Президент России услышал призывы жителей Хабаровского края вернуть Сергея Фургала — прекратил его губернаторские полномочия.
20 июля 2020 года новым исполняющим обязанности главы региона назначен депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев, что прибавило задора протестам в Хабаровском крае.
Лидер ЛДПР, который еще недавно метал молнии в сторону Кремля из-за ареста своего однопартийца Сергея Фургала, вдруг резко сменил тон. Видимо, и тут Владимира Жириновского уговорили не раскачивать лодку, чтобы не вводить граждан во искушение. Нашли, так сказать, убедительные аргументы, которые ему и его партии гарантировали бы стабильность.
Сергей Фургал, который сейчас гостит в следственном изоляторе "Лефортово", наблюдая как руководство партии его беззастенчиво "сливает", поделился своими размышлениями:
"Есть анекдот про гостиницу на поляне на свежем воздухе. На здании висит надпись: "Если и у нас не заснете, то вас точно мучит совесть". Я сплю отлично. Совесть меня не мучит. Мучит только чужое предательство. Но жизнь надо воспринимать, как она есть".
Один из депутатов заксобрания Хабаровского края Петр Емельянов, который заявил о своем выходе из ЛДПР после новостей об отрешении Сергея Фургала от власти, объяснил свой поступок:
"Я изначально был не согласен с тем, что партия выбрала позицию замалчивания в связи с арестом Сергея Фургала… Я неделю молчал, чувствовал, что как будто избирателей предал. В итоге решил, что если не выскажу свою позицию, не выйду из ЛДПР, то просто перестану себя уважать… Даже хабаровское отделение КПРФ вышло на митинг, выступив в целом против политических репрессий в стране. А ЛДПР — партия, от которой два года назад Сергей Фургал победил на губернаторских выборах, оказалась в стороне… Естественно, в виновности или невиновности Фургала разберется только суд. Но важно понимать, что он стал народным губернатором в своем регионе, за ним готовы идти люди… Для большинства назначение Дегтярева как плевок в лицо".
Михаил Дегтярев, прибывший сразу после своего назначения в Хабаровск, услышав с улицы требование протестующих граждан "Дегтярев, выходи!", пообещал выйти. Правда, после "решения первоочередных задач":
"Я с удовольствием выйду, и не раз, к хабаровчанам, и мы не раз встретимся. Но пока не время".
"Первоочередные задачи" — эдакое квантовое номенклатурное состояние, позволяющее уходить от конкретного к общему и вселенски размытому. И. о. губернатора, тем не менее рассказал, что он планирует общаться с гражданами через социальные сети и при помощи видеоконференций. Видеоконференции сейчас это — федеральный тренд. Ведь никуда не денешься с раскачивающейся лодки — утрата доверия может подкрасться незаметно.
Массовые протесты в Хабаровском крае продолжаются уже не первую неделю. К требованиям граждан о возвращении Сергея Фургала уже приобщились и приветственные лозунги, адресованные Михаилу Дегтяреву:
К посту Михаила Дегтярева в Instagram о его новом назначении появились сотни комментариев хабаровчан:
Самым популярным стал — "Вы не нужны Хабаровскому краю!". Тем не менее, пресс-секретарь президента России сообщил:
"Путин учитывал мнение хабаровчан при выборе и. о. губернатора".
Михаил Дегтярев до назначения и. о. губернатора Хабаровского края был председателем комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. Доселе депутат не имел никакого отношения к Хабаровскому краю.
Свою политическую карьеру Михаил Дегтярев начал в родной Самаре. В двадцатилетнем возрасте вступил в прокремлевское движение "Идущие вместе", затем в "Молодую гвардию Единой России", которая в то время называлась "Молодежное единство". В 22 года стал депутатом самарской городской думы. В партию "Единая Россия" Михаил Дегтярев вступил по идейным соображениям, проявив мудрость политика:
"В "Единую Россию" я попал, потому что инженером работал. Гендиректор всех собрал и сказал, что надо вступать. Я противиться не стал, потому что партию поддерживал Путин, а я никаких предубеждений к президенту не испытывал ни тогда, ни сейчас. Пробыл там два года, и дважды меня пытались исключить. А в 2005 году я (Владимира — ред.) Вольфовича (Жириновского — ред.) встретил на вокзале. Так как я всю жизнь прибавлял громкость на телевизоре, когда он выступал, то подошел познакомиться…"
Напомнило известное трогательное и не совсем приличное по формулировкам четверостишье:
"Встретились два друга на вокзале, видимо, не виделись давно.
Долго обнимались, целовались, пока *** ** **** (не проявились признаки полового возбуждения — ред) у одного".
Баллотируясь в мэры Москвы в 2013 году, Михаил Дегтярев предлагал ввести отпуск для женщин на время "критических дней". Будучи депутатом Государственной думы, политик выступал с важными инициативами, которые должны были бы, по его мнению, улучшить жизнь россиян. В частности, он предлагал:
Как выяснилось, назначенный и. о. губернатора Хабаровского края мечтает возглавить "Роскосмос":
"Если говорить о том, чем бы я хотел сейчас заниматься, то у меня мечта просто — возглавить "Роскосмос". Я хочу возглавить "Роскосмос", я — инженер космических систем".
Вот тут и правда стоило бы руководству страны обратить внимание на кандидатуру Михаила Дегтярева. Вероятно, при нем "Роскосмос" сделал бы ощутимый технологический рывок в конкуренции со SpaceX Илона Маска. Михаил Дегтярев сам признался в авторстве прорывных инновационных технологий:
"Я повесил православные кресты с 500 рублями и мои продукты в холодильнике сразу же стали намного качественными".
Возможно, новый прокуратор Хабаровского края со своим портфолио талантов и проявит себя с положительной стороны. Время покажет, если, конечно, жители региона отступятся от своих взглядов и примут политика, взращенного "Единой Россией" с партбилетом изящно последовательной ЛДПР.
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Это связано с отменой большинства ограничений, сообщили в Минздраве страны.