После летнего ливня Москва традиционно утонула

27 июля 2020 года Москву снова затопило. Непреодолимой силой, предательски ударившей по похорошевшей столице, стал ливень.

Дожди, которые случаются летом, как и снегопады зимой, в который раз стали неожиданностью для системы ЖКХ Москвы. Столица традиционно утонула.

Столичный потоп

Так бы, наверно, описал последствия обычного, пусть и сильного, летнего ливня античный летописец:

Несколько часов по всему Третьему Риму вода прибывала. Стало ее так много, что она подняла самодвижущиеся колесницы, и они оторвались от земли. И плавали колесницы на поверхности поднимающихся вод, которые все больше затопляли город. Водопады покрывали подземные дворцы с рельсовыми Аппиевыми дорогами. Патриции, всадники и плебеи теснились у многоэтажных инсул, перебираясь время от времени через мутные потоки. Воды настолько поднялись, что покрыли все самые высокие новые бордюры, какие есть под небом, затопив тротуары, уложенные плиткой текущего модельного года. Вода поднялась над ней на пятнадцать локтей, превращая похорошевшую столицу в коммунальный Афедрон. И лишь номенклатурные нефилимы с настойчивостью Приапа объясняли, что виновата во всем стихия.

Праздник Нептуна

В Центре организации дорожного движения сообщили, что в Москве были затоплены дороги и крупные магистрали. "Праздник Нептуна" случился и на некоторых станциях московского метрополитена:

затопило одну из лестниц вестибюля станции "Ботанический сад";

потоп на станции "Савеловская";

аквафестиваль на станции "Ростокино".

Бушующую водную стихию москвичи и гости столицы снимали на видео и выкладывали в соцсети. Граждане стали свидетелями как затопило:

автодороги;

припаркованные автомобили (плавали в образовавшейся акватории);

подземные парковки в жилищных комплексах и торговом центре "Европолис";

подземные переходы сразу на нескольких станциях метро;

"Центр для пожилых людей. Вторая молодость".

Прохожие снимали обувь, преодолевали подтопленные места, взобравшись на выступы оград и другие артефакты благоустройства. Проделывали они это довольно ловко и организованно. Видимо, сказался опыт, полученный во время предыдущих потопов.

Московский городской департамент транспорта, определил зоны подтопления и изменил маршруты движения наземного транспорта. Заодно и предупредил водителей, чтобы те объезжали затопленные участки.

Поднять же тему экспертизы реализованных градостроительных решений, возможно, благодаря которым потопы в столице и стали традиционным явлением, чиновники департамента не догадались или не рискнули.

Снова месячная норма

Водяной квест случается в столице чуть ли ни ежемесячно и уже перестал удивлять москвичей. Власти тоже привыкли и даже не заморачиваются в сочинительстве оправданий. В предыдущих сериях виновными оказывались:

глобальное потепление;

листва;

ветки деревьев;

строительный мусор от укладки бордюров и плитки;

обычный мусор;

старая ливневка.

Заместитель мэра столицы Петр Бирюков компетентно все объяснил:

"По данным синоптиков, в отдельных районах столицы сегодня выпало до 75 мм осадков при месячной норме 94. Больше всего осадков было зафиксировано в Северо-Восточном округе, где в течение двух часов выпало до 75 мм (почти 80% месячной нормы), а также в Северном (44 мм), Северо-Западном (24 мм) и Зеленоградском (21 мм) административных округах".

Высокопоставленный чиновник уточнил, что в первые часы после начала потопа большую часть последствий ливня городские службы уже ликвидировали. Правда, традиционно не поделился знанием, ставшим важным для москвичей в последнее десятилетие — когда же Москву перестанет затапливать.

Историческое наводнение

Москва не раз переживала наводнения. Случались они и в советское время, когда коммунальщикам приходилось открывать канализационные люки на мостовой, чтобы вода активнее уходила в городскую канализацию. При этом, нередко в эти самые открытые люки попадали прохожие, включая детей, и тонули. Самым мощным наводнением стал "вселенский потоп" конца апреля 1908 года:

16 квадратных километров затопленных территорий;

отключение электричества;

грязевые потоки и нечистоты, смытые с берегов и другие "радости".

Наводнения были привычными, и к ним москвичи относились примерно так, как жители Северной Африки относятся к пятидесятиградусному дыханию Сахары или в некоторых странах Азии к лютому сезону дождей. Правда, есть один нюанс — московские наводнения были вызваны половодьем, а не обычными дождями или даже ливнями.

Неконституционные отмазки

Говорить о сокрушительных ливнях, когда уже более полутора десятков лет в массмедиа, в выступлениях ученых и политиков муссируется тема изменения климата, несколько опрометчиво. Это все равно, что пенять на антисанитарию, не построив при этом туалеты с умывальниками. Но судя по традиционной реакции на потопы, московские власти это не смущает. Возможно, и плохое знание древнегреческой мифологии является для них Ахиллесовым локтем.

Памятуя об известной притче о проблемах плохого танцора, ранее официально озвученные чиновниками причины водного безобразия в столице выглядят как дежурное оправдание солдата, который вернулся из самоволки — "Я в туалете был!".

Вероятно, в правительстве Москвы всерьез полагают, что москвичи либо не замечают коммунальных косяков, либо настолько к ним привыкли, что уже обреченно воспринимают системное безобразие как неизбежную данность.

Можно, конечно, допустить и влияние сокрушительного человеческого фактора на хорошо отлаженную работу ЖКХ Москвы, если бы явление было и вправду чрезвычайным. Частота затоплений уже стала системной, и кивать большим начальникам на непрофессионализм отдельных своих подчиненных никак не получится. Тем более, что теперь после принятия поправки в основной закон страны о предках, "передавших веру в Бога" и Конституция этого не позволит:

"Каков правитель народа, таковы и служащие при нем". (Книга Премудрости Иисуса, сына Сирахова. X, 2).