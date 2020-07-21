Анатолий Баранов: "Конституция по типу "казнить нельзя помиловать"

Голосование по поправкам в нашу Конституцию шло долго и упорно. За это время уже успели вырасти тарифы ЖКХ, в основном планируемо, но почему-то в некоторых местах — сразу в несколько раз. Хочется надеяться, что это — просто ошибки. А если нет? — Суд отклонит претензии, а потом за неуплату выселит из квартиры. И теперь уже никакой международный суд не поможет.

Что ещё реально дали эти поправки? Какие правовые коллизии и несостыковки с международными нормами возникли в нашем законодательстве? Как все это будет разруливаться на практике? Может быть, это было сделано специально, чтобы особые люди ставили запятые там, где им в данный момент нужно? Обо всем этом и многом другом в прямом эфире беседовали председатель совета директоров Правды.ру Вадим Горшенин и главный редактор ресурса Форум.Мск Анатолий Баранов.

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Мы и международное право

— Анатолий, ты говоришь, что из-за поправок возникает непонятная ситуация с договорами нашей страны с другими государствами. Почему это не состыкуется в нашем законодательстве?

— Раньше после ратификации соглашения встраивались в систему законодательства нашей страны. Статья 69 теперь говорит про приоритет национального законодательства. Но теперь вообще непонятно, как с этим работать, потому что статья 15 осталась. Получается: казнить нельзя помиловать. И эту запятую теперь каждый балбес, у которого есть хоть какая-то власть, будет ставить в зависимости от того, с какой ноги он встал.

Российские суды

— Это, означает, что у многих из власть имущих появляются новые лазейки перед законом. Всему миру, по большому счету, сказали: у нас есть декларируемое право, мы его принимаем международное право, но когда хотим, мы его не употребляем. И конечно, нашим властям теперь никакой международный суд — не указ. Им это, конечно, очень хорошо и удобно. А простым людям, всем нам?

— Это именно так. То есть — красть грешно, но иногда нужно. А дальше-то что? Даже на телевидении провластные эксперты прямо говорят: теперь никакой ЕСПЧ не сможет отменять наши приговоры, это — такая большая наша победа.

Но в России — очень слабое следствие. То есть — суд знает, следователь знает, все знают, что этот человек — вор и бандит, что его, конечно, есть за что посадить и надо его сажать, но при этом очень часто доказательства, которые предъявляются суду, могут позволить посадить этого человека, только если судья войдет в положение следствия.

Судья — гражданин Российской Федерации. Он понимает, что несмотря на слабо собранную доказательственную базу, этот человек — действительно бандит. Ему это показали, возможно, предоставили какие-то видеозаписи, которые выкатить на открытом процессе нельзя, но они есть. Короче говоря, этого человека приговаривают, сажают реально по справедливости, но не на основании собранных доказательств.

Человек садится на обозначенный срок. Его адвокаты обращаются в ЕСПЧ, а судьи ЕСПЧ — не граждане Российской Федерации. Они не общаются со следственными органами Российской Федерации. Они видят только процедуру, а процедура нарушена в десяти местах. Естественно, они выносят оправдательный вердикт.

Они это делают, не потому что они — такие злые и плохие и хотят сделать большую гадость нашей великой стране, а просто потому что у нас плохо собирают доказательства даже там, где совершенно понятно, что человек явно виновен.

Плюс к этому мы знаем, что часто случаются ситуации, когда доказательства просто грубо подтасовывают, фальсифицируют, подбрасывают улики…

— Конституция гарантирует независимость судебной власти, а на самом деле судебная власть у нас находится практически в прямой зависимости от исполнительной.

— Мы прекрасно понимаем, что это все — весьма относительно. Во-первых, судьи назначаются фактически президентом, а это назначение потом утверждает местное законодательное собрание. Во-вторых, мы прекрасно знаем, что судьи получают квартиры и многие другие вещи от исполнительной власти. Вся деятельность судов от них зависит.

Судьи все равно зависят в любом случае. Они же — люди, они живут в этой стране. Поэтому нашему судье можно сказать: брат, пойми, эта сволочь, у него руки по локоть в крови, доказательств у нас не хватает, но посадить его нужно. И он скорее всего может войти в положение.

Есть более противная вещь, когда на скамье подсудимых — совсем не сволочь, но по какой-то причине его очень хотят посадить влиятельные люди. И опять-таки наши граждане, голосуя за то, чтобы "не надо нам, чтобы какой-то западный ЕСПЧ оспаривал наши приговоры", получается, проголосовали за то, чтобы какого-то высшего независимого суда уже не было.

Если тебя мухосранский суд приговорил за кражу курицы к 15 годам, то теперь больше тебе жаловаться уже некуда. Ты будешь сидеть. И никуда ты от этого не денешься. Радуйся. Ты проголосовал именно за это. Все накинулись, что ЕСПЧ выносит много оправдательных приговоров по российским делам. Теперь это значения не имеет.

Есть еще одна сторона у этой медали. Статья о приоритете российского законодательства касается не только желания посадить или оправдать того или иного диссидента, любого настоящего преступника или просто случайного человека. Она касается и совершенно другого — намного более серьезного.

Россия подписывает договор, допустим, о ядерном разоружении. За этой бумажкой подписана целая промышленность: завод по утилизации ядерных отходов, завод по утилизации ракетных двигателей, масса специалистов, то, да се — очень много всего.

Американцы подписывают, мы подписываем, французы подписывают… Начинается работа. А потом вдруг мы говорим: знаете что, а мы передумали, у нас тут Государственная Дума приняла закон, по которому нельзя разоружаться.

Конечно, я до абсурда довожу ситуацию, но она становится возможна. Как с такими балбесами можно вообще подписывать соглашения?…

— Анатолий, справедливости ради надо сказать, что американцы действуют как раз аналогичным образом.

— Если мой сосед — пьяница, наркоман и бьет жену, это значит, мне тоже надо?…

Беседовал Вадим Горшенин

Подготовил к публикации Юрий Кондратьев