Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Телеканалы насмехаются над Днем Победы
Автор Инна Новикова

Безграмотность или власовщина: кто губит русскую историю

Россия

Директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии, а также член партии "За правду" Семен Багдасаров — о том, что русская история погружается в безграмотность.

Кто победил во Второй Мировой? Россия игнорирует оскорбления?

Читайте начало интервью:

— Было много разговоров, что должен быть единый учебник истории. Но если брать учебники на "языках", то можно содрогнуться от того, что там пишут о России, уже не говоря о бывшем СССР. И разговоры о единстве этом остаются разговорами.

— Надо, конечно, этот вопрос задавать Минпросвещения… А что бы наши соотечественники изучали?

Во многих республиках кириллицу, подгонявшуюся под их язык, произношение, заменили латиницей, таким образом оторвав большую часть населения от возможности общения с нами. Работа с собственно нашими соотечественниками на постсоветском пространстве.

В девяностых я был начальником управления по Узбекистану, Таджикистану, Туркменистану. Тогда работали, что-то продавливали. А сейчас никто никакую ответственность не несет.

Пора президенту задуматься, устроить чистку кадров. Не только на уровне правительства, но и на местах.

— Был плакат в Ростове, где ветеран войны стоял с оленем и говорил "Даже олени воевали за нашу родину". Или в Уфе было перед ветеранами действо, где над их головами подняли французский флаг — ну, он же похож на российский.

— Главы регионов должны отвечать. Они же не ЕГЭ сдавали, они заканчивали советскую школу.

— Семен Аркадьевич, у нас есть главы регионов, которым по 32 года. Они как раз жертвы ЕГЭ. Вот был плакат — наши солдаты в касках, они должны идти на Запад, а идут на Восток, вроде как, на Москву. Позорище. Вроде как отступают. Мы написали об этом, а нам говорят: это разнарядка из Москвы.

— А фамилия есть того, кто эту разнарядку дал?

Он должен быть арестован и привлечен к уголовной ответственности за антигосударственную пропаганду.

Не просто снят с должности, а то какую-то сопливость развели!

— У нас она, к сожалению, давно.

— Просто масса людей заботится о своем кармане, а потом уж о государстве. Вы не видите, что происходит? Саботируют указы президента — и все нормально. Вообще, если мы коронавирус хотим победить или еще что-то, надо посмотреть, как действовала власть во время Великой Отечественной войны: жестко и конкретно.

Это правда ужас какой-то: солдаты отступают на Москву. Пришла такая разнарядка — да пошли ты эту Москву подальше, если ты патриот своего региона страны. Вы что — идиоты? Предатели? Власовцы?

— К сожалению, мне кажется, что это неграмотность. День Победы — лишь один из примеров. Вернемся к учебникам в республиках: в Узбекистане в учебнике написано, что Узбекистан во время Второй мировой войны воевал на стороне Советского Союза.

— Я уроженец Узбекистана, родился в узбекской глубинке. Узбеки внесли достойный вклад в Победу, были и герои Советского Союза. Не надо так вырывать…

— Я говорю вам, что написано.

— Значит, писали это люди недалекие. Они плюют в лице, в том числе, своим предкам, которые воевали за общую Родину, за Советский Союз. Если мы так относимся, то наши "друзья", конечно, еще хлеще относятся, что говорить тогда?

Нужны ли жесткие меры

— Как вы считаете, как отношение к власти может измениться? Не только вы говорите, что надо быть более жесткими. У нас есть инструменты воздействия, но мы такие вежливые и благородные. Все-таки когда-нибудь мы очнемся?

— Я думаю, что пора просыпаться. Мы потеряли одну великую родину — СССР — и потеряем остаток России, если дальше не примут жесткие и конкретные меры.

Если дальше будет сквозь пальцы смотреть, как власовщина доминирует там, где должна доминировать власть. Когда в открытую с "Эха Москвы" Навальный призывает к насильственному свержению власти — и хоть бы что!

Радио это как работало, так и работает, Навального никто не арестовывает. В другой программе обсуждают с неким Егоркой Жуковым, пацаном нововылупленным, как опять же свергнуть власть: то ли 200 тысяч человек собрать в Москве, то ли армянским методом. Помните, какие они были? И хоть бы что. Тех, кто сдерживает — послать подальше, из-за этого сдерживания мы уже потеряли одну родину.

Я очень надеюсь, что все-таки как-то люди проснутся, потому что сейчас пока… Знаете, как говорят: русский дух, русский медленно запрягает, да быстро едет.

— Извините меня, в августа 1991 года что-то так и не поехали.

— В августе 1991 года как раз поехали, но не туда.

— Лучше вообще никуда не ехать. Поэтому не надо. У нас есть такое: Да мы все равно победим! Что бы ни было, победим! Август 1991 года не забывайте.

— Помните, мы тогда ждали перемен?

— Да никто не ждал перемен. Был идиотизм. Разгул псевдодемократии.

