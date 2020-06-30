Историк Спицын: страной управляла Боярская дума – симбиоз олигархов

О причинах создания Карамзиным концепции двух Иванов, ее влиянии на историю России и о противостоянии Ивана Грозного и боярства рассказал главному редактору "Правды.ру" Инне Новиковой автор учебника "Полный курс истории России", видный историк Евгений Спицын.

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Боярская дума — серый кардинал

— Как я уже сказал, концепция двух Иванов была на ура воспринята русской либеральной аристократией. Достаточно вспомнить сочинения Ключевского, Платонова и других, хотя они пытались искать социальные корни в опричнине. Тот же Сергей Федорович Платонов в своих знаменитых очерках по истории Смуты как раз создал ту самую концепцию, которая дожила до наших дней. Согласно ей, опричнина — борьба регрессивного боярства с прогрессивным дворянством. Сталин эту концепцию поддерживал, что тоже хорошо известно. И вот сейчас происходит переосмысление, понимание того, что у нас во многом исторические конструкты, созданные из сугубо политических соображений, не отражают реального положения вещей. Что собой представляла Боярская дума? У Василия Осиповича Ключевского есть замечательная работа, посвященная Боярской думе. Книга была написана почти 140 лет назад, но до сих пор не потеряла научного значения. Это было не просто правительство, которое реально управляло страной, а некий симбиоз наиболее влиятельных, как мы бы сейчас сказали, олигархических кланов, представлявших две группировки:

с одной стороны, родовая княжеская аристократия;

с другой стороны, старомосковское боярство.

Ни одного принципиального решения по любому вопросу внутренней и внешней политики царь, а до этого великий князь, без одобрения Боярской думы принять не мог. Он был скован этим институтом в своих действиях. А бояре там сидели не по назначению царя, а по праву происхождения. Эта система сохранилась даже при Алексее Михайловиче. В состав Боярской думы входили на самом деле представители только 35 фамилий. Они были поделены на две статьи:

первая статья — 16 родов. Они сразу становились боярами, минуя окольничий чин. Например, Буйносовы или Мстиславские;

вторая статья — 20 родов. Они становились боярами через окольничий чин. Например, Голицыны. Вроде бы знаменитая фамилия из рода Гедиминовичей, тем не менее они могли получить боярство только через окольничий чин.

Иван Грозный, учреждая опричнину, прежде всего бил по этому институту. Ему нужна была ручная Боярская дума. Не забитая представителями высокородных княжеских и боярских родов, а ручная Дума, которая по любому царскому щелчку могла принимать любое решение. Отсюда и разделение страны на земщину и опричнину. Отсюда и разделение страны на опричную Боярскую думу и земскую Боярскую думу. Когда начинают возводить в Боярскую думу представителей служивого дворянства и появляются два новых думных чина: думный дворянин и думный дьяк? При Иване Грозном. Именно для того, чтобы размыть родовую основу, базой для которой было местничество. Там они судились, чтобы порухи рода не было. Не дай бог тебя назначат на должность ниже, чем стоял твой отец и твой подчиненный. Арбитром в этих спорах выступал всегда сам государь. Это касалось всей системы взаимоотношений высшей правящей аристократии.

Поэтому Иван Грозный с помощью опричнины покусился на права родовой аристократии. Этого не могли ему простить Карамзин и компания.

Поэтому он и выдвинул теорию двух Иванов, которая потом прижилась в нашей историографии и во многом исказила представление историков и многих других людей об эпохе Ивана Грозного.

Кому нужна концепция двух Иванов

— Создавая концепцию двух Иванов, Карамзин и русская либеральная аристократия решали сугубо политическую задачу.

Они хотели Александру I и последующим российским императорам погрозить пальчиком и сказать: до тех пор пока вы будете выражать интересы дворянства, боярства, аристократии, вы будете иметь в нашем лице опору, и тогда самодержавие будет крепко стоять на ногах.

Как только вы попытаетесь встать нам поперек горла, сразу закончите свою жизнь, как Павел Петрович приснопамятный и иже с ним.

В итоге такая политика привела к событиям 1917 года, нежеланию военной феодальной знати (как ее в свое время Ленин называл) осознать масштаб произошедших перемен и перестроить политическую систему. Николай II терпеть не мог бюрократов, которые сидели в русском правительстве. Это уже были не представители родовой аристократии. Он гнушался с ними общаться. Он их не принимал за равных. Кругом общения Николая II были как раз представители военно-феодальной знати, представители старинных боярско-княжеских родов:

Трубецкие,

Голицыны,

Барятинские и так далее.

Он чувствовал в этой среде себя как первый среди равных. Он постоянно ездил в гвардейские полки на утренние разводы, пировал с ними, отмечал все самые значимые события и государственной, и личной жизни. В результате от Николая II отвернулись все, даже имперская бюрократия, которая уже по своей сути не являлась выразителем интересов аристократического класса поместного дворянства, берущего свои корни из средневековой эпохи Ивана III и Ивана Грозного. Вот откуда берут начало события, которые сотрясали Россию и в годы Смуты, и после.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовила Марина Севастьянова