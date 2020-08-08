Игорь Шишкин: о влиянии народа на власть и будущее страны

От чего зависит судьба русского народа и состояние России? Как это ни удивительно, от каждого из нас — от всех тех, кто и является народом России. Почему? Как? Есть ли доказательства? Все это ясно и понятно объяснил и обосновал в прямом эфире видеостудии "Правды.ру" эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин.

Соотечественники и русские земли

— Игорь Сергеевич, вы сказали, прежде всего, что надо проанализировать, оценить наше прошлое и не повторять ошибки, которые мы совершали. Давайте поговорим о перспективах. Наш зритель один пишет, что наши люди в Северном Казахстане, на юге Украины и других местах компактного проживания русских уже потеряли надежду на присоединение на присоединение к России, народ живет в беспросветном отчаянии.

Мы с вами сделали вывод о том, что нынешние элиты, в том числе президент могут говорить хорошие слова, но их не реализуют, потому что такова наша элита. Она имеет свои сокровища на Западе. И Путин, если даже хочет что-то изменить, не может, — руки у него связаны. Возможны ли какие-то изменения в будущем?

Мы Конституцию изменили. Там по поводу территориальной целостности есть новые положительные моменты, но не все они четкие и внятные. Если признавать наш приоритет нашего закона, а не международных норм, то просто не надо подписывать соглашения, которые нарушают наши законы.

Если мы говорим о территориальной целостности, то исключаем демаркацию границ. Извините, демаркация границ — это и есть их передел, захотели — опять что-то отдали… Это — уже не территориальная целостность. Крым на границе с Украиной. Захотели — демаркировали тут границу.

С вашей точки зрения, какие у нас перспективы с собиранием русских земель? Надо только надеяться на протесты наших соотечественников за рубежом, которых угнетают, или нам самим надо становится сильными, делать из России привлекательную страну и таким образом интегрировать соседей в состав некого нового государства? И готовы ли к этому наши власти?

— Во-первых, если бы судьба русского народа и других народов нашей страны зависела бы от благорасположения первых лиц и элиты в целом, русского народа давным-давно бы на свете не было. Поэтому давайте сознавать, что спасение утопающих — это дело рук самих утопающих в самом прямом смысле этого слова.

То, что смогли сделать в конце 80-х, смогли сделать с молчаливого согласия большинства населения. Да, его специально обработали тогда. Господин Яковлев, контролировавший все средства массовой информации, массово выливал всю чернуху и прочее-прочее. Этим он добился того, что в 1991 году никто не вышел защищать свою страну.

Потом выяснилось, что народ-то не помер. Рано они на нас крест поставили. Хотя к концу 90-х годов вроде бы не осталось ничего, даже восстание в Москве подавали, вся полнота власти — у них. А пришлось Ельцину уходить и ставить на первую позицию — президента, который заявляет о крахе Советского Союза как крупнейшей геополитической катастрофе.

Вспомните, все 90-е годы со всех каналов неслось, что патриотизм — это жуть, жуть и жуть. Слово "русский" употреблялось на тех федеральных каналах только в сочетании со словами

фашизм,

мафия,

проститутки

и так далее.

Только в таком ключе.

А что сейчас мы слышим? Прозрели вдруг ни с того, ни с сего? Нет. Не принял народ. На кухне говорили другое. Всего-навсего на кухне. А наверху пришлось менять позицию. Пришлось объявлять патриотизм главной ценностью. На самом деле он главной ценностью в реальности еще не стал. Пока — только на словах. Но на словах пришлось.

В Конституции половинчатости еще очень много осталось. Но и эти поправки разве с неба это свалились? Ведь даже понятия Бог, государствообразующий народ вводили со скрипом и тысячей оговорок. Слово "русский" так до сих пор и не смогли в Конституции прописать. Решиться не могут. Но намек такой прозрачный вынуждены были сделать.

Это они что — просто так нам кости бросают? Нет! Это мы меняемся, мы начинаем отстаивать свои права. Соответственно, если эти верхи хотят оставаться при власти, они вынуждены с этим считаться и реагировать. Захочет завтра президент что-то сказать и сделать или не захочет, мы этого не знаем. И персональное дело президента обсуждать бессмысленно.

Нам просто нужно понять, кто мы есть, что именно мы — хозяева этой земли, что это — наша страна, что мы — русские. И этим все сказано. И этим нужно гордиться.

Когда мы это осознаем, тогда те, кто хочет быть у власти, будут вынуждены, даже если у них за душой ничего ценностного нет, хотя бы из корыстных соображений говорить это и делать в соответствующем ключе.

Поэтому претензии нужно направлять не туда, а к себе. И в этом плане я — оптимист.

— Будем надеяться, что так и будет. Но кто и что для этого должен делать?

— Есть хорошее правило: делай, что должен, и будет что будет. Каждый должен это делать на своем месте. Вот вы имеете возможность вести передачи на Правда. ру в соответствующем ключе.

Пробуждайте эти идеи, укрепляйте русское национальное самосознание. Другие могут учить этому в школе и так далее. Просто пусть каждый делает свое дело. И все это всегда складывается. Постепенно все соберется и будет результат.

В здоровом обществе проделать то, что проделал Горбачев, было невозможно. Сначала нужно было Яковлева поставить на средства массовой информации и в течение четырех лет всей мощью советской пропаганды (колоссальная мощь) промывать мозги и внушать людям ненависть к своей стране.

Все это время года нужно было разваливать экономику, доводить страну до того, что по талонам табак и водка продавались. Нам нужно это понимать и не вестись на подобные вещи.

Сказка про то, что пришли Минин и Пожарский и навели порядок — это сказка. А где эти Минин с Пожарским были раньше? На Луне что ли были?… В народе произошли изменения. Вот тогда и появились эти люди, произошла самоорганизация и так далее.

А тем, кто сейчас находится под бандеровской оккупацией, конечно, очень и очень сложно. Россия обязана им помочь.

— Я думаю, что надо помогать и даже организация какого-то подполья. Почему бы нет?…

— Этим должны заниматься специальные службы. А чтобы они этим занимались, нужен приказ.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев