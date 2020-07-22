Дегтярев отказался говорить с протестующими гражданами

Президент России услышал призывы жителей Хабаровского края вернуть Сергея Фургала — прекратил его губернаторские полномочия.

20 июля 2020 года новым исполняющим обязанности главы региона назначен депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев, что прибавило задора протестам в Хабаровском крае.

Отряд не заметил потери бойца

Лидер ЛДПР, который еще недавно метал молнии в сторону Кремля из-за ареста своего однопартийца Сергея Фургала, вдруг резко сменил тон. Видимо, и тут Владимира Жириновского уговорили не раскачивать лодку, чтобы не вводить граждан во искушение. Нашли, так сказать, убедительные аргументы, которые ему и его партии гарантировали бы стабильность.

Сергей Фургал, который сейчас гостит в следственном изоляторе "Лефортово", наблюдая как руководство партии его беззастенчиво "сливает", поделился своими размышлениями:

"Есть анекдот про гостиницу на поляне на свежем воздухе. На здании висит надпись: "Если и у нас не заснете, то вас точно мучит совесть". Я сплю отлично. Совесть меня не мучит. Мучит только чужое предательство. Но жизнь надо воспринимать, как она есть".

Тактика кота Леопольда

Один из депутатов заксобрания Хабаровского края Петр Емельянов, который заявил о своем выходе из ЛДПР после новостей об отрешении Сергея Фургала от власти, объяснил свой поступок:

"Я изначально был не согласен с тем, что партия выбрала позицию замалчивания в связи с арестом Сергея Фургала… Я неделю молчал, чувствовал, что как будто избирателей предал. В итоге решил, что если не выскажу свою позицию, не выйду из ЛДПР, то просто перестану себя уважать… Даже хабаровское отделение КПРФ вышло на митинг, выступив в целом против политических репрессий в стране. А ЛДПР — партия, от которой два года назад Сергей Фургал победил на губернаторских выборах, оказалась в стороне… Естественно, в виновности или невиновности Фургала разберется только суд. Но важно понимать, что он стал народным губернатором в своем регионе, за ним готовы идти люди… Для большинства назначение Дегтярева как плевок в лицо".

Михаил Дегтярев, прибывший сразу после своего назначения в Хабаровск, услышав с улицы требование протестующих граждан "Дегтярев, выходи!", пообещал выйти. Правда, после "решения первоочередных задач":

"Я с удовольствием выйду, и не раз, к хабаровчанам, и мы не раз встретимся. Но пока не время".

"Первоочередные задачи" — эдакое квантовое номенклатурное состояние, позволяющее уходить от конкретного к общему и вселенски размытому. И. о. губернатора, тем не менее рассказал, что он планирует общаться с гражданами через социальные сети и при помощи видеоконференций. Видеоконференции сейчас это — федеральный тренд. Ведь никуда не денешься с раскачивающейся лодки — утрата доверия может подкрасться незаметно.

По просьбам трудящихся

Массовые протесты в Хабаровском крае продолжаются уже не первую неделю. К требованиям граждан о возвращении Сергея Фургала уже приобщились и приветственные лозунги, адресованные Михаилу Дегтяреву:

"Дегтярева — домой!";

"ЛДПР предатели!"

К посту Михаила Дегтярева в Instagram о его новом назначении появились сотни комментариев хабаровчан:

"Господи, какой стыд. Нам уже в открытую показывают, что плюют на наше мнение, выбор, требования, просьбы. Уже не только народа Хабаровского края, но и всей России";

"Лучше добровольно отказаться от должности, Хабаровчане не примут. Потом придется с позором уходить";

"Что вы знаете о нашем крае? Вернитесь к своей кормушке, там будет понадежнее. Хабаровский край вам не рад";

"Полнейшая ошибка назначить вас на должность губернатора!!! Хабаровск, земляки, держитесь, все города России вас поддерживают!";

"Мы вас не выбирали. У нас нет доверия к вам. Вы тут не нужны. Езжайте обратно в Москву";

"Этот же вроде хотел Кремль в белый перекрасить. В Хабаровск такой сказочный не нужен";

"Хабаровск вас не примет!"

Самым популярным стал — "Вы не нужны Хабаровскому краю!". Тем не менее, пресс-секретарь президента России сообщил:

"Путин учитывал мнение хабаровчан при выборе и. о. губернатора".

Встретились два друга на вокзале

Михаил Дегтярев до назначения и. о. губернатора Хабаровского края был председателем комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. Доселе депутат не имел никакого отношения к Хабаровскому краю.

Свою политическую карьеру Михаил Дегтярев начал в родной Самаре. В двадцатилетнем возрасте вступил в прокремлевское движение "Идущие вместе", затем в "Молодую гвардию Единой России", которая в то время называлась "Молодежное единство". В 22 года стал депутатом самарской городской думы. В партию "Единая Россия" Михаил Дегтярев вступил по идейным соображениям, проявив мудрость политика:

"В "Единую Россию" я попал, потому что инженером работал. Гендиректор всех собрал и сказал, что надо вступать. Я противиться не стал, потому что партию поддерживал Путин, а я никаких предубеждений к президенту не испытывал ни тогда, ни сейчас. Пробыл там два года, и дважды меня пытались исключить. А в 2005 году я (Владимира — ред.) Вольфовича (Жириновского — ред.) встретил на вокзале. Так как я всю жизнь прибавлял громкость на телевизоре, когда он выступал, то подошел познакомиться…"

Напомнило известное трогательное и не совсем приличное по формулировкам четверостишье:

"Встретились два друга на вокзале, видимо, не виделись давно.

Долго обнимались, целовались, пока *** ** **** (не проявились признаки полового возбуждения — ред) у одного".

Новый прокуратор

Баллотируясь в мэры Москвы в 2013 году, Михаил Дегтярев предлагал ввести отпуск для женщин на время "критических дней". Будучи депутатом Государственной думы, политик выступал с важными инициативами, которые должны были бы, по его мнению, улучшить жизнь россиян. В частности, он предлагал:

запретить оборот доллара в России;

запретить гомосексуалистам становиться донорами крови;

ввести ГОСТ на образы Деда Мороза и Снегурочки;

перекрасить Кремль в белый цвет;

запретить продавать алкогольные напитки один день в году;

создать сборник матерных слов.

Как выяснилось, назначенный и. о. губернатора Хабаровского края мечтает возглавить "Роскосмос":

"Если говорить о том, чем бы я хотел сейчас заниматься, то у меня мечта просто — возглавить "Роскосмос". Я хочу возглавить "Роскосмос", я — инженер космических систем".

Вот тут и правда стоило бы руководству страны обратить внимание на кандидатуру Михаила Дегтярева. Вероятно, при нем "Роскосмос" сделал бы ощутимый технологический рывок в конкуренции со SpaceX Илона Маска. Михаил Дегтярев сам признался в авторстве прорывных инновационных технологий:

"Я повесил православные кресты с 500 рублями и мои продукты в холодильнике сразу же стали намного качественными".

Возможно, новый прокуратор Хабаровского края со своим портфолио талантов и проявит себя с положительной стороны. Время покажет, если, конечно, жители региона отступятся от своих взглядов и примут политика, взращенного "Единой Россией" с партбилетом изящно последовательной ЛДПР.