Горбачев — это предатель. Он сделал то, что Гитлер не смог сделать — развалил великую страну.

И тварь живет до сих пор. Ладно, старая. А другому предателю, Ельцину, "Ельцин-центр" на Урал отгрохали, где тоже есть свое трактование истории нашей страны.

— Я очень надеюсь, что вас услышат и не только вас. У нас столько умных, интересных людей, которые говорят очень здравые вещи, которые действительно могли бы повлиять на ситуацию и не только в плане историческом, а в плане экономическом и политическом. Но, к сожалению, они все едины в том, что их не слышат. Даже люди, которые близки к власти, все равно их не слышит.

— Это было всегда так. Я в свое время занимал ряд постов, работал с очень крупными товарищами. Зачастую решает не тот или иной руководитель, а тот, кто вокруг него. Если ты заденешь вопрос, иди, говори как есть, добивайся. А у нас, судя по всему, не совсем так. Вот и все.

— Тем не менее, все-таки давайте будем оптимистами. У нас в нашей истории, в нашем прошлом и, я надеюсь, в будущем все равно много славных побед, славных действий. Так что сейчас все равно всех с праздником. И что бы там ни говорили, что бы ни писали, все равно мы поколение победителей. И надеюсь, такими останемся.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Михаил Закурдаев

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы патриотизм русская история семен багдасаров вторая мировая война великая отечественная война
Новости Все >
Валерию в маске и очках перепутали с Аллой Пугачевой
Светлана Светличная рассказала о конфликте с сыном
Коронавирус может оставаться на бумажных купюрах до двух дней
Профессор Марина Шестакова рассказала о перспективах лечения диабета
В Волгоградской области мальчик утонул в пруду на даче
Профессор Борис Бим-Бад: "Не должно быть единой формы обучения"
Телеведущая Мария Миногарова избегает вопросов про беременность
В стене жилого дома в Калининграде нашли минометную мину
Необычный концерт пройдет на дне Симферопольского водохранилища
ЦБ выявил попытки обмана заемщиков при предоставлении кредитных каникул
Последние материалы
Безграмотность или власовщина: кто губит русскую историю
Су-37/47 - ключ к будущему
Политолог: зачем Белоруссии дешевая российская нефть?
Валерию в маске и очках перепутали с Аллой Пугачевой
Светлана Светличная рассказала о конфликте с сыном
Коронавирус может оставаться на бумажных купюрах до двух дней
Как научить чиновников хорошим манерам
Профессор Марина Шестакова рассказала о перспективах лечения диабета
Корона давит: каково артисту переживать пандемию
В Волгоградской области мальчик утонул в пруду на даче
Популярное
Диета
Фруктовый колит или как избежать расстройства пищеварения

Летом мы стремимся на весь год запастись витаминами, забывая о том, что порой сырые овощи и фрукты приносят больше вреда, чем пользы. О том, как должны питаться летом женщины с расстройствами пищеварения, рассказывает врач-гастроэнтеролог Ирина НОВИКОВА.

Фруктовый колит или как избежать расстройства пищеварения
Школы в России не будут прежними: из них исчезнут даже переменки
Общество
Школы в России не будут прежними: из них исчезнут даже переменки
Новости Украины
У России появился новый рычаг воздействия на Киев
Новости Украины
Табаки отдыхает: Украина вставила свой пятак в разборки США и Китая
Любовь Степушова Что не нравится украинцам в США, куда они уехали из России? Любовь Степушова Василий Амирджанов Власти обяжут салоны красоты снимать "горячее" видео Василий Амирджанов Игорь Буккер Новые сведения лабораторного происхождения COVID-19 Игорь Буккер
Комментарии
Главный терапевт Москвы: самоизоляция - это о политике, а не о медицине
Эксперт: в США мясо стало продуктом для богатых
Эксперт: в США мясо стало продуктом для богатых
Эксперт: в США мясо стало продуктом для богатых
Эксперт: в США мясо стало продуктом для богатых
Эксперт: в США мясо стало продуктом для богатых
Эксперт: в США мясо стало продуктом для богатых
У России появился новый рычаг воздействия на Киев
"Нас будут чипизировать": в КПРФ предупредили о скрытой угрозе
Табаки отдыхает: Украина вставила свой пятак в разборки США и Китая
МОК сделал заявление по обвинениям ВАДА в адрес России
МОК сделал заявление по обвинениям ВАДА в адрес России
"Газпром" бросает вызов США. Оправдан ли риск?
"Газпром" бросает вызов США. Оправдан ли риск?
"Газпром" бросает вызов США. Оправдан ли риск?
Эксперт: в США мясо стало продуктом для богатых
Эксперты: после 2020 года мир ждет новая война
Эксперт: в США мясо стало продуктом для богатых
Сенат США пригрозил "Газпрому" введением санкций
Школы в России не будут прежними: из них исчезнут даже переменки
Табаки отдыхает: Украина вставила свой пятак в разборки США и Китая
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