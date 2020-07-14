Жители Чувашии верят в план Николаева и поддерживают реализуемые им меры

Исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев на предстоящих выборах главы Республики является безусловным лидером. После отставки скандально известного Михаила Игнатьева Президент России Владимир Путин назначил на должность руководителя региона, обладающего необходимым опытом и хорошо известного в Республике Олега Николаева. Напомним, что на прошлых выборах в 2015 году он занял второе место, и был намерен участвовать в выборах 2020 года.

Спустя несколько месяцев руководства Николаева можно признать, что назначение "сверху" он не воспринял в качестве какой-то гарантии на будущих выборах и не впал в самоуспокоенность. Напротив — он с первых дней работы начал активно "перетрясать" и искать новые точки сборки вокруг достижения цели ускоренного и сбалансированного развития Чувашии, достижения лидерства региона в Приволжском федеральном округе.

После назначения исполняющим обязанности главы региона Николаев взял четкий курс на оптимизацию чиновничьего аппарата и обновление целеполагания самих чиновников. Он сразу принял непростое, но честное и дальновидное решение о совмещении постов главы республики и председателя Правительства. Таким образом система управления стала более понятной, а глава региона взял на себя персональную ответственность за работу Правительства. Помимо того, новый подход еще и экономит немало средств бюджету.

Объявленный Николаевым новый этап развития Чувашии более остро поставил вопрос о кадровом голоде. Решение было принято оперативно и с использованием федеральных наработок — подбор кандидатов начался благодаря запуску кадровых конкурсов, которые позволят сформировать резерв наиболее достойных и способных жителей Чувашии, откроют дорогу молодым людям и опытным руководителям.

Николаев — тонко чувствует людей, что помогло ему оперативно сформировать команду профессионалов, готовых работать честно и на результат. Одновременно с началом работы над Комплексной программой социально-экономического развития, к которой были привлечены множество как региональных, так и федеральных отраслевых экспертов, "Международный центр развития регионов", необходимо было решать острые социальные вопросы, вскоре усугубившиеся последствиями распространения коронавирусной инфекции.

Смелыми и позитивно воспринятыми обществом решениями стали:

отмена снижения прожиточного минимума;

индексация социальных выплат;

внедрение социальных контрактов;

запуск "Чувашской сельской ипотеки" под 0,1-2% годовых;

введение ежемесячных республиканских выплат на детей 3-7 лет;

создание общественного движения "Вместе.Перле" и поддержка волонтерства;

выделение по 25 тыс. руб. каждому ветерану республики ко Дню Победы.

Наконец, Николаев инициировал первую за несколько лет индексацию социальных выплат, а увеличение регионального материнского капитала с 100 до 150 тысяч рублей стало мерой, вызвавшей особый интерес молодых семей и оказавшей ощутимую поддержку.

Однако, одной социальной поддержкой преодолеть негативные экономические тенденции в регионе невозможно, поэтому одним из приоритетов работы помимо Комплексной программы социально-экономического развития стал поиск конкретных решений, которые как можно скорее могли бы заработать и оказать положительное влияние на экономику.

Стоит отметить взвешенный подход в принимаемых решениях — команде Николаева удалось погасить острый социальный конфликт из-за непродуманной реализации российско-китайского проекта "Сычуань-Чувашия", а также урегулировать спор горожан с владельцами птицеводческой компании "Юрма", загрязнявшей воздух в окрестностях Чебоксар, что еще больше показало приверженность Николаева социальному курсу.

Богатый опыт работы на федеральном уровне и личные качества позволили Олегу Николаеву ускорить принятие Правительством РФ Индивидуальной программы развития Чувашии — эта программа даст республике дополнительно 5 млрд рублей. А также добиться включения восьми ведущих промышленных предприятий республики в перечень системообразующих организаций России.

Сельское хозяйство в структуре экономики Чувашии занимает особое место. Ряд экспертов, уже заявляют, что при Николаеве, конкретно указывающем на необходимость вывода АПК на качественно новый уровень, Чувашия может стать житницей всего Приволжского федерального округа и существенно нарастить экспорт. В качестве уже реализованных мер:

на господдержку АПК в 2020 году предусмотрено более 2,6 млрд рублей бюджетных средств, что на 14% выше, чем годом раньше;

почти на 50% увеличены объёмы закупки сельхозтехники (субсидии до 40%).

Началось развитие территории опережающего развития в Канаше с привлечением новых инвесторов, возобновлено создание ТОСЭР в Новочебоксарске. По инициативе Николаева в наиболее крупных районах должны появиться современные технопарки. Николаев также внес поправки в налоговое законодательство, предусматривающие снижение ставки налога на прибыль с 17% до 0%, а ставки налога на имущество — с 2,2% до 0,1% для промышленных предприятий, заключивших специальные инвестиционные контракты.

Николаев подходит к выборам не просто с программными статьями и обещаниями о том, как улучшится жизнь в регионе после его избрания, как это делают другие кандидаты. Николаев предоставляет и план конкретных действий, и стратегию развития Чувашии, а позитивные результаты его руководства республикой жители уже ощущают. При всей безальтернативности Николаева нас ожидает интересная избирательная кампания.