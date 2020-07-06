Историк Спицын: "Акт о закрепощении крестьян так и не нашли"

Об опричнине, причинах Смуты и о том, как крестьяне стали крепостными, рассказали главному редактору "Правды.ру" Инне Новиковой автор учебника "Полный курс истории России", видный историк Евгений Спицын и автор единственной в XXI веке драматической поэмы "Царь Иоанн Первый Грозный. Борьба за Русь" Дмитрий Дарин.

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Почему крестьян закрепостили

— Евгений Юрьевич, есть такое мнение, что как раз опричная политика Ивана Грозного привела к Смуте начала XVII века.

Е. С.: — Я бы не стал так категорично утверждать. У нас либеральные историки любят проводить прямые параллели. Это началось еще со Степана Борисовича Веселовского. Потом его линию в историографии подхватили и другие историки:

Александр Александрович Зимин,

мой учитель Владимир Борисович Кобрин,

зять Кобрина и его ученик Андрей Львович Юрганов и многие-многие другие.

Это направление в историографии долгие годы главенствовало. Оно определяло во многом отношение людей к эпохе Ивана Грозного, потому что эти историк любили расписывать зверства опричнины. Особенно Владимир Борисович Кобрин. Он прямо смаковал царские казни, как одного главу приказа сварили в кипятке, другого повесили на дыбу и выстроили строй опричников, которые по куску мяса с живого тела отрезали.

Д. Д.: — Висковатова так рубили. Извините, что перебиваю. У меня поэма заканчивается казнями 1570 года на пожаре. Именно на пожаре. Я не стал уже давать эти подробности. Но нужно было объяснить, почему все-таки выбрана такая страшная казнь именно для Висковатова. Висковатов в то время — это все равно что Лавров у нас: министр с таким же авторитетом. Он очень долго возглавлял посольский приказ. Грозный дает такое указание для начала казни: "с кем ты изменял Руси, той казни и отведай". А поскольку Висковатому предъявляли обвинения в связях:

с Крымом,

Турцией,

то именно старинную тюркскую, в том числе китайскую, казнь (разрезание по кускам) ему и определили. Даже здесь случайностей не было.

Е. С.: — Да. У нас либеральное представление о событиях опричнины получило освещение в прессе. С другой стороны, понятно, что события опричнины не могли не сказаться на положении боярско-княжеской аристократии. Я напомню, что была знаменитая казанская ссылка для представителей наиболее знатных и богатых фамилий. Вопросы были связаны с земельным фондом, то есть с вотчинным и поместным землевладением. Также наложилась еще и Ливонская война. Источники фиксируют значительную часть пустошей. Также источники фиксируют всякого рода челобитные на имя государя (не Ивана Грозного, а его преемников Федора Ивановича, Бориса Годунова), что им служить не с чего, то есть у них нет крестьян. Разбегались крестьяне или просто вымирали. Отсюда, кстати, началась политика закрепощения крестьян. Историки раньше спорили, был ли вообще акт о закрепощении. Существовали даже две школы:

указники,

безуказники.

Потом нашли пару документов в архивах, и указная теория поборола безуказную. Теперь историки спорят, кто первым издал закрепощающий акт. Греков, например, указывал на 1581 год, но документ так и не было найден. Даже не было найдено документа за 1592 год, это уже эпоха Федора Ивановича.

Нашли только документ 1597 года, по которому косвенно можно установить, что действительно режим крепостного права, или заповедных лет, стал вводиться с начала 1590-х годов. Иван Грозный к установлению этого режима точно отношения не имел.

Косвенно да: вероятнее всего, проблема обеспечения помещиков землей и рабочими руками во многом была связана с какими-то серьезными экономическими пертурбациями. Но списывать все на опричнину, как это делали Веселовский, Зимин, Кобрин и другие, конечно, нельзя.

Причины Смуты

— Сергей Федорович Платонов в свое время писал, и он был прав, что эпоха Смуты стала результатом системного кризиса, который охватил все сферы государственной и общественной жизни. Правда, Сергей Федорович запамятовал добавить, что и за границами русского государства были интересанты и бенефициары тех смутных лет, которые сотрясли нашу страну в начале XVII века.

Считать, что последний период Ивана Грозного не имел никакого отношения к Смуте, неверно, потому что истоки этого закладывались в его эпоху. Так же, как развал Советского Союза не при Горбачеве закладывался, а еще при Хрущеве.

История — это инерционное явление, то есть должно пройти десятилетие, чтобы посеянные зерна получили свои всходы.

Так и здесь. Но решающим, конечно, стал не династический кризис, хотя именно его возводили на первое место. Решающими были, конечно, отношения, связанные с развитием или дальнейшим движением вперед феодальных отношений. Там свою роль сыграл, конечно, и климатический кризис, и внешняя заинтересованность не только соседей, но и представителей других европейских держав. Например, той же Франции. У нас как-то о ней забывают. Или той же Швеции.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовила Марина Севастьянова