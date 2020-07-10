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Автор Инна Новикова

Игорь Гундаров: "Цели гражданских войн в России — порядок и воля"

Россия

Поиски национальной идеи современной России пока не увенчались успехом. Почему? Может страна уже — не та, народу нужны не идеи, а только блага? Или дело не в простых людях, а в элите, которая не понимает страну и народ, потому что сама — не национальная? Где хоть искать-то эту идею? Может для начала надо в истории покопаться? На эти и многие другие вопросы главного редактора "Правды.ру" Инны Новиковой в прямом эфире ответил профессор, доктор медицинских наук и социальный врач, кандидат философских наук, академик Российской академии естественных наук Игорь Гундаров.

Настоящие патриоты

— Игорь Алексеевич, вы говорите, что патриотизм не может быть национальной идеей, потому что это свойство присуще всем. Но с чего начинается Родина? С картинки в своем букваре?…

— Да. Но картинки могут быть разные. Поэтому, если ты ругаешь власть, это не значит, что ты — не патриот. Может быть, наоборот ты — патриот, если видишь, что власть неадекватная, плохая, и ее нужно менять. Патриоты критикуют власть.

— Мы все-таки пришли к тому, что каждый человек может быть носителем любой позиции, но в какой-то степени все равно является патриотом, если считает, что это — благо для страны.

— И в оппозиции — патриоты. В Гражданскую войну были белые патриоты и красные патриоты. Не годится для национальной идеи. Еще есть такая фраза насчет патриотизма, потому что сейчас модно об этом говорить громко-громко.В начале постсоветских времен была популярна формулировка: патриотизм — это последнее прибежище негодяя.

Я воспринимал эту фразу как плохую в адрес патриотизма. А потом, когда стал заниматься этой темой, то оказалось, что там — другой смысл совершенно. Там наоборот говорится: патриотизм — это настолько возвышенное чувство, что когда у негодяя больше ничего не получается, то только этим можно спастись.

Изначально речь шла о пиратах. Чтобы не попасть на виселицу, они становились патриотами, поэтому патриотизм — это такое великое чувство, что если им воспользуется даже негодяй, то его уже трудно обвинять, что он — негодяй. Он же — патриот!

Поэтому может оказаться, что и сейчас многие такие неадекваты надевают на себя тогу патриота. А на самом деле, прошу прощения, ты — подлец.

Национальная идея и гражданские войны

— Как все-таки на счет идеи?

— Здесь еще один нюанс. Нужно различать:

  • амбициозная цель
  • и национальная идея.

Национальная идея — это то, что присуще пассионарному народу в критическое время. Если ты — не пассионарный и время не критическое, то национальная идея не нужна. В Швейцарии живи спокойно.

Национальная идея возникает, когда что-то поднимает именно эту нацию, и она становится образцом для человечества.

Пример — советские годы. Амбиция была: коммунизм победит тогда, когда обеспечим более высокую производительность труда. Вот это — цель. Или догоним Соединенные Штаты по производству мяса, молока и масла. Нужно различать цель и идею.

А идея национальная какая была в советские годы? Построить бесклассовое общество, где нет эксплуатации человека человеком. Вот это — достойная национальная идея, пример для всего мира.

И даже еще национальная идея была: государство братства народов — Советский Союз. Эта идея тоже была обращена ко всему человечеству. Мир во всем мире! — Тоже национальная идея. Идея — это то, что вдохновляет на великие дела.

А цель — это определенный план, по которому ты совершаешь амбициозные рывки, но это — больше как бы технологического плана. И мы сейчас подходим к выводу. Итак, все что предлагалось в последнее время в качестве национальной идеи, не годится. А что тогда можно предложить?…

— Предложите.

— А вот давайте порассуждаем. Для этого я решил заглянуть в историю. Может быть, там что-то можно найти. И вдруг, к своему удивлению, обнаружил: у нас-то было четыре гражданских войны. Мы-то все только про одну говорим — белые и красные, а у нас еще были три гражданские войны.

— Какие еще?

— Иван Болотников. Полтора года шли боевые действия. Потом Степан Разин…

— Почему вы называете это гражданскими войнами?

— Давайте определимся, что такое гражданская война. Полтора года — это много. Это не бунт в несколько дней или даже месяцев. Долгое время сражались войска царя и войска народа, шли столкновения, различные боевые действия. Это — гражданская война.

Дальше Степан Разин — два с половиной года! Такой срок уже говорит о том, что это было огромное, масштабное событие. Можно почитать историю: взяли крепость, потом сдали крепость — одну, другую… Наступление огромного количества войск, царские войска наступают, но повстанцы их отбрасывают. Чем дело кончится — неизвестно. Это — гражданская война.

Емельян Пугачев — уже три с половиной года. Вместе выступают казаки и крестьяне. Это — огромная армия, которую нужно кормить. Жесточайшая дисциплина. То есть на самом деле — настоящая война, только гражданская война. И у лидеров была настоящая программа, я читал Пугачева и Степана Разина.

— Разин говорил, что идет воевать не против царя Алексея Михайловича, а идет бить бояр-изменников, которые негативно влияют на государя.

— Это упростили. Здесь нужно серьезно смотреть реальные документы. Я как бы новым взглядом посмотрел, и задумался: а нет ли там национальной идеи? За что же они бились почти четыре года? Просто так буянили? Едва ли.

А там на самом деле была социальная программа. Если грубо: порядок и воля.

Народ поднялся. За что? Что хотел народ? — Народ хотел быть хозяином своей страны, чтобы никто над ним — ни дворянин, ни царь не был… Глобально: я хочу быть хозяином своей страны.

— Вот цитата: "дать черным людям свободу от засилья бояр и дворян…"

— О, все-таки — свобода. Мне кажется, что цель русского мужика — стать хозяином своей страны, чтобы никто им не командовал.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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Темы революция патриотизм история россии игорь гундаров национальная идея
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