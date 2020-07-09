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Автор Инна Новикова

Писатель Дмитрий Дарин: опричнина удержала Московскую Русь от развала

Россия

О том, кто присоединил Сибирь, для чего нужна была опричнина и почему бояре устраивали заговоры, рассказал главному редактору "Правды.ру" Инне Новиковой автор единственной в XXI веке драматической поэмы "Царь Иоанн Первый Грозный. Борьба за Русь" Дмитрий Дарин.

Читайте начало интервью:

Дань от Кучума

— Дмитрий Александрович, вы уже провели параллели между XVI веком и современностью. Можете ли вы сказать, чем боярские кланы тех же Шуйских, Бельских, Глинских и других отличаются от нынешних олигархов? Видите ли вы общее и различие?

— Я хотел бы сначала продолжить аналогию в связи с правильной концепцией инерционности истории.

Я думаю, что если развал Советского Союза начался при Хрущеве, то создание Советского Союза началось при Иване Грозном. Это обратная тяга инерции.

В первую очередь это касается создания империи из Московского государства. Причем не с выжженной землей, как создавали империи испанцы, англичане везде от Индии до Америки (результат мы сейчас видим на этом Диком Западе), а вот именно настоящая поглощающая империя. Там черемису луговую усмирили — хорошо. Это после взятия Казани и Астрахани.

Почему-то я в последнее время слышу по телевизору, что не было заслуги Ивана Грозного в присоединении Сибири, что походы Ермака были на деньги Строгановых. Такие пустые заявления, ни на каких фактах не основанные, родились не сейчас. В русской историографии тоже спорили о том, кто был главным инициатором покорения Сибири, и тоже говорили о том, что это был не Иван Грозный, а именно Строгановы. Давний спор. Но именно сейчас, когда разбиваются прямые мифы, начинают поддерживаться косвенные. И кстати, хан Кучум платил с 1550 года дань Ивану Грозному куницами соболями. То есть они и тогда были данниками Московского государства. А уже прямое военное завоевание было проведено Ермаком. Так создавался Советский Союз при Иване Грозном. А развалил его Шуйский, который, видимо, материализовался в виде Хрущева. Причем Василий Шуйский был умным человеком, но совершенно немудрым.

История повторяется зигзагами. Декорации меняются, а мотивы повторяются с завидной регулярностью.

В этом смысле олигархат не меняется. Если раньше земля была основным источником дохода, средством производства. Земля — это прежде всего зерно, хлеб в крестьянской стране. А потом источником дохода стали любые углеводородные запасы, то есть уже использование недр. Но все равно земля так или иначе. Принцип не меняется.

Предательство бояр

— Почему перед опричниной, особенно в 1562 году, знатные люди начали сбегать в Литву? Причем человек берет с собой 200-300 слуг, коней, но они бегут с военными планами. Тот же Вишневецкий. Задержали Бельского. Бельский дважды пытался бежать в Литву, его арестовывали, и он сидел в Угрешском монастыре месяц, пока выясняли, что с ним делать. И потом сбежал Курбский. Бегство Курбского — это все равно что переход Жукова на сторону немцев, причем во время Сталинградской битвы. Представляете, разгар Ливонской войны, и Курбский, преувеличивая возможность опалы, бежит, бросив семью, беременную жену, с золотом, полученным за год торговли. С гетманом Казимиром Сигизмундом он год вел переговоры о предательстве, пока не получил открытые листы. Я это к чему говорю? Опричнина в этом плане была последней возможностью удержать страну от прямого ельцинского развала, от прямого олигархического разрывания ее на куски. Из-за этого же возникли дела:

  • Новгородское,
  • Псковское,
  • Изборское.

Новгород — это Чечня в России 1990-х годов. В отличие от Чечни Новгород несколько раз еще при Барецких уходил в Литву. Иван Грозный навел порядок на северо-западе Руси. А так бы они откалывались при каждой возможности. Представляете, что значит потерять такие территории? Поэтому был (недоказанный вроде бы исторически, но для меня как для исторического поэта очевидный) заговор воевод под руководством Федорова-Челяднина, это все равно что заговор маршала Тухачевского. Если сравниваешь, как постепенно эти герои появляются в художественном развитии, то видишь, что только декорации меняются. Суть людей в этом плане уже не меняется.

Без опричнины Ивану Грозному обойтись было невозможно. Но насколько опричнина была результатом Смуты, мне сложно судить. Я считаю, что Смута основана:

  • на династическом кризисе,
  • грубейших ошибках потерявшего волю Годунова, который мог бы ее предотвратить.

Тогда была растерянность подавляющей части русского войска. Войско было в растерянности, потому что витала идея замены ненавистного Годунова на династию Калиты, на возврат того имени вещего, которое было любо народу. Надо не забывать, что тогда атеизма не было как такового в принципе, были только ереси от жидовствующих, но атеизм был невозможен.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовила Марина Севастьянова

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Темы бояре россия иван грозный дмитрий дарин история россии московская русь
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