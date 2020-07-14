Историк Спицын: представлять Грозного сумасшедшим – политический заказ

Кем был на самом деле Иван VI и существовали ли реально заговоры против Ивана Грозного, рассказали главному редактору "Правды.ру" Инне Новиковой автор учебника "Полный курс истории России", видный историк Евгений Спицын и автор единственной в XXI веке драматической поэмы "Царь Иоанн Первый Грозный. Борьба за Русь" Дмитрий Дарин.

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Иван VI или Иван III?

Е. С.: В Московской Руси атеизма не было вообще. Человека, который был атеистом, воспринимали как сумасшедшего. Это все равно что женщине ходить голой по улице. Сейчас это можно, это даже нормально, а тогда нет.

Кстати, малоизвестный факт, что когда Иоанн Антонович стал русским императором после смерти Анны Иоанновны (у нас традиционно его называют Иваном VI), то на монетах, которые были отпечатаны тогда, значилось, что он был Иваном III.

Д. Д.: Эту монету я показываю как раз на всех своих встречах с публикой. Очень хорошо, что вы об этом сказали. Иоанн III — божьей милостью император, самодержец всероссийский. Именно Иоанн Антонович, сын Анны Леопольдовны и Антона Брауншвейгского (Мекленбургского), там просто кровь уже по-другому разбавлялась. Это самый мощный артефакт и доказательство того, что Иоанна Грозного нужно считать первым номером, потому что Карамзин сознательно умалил его титул. Поэтому поэма называется "Царь Иоанн Первый Грозный".

А были ли заговоры?

— Дмитрий Александрович, я хочу задать вопрос Евгению Юрьевичу как историку. Были ли реальные заговоры против Ивана Грозного или это плод его воображения? Ведь опричнина и возникла как следствие его личной опасности. Что было в истории?

Е. С.: Нет-нет. Действительно существовали заговоры. Это вещь совершенно очевидная. Первопричиной опричнины, конечно, стал не заговор как таковой, а именно бегство Курбского, да и не только Курбского, после известных поражений на полях Ливонской войны на территории современной Белоруссии. Например, хорошо известный заговор 1567 года, уже после учреждения опричнины. Причем об этом заговоре был осведомлен не кто иной, как польский король. Тогда предполагалось вообще передать противнику маршрут движения царского войска, потому что обычно с началом нового года начинался новый поход. И Иван Грозный, когда получил информацию об этом заговоре, войско распустил, вернулся в Москву и дал указание начать розыск по государевой измене. История Средневековья, вообще, и средневековой Руси в частности, богата всякого рода заговорами, интригами, поэтому совершенно очевидно, какой была политика Ивана Грозного, особенно после конфликта с Адашевыми. Мы упоминали уже Адашевых, и Алексея Федоровича, и его брата Даниила Федоровича. Они активно:

выступали против балтийского направления внешней политики,

ратовали за крымское направление.

Они считали, что надо начинать широкомасштабную войну за выход в Черное море и продвижение туда, в дикое поле, где были черноземные земли. И первоначально Иван Грозный пошел на поводу у Адашевых. Действительно был организован в 1559 году поход в крымские земли, в крымские пределы. Он завершился неудачей. Это стало одной из причин и опалы Адашевых, и падения правительства Избранной рады. Хотя вопрос о том, была ли Избранная рада, давно дискутируется в исторической науке, в последнее время он вновь стал предметом довольно ожесточенных споров. Я напомню, что есть такой известный историк Александр Ильич Филюшкин, который, как в свое время профессор Смирнов, сказал, что Избранная рада — это историографический миф, рожденный во многом под влиянием сочинений Андрея Курбского. Ему просто захотелось показать себя в своих "Записках о Московии" больше, чем он был на самом деле. Это болезнь многих мемуаристов, которые хотят представить дело таким образом, что вообще всеми процессами в мировой политике управляли только они и более никто.

Ваш вопрос был по поводу заговоров. Конечно, существовали реальные заговоры, реальные измены.

Представлять дело таким образом, что Иван Грозный был сумасбродом, кровавым маньяком, который направо и налево рубил головы, махал секирой, конечно, мягко говоря, некорректное представление, а по большому счету, это просто очередной политический заказ.

Человек находится во главе государства, которое действительно является империей де-факто. Идет присоединение других государств. Я подчеркиваю, не русских государств, когда на Руси появлялись князь Рязанский, князь Смоленский, условно говоря, а других государств:

царь Казанский,

Астраханский и так далее.

Это по факту превращало Россию действительно в империю, но в империю особого типа. Поэтому заговоры были, есть и, я смею предположить, будут.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовила Марина Севастьянова