Под носом у губернатора Сипягина чиновники осуществляют махинации с гослесфондом

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин выступил 7 июля перед депутатами местного Заксобрания с отчетом о результатах деятельности за прошлый год. Это было его первое подобное выступления с момента избрания в 2018-м. Примечательно, что в СМИ заранее появилась копия постановление, в котором парламентарии признали работу руководителя региона неэффективной по нескольким направлениям. Депутатский демарш был спланирован. Откровенно говоря, с областным парламентом, где большинство за "Единой Россией", у губернатора из ЛДПР, до сих пор отношения так и не сложились.

А в районах большинство чиновников поры Орловой далеки от каких-либо аппаратных интриг. На местах они уже давно установили свои порядки, покончить с которыми, в частности, и был призван Сипягин. Ведь не просто так ему доверились избиратели. На него возлагаются определенные надежды.

В районных администрациях годами нарабатывались схемы по освоению бюджетов, выборам подрядчиков, операций с земельным и жилым фондом. Принципы решения вопросов, служебные и деловые взаимоотношения остались прежними. Все те же и непотизм и кумовство. Смена губернатора существенно не повлияла на районные "элиты". Стоит отметить, что к ним в последнее время также заметно ослабло и внимание со стороны надзорных ведомств. В феврале прокурор Владимирской области Игорь Пантюшин отмечал, что в регионе резко сократилось число выявленных коррупционных преступлений и хищений госсобственности. По его мнению, силовики часто создают видимость борьбы с коррупцией, улучшая статистику раскрываемости мелкими взяточниками. Например, в Киржачском районе коррупционные дела не возбуждались последние 4 года. Однако несколько громких скандалов, имевших здесь место, вполне могут стать поводом как для губернаторской, так и на прокурорской проверок.

В октябре 2019 администрацию Киржачского района возглавил единоросс Илья Букалов. Он быстро продвинул на нужные ему посты своих протеже.

Фото: Красное знамя

До того как стать район-менеджером Букалов руководил Кипревским сельским поселением. Чиновника в итоге сменила его ставленница — Светлана Кондратьева. С этим тандемом напрямую связана история с махинациями с областным лесным фондом. Букалов решил, что под строительство жилья для многодетных семей прекрасно подойдут заболоченные 5 гектар леса в окрестностях деревни Кипрево. Эти земли, непригодные для капитального строительства, находятся на балансе Кипревского сельского поселения, с кадастровой документацией которого Букалов прекрасно знаком. К слову, Кондратьева уже заключила договор на выпиливание лесного массива с частным предпринимателем Оганесом Большикяном. Работы осуществляются на безвозмездной основе.

Схема с выделением участков в лесу многодетным сейчас обкатывается и непосредственно под Киржачом. Глава администрации города Надежда Скороспелова тоже выделила несколько гектар леса под строительство жилья. Только вот эти земли входят в гослесфонд, и чиновница не имеет права так ими распоряжаться.

Фото: сайт администрации города Киржач

Если Скороспелова думает, что ее начальник и однопартиец Букалов может наделить такими полномочиями, то чиновница ошибается. Тем не менее, и здесь вырубка вековых сосен, как и в Кипрево, уже началась. Странно, что двумя этими случаями не заинтересовались в областном департаменте лесного хозяйства, которым с декабря 2019-го руководит Ольга Канищева. В ведомство было направлено несколько жалоб.

Стоит отметить, что до своего избрания губернатором господин Сипягин с 2013 года возглавлял в областном Заксобрании комитет по аграрной политике, природопользованию и экологии. Очевидно, что с проблемой незаконных вырубок он сталкивался неоднократно. А в ситуации с уничтожением лесов в Киржачском районе, вероятно, его заинтересует и возможная коррупционная составляющая в действиях местной администрации.