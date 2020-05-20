Магомедсалам Магомедов обратился к дагестанцам

Обращение Магомедсалама Магомедова к жителям Дагестана.

Дорогие дагестанцы!

Уже несколько месяцев наша страна, как и весь мир, борется с самым серьезным вызовом человечеству последних десятилетий — новой короновирусной инфекцией.

Несмотря на то, что сейчас в Российской Федерации наступило некоторое снижение темпов прироста зараженных, обстановка все еще продолжает оставаться напряженной.

Особое беспокойство у меня, как дагестанца, вызывает ситуация в родной республике. Более трети протестированных оказываются инфицированными вирусом, что в три раза превышает общероссийский показатель. Треть заболевших — это люди старшего возраста, что тоже больше в два раза, чем в среднем по России. Система здравоохранения Республики Дагестан столкнулась с серьезным вызовом, перегружена, уже очевидно, что самостоятельно она не справится.

Все это время ко мне поступают тревожные сигналы из Дагестана. Проблемные вопросы обсуждаю и решаю с коллегами по администрации президента, а также передаю в Координационный совет при правительстве по борьбе с распространением новой короновирусной инфекции на территории РФ, федеральные министерства и ведомства.

Учитывая сложность ситуации, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин взял сложившуюся ситуацию на особый контроль. Во исполнение его поручений начались комплексные, масштабные работы по оказанию помощи со стороны Минздрава, МЧС, Минобороны, Роспотребнадзора и других ведомств, призванные остановить распространение заболевания и не допустить общего ухудшения ситуации.

Такое личное участие со стороны главы государства в решении проблем республики, без сомнения, накладывает повышенную ответственность на всех нас.

Дорогие земляки!

Многонациональный народ Дагестана веками жил в согласии и добрососедстве, в трудную минуту сообща доблестно защищал свои дома и родную землю от внешних угроз и преодолевал трудности, а сила единства является мощнейшим ресурсом великих свершений.

Мужество и сплоченность жителей Республики Дагестан проявлялись перед лицом любой угрозы во все времена. И в годы Великой Отечественной войны, и в ходе контртеррористических операций, когда дагестанцы решительно встали на защиту своей земли и территориальной целостности Российской Федерации.

Сегодня нам снова брошен вызов. И от каждого из нас зависит, как мы с этим справимся.

В традициях дагестанцев, переданных нам предками, отвага, взаимопомощь, коллективизм и любовь к ближнему. Мы привыкли собираться большими семьями, дружными компаниями, активно совместно проводить время, обсуждать события с друзьями и знакомыми, оказывать знаки внимания близким нам людям.

Однако сейчас необходимо отложить все это на какое-то время (коллективные мероприятия, встречи, массовые собрания). Необходимо мобилизоваться и проявить духовную солидарность, усилить ответственность за всех, кто находится радом и может стать мишенью коварного вируса.

В сложившейся ситуации призываю вас проявить сознательность и дисциплину, соблюдать рекомендации специалистов. Тем самым вы спасете здоровье или даже жизни многих людей.

Прошу проявить терпение и силу духа, что всегда было в крови у дагестанцев. Только так, все вместе мы преодолеем эту беду, победим обрушившуюся на нас эпидемию.

Желаю каждой семье крепкого здоровья, добра и мира!

С уважением,

заместитель руководителя администрации президента РФ,

председатель президиума Совета при президенте РФ

по межнациональным отношениям

Магомедсалам Магомедов