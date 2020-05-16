Безграмотность или власовщина: кто губит русскую историю

Директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии, а также член партии "За правду" Семен Багдасаров — о том, что русская история погружается в безграмотность.

Кто победил во Второй Мировой? Россия игнорирует оскорбления?

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— Было много разговоров, что должен быть единый учебник истории. Но если брать учебники на "языках", то можно содрогнуться от того, что там пишут о России, уже не говоря о бывшем СССР. И разговоры о единстве этом остаются разговорами.

— Надо, конечно, этот вопрос задавать Минпросвещения… А что бы наши соотечественники изучали?

Во многих республиках кириллицу, подгонявшуюся под их язык, произношение, заменили латиницей, таким образом оторвав большую часть населения от возможности общения с нами. Работа с собственно нашими соотечественниками на постсоветском пространстве.

В девяностых я был начальником управления по Узбекистану, Таджикистану, Туркменистану. Тогда работали, что-то продавливали. А сейчас никто никакую ответственность не несет.

Пора президенту задуматься, устроить чистку кадров. Не только на уровне правительства, но и на местах.

— Был плакат в Ростове, где ветеран войны стоял с оленем и говорил "Даже олени воевали за нашу родину". Или в Уфе было перед ветеранами действо, где над их головами подняли французский флаг — ну, он же похож на российский.

— Главы регионов должны отвечать. Они же не ЕГЭ сдавали, они заканчивали советскую школу.

— Семен Аркадьевич, у нас есть главы регионов, которым по 32 года. Они как раз жертвы ЕГЭ. Вот был плакат — наши солдаты в касках, они должны идти на Запад, а идут на Восток, вроде как, на Москву. Позорище. Вроде как отступают. Мы написали об этом, а нам говорят: это разнарядка из Москвы.

— А фамилия есть того, кто эту разнарядку дал?

Он должен быть арестован и привлечен к уголовной ответственности за антигосударственную пропаганду.

Не просто снят с должности, а то какую-то сопливость развели!

— У нас она, к сожалению, давно.

— Просто масса людей заботится о своем кармане, а потом уж о государстве. Вы не видите, что происходит? Саботируют указы президента — и все нормально. Вообще, если мы коронавирус хотим победить или еще что-то, надо посмотреть, как действовала власть во время Великой Отечественной войны: жестко и конкретно.

Это правда ужас какой-то: солдаты отступают на Москву. Пришла такая разнарядка — да пошли ты эту Москву подальше, если ты патриот своего региона страны. Вы что — идиоты? Предатели? Власовцы?

— К сожалению, мне кажется, что это неграмотность. День Победы — лишь один из примеров. Вернемся к учебникам в республиках: в Узбекистане в учебнике написано, что Узбекистан во время Второй мировой войны воевал на стороне Советского Союза.

— Я уроженец Узбекистана, родился в узбекской глубинке. Узбеки внесли достойный вклад в Победу, были и герои Советского Союза. Не надо так вырывать…

— Я говорю вам, что написано.

— Значит, писали это люди недалекие. Они плюют в лице, в том числе, своим предкам, которые воевали за общую Родину, за Советский Союз. Если мы так относимся, то наши "друзья", конечно, еще хлеще относятся, что говорить тогда?

Нужны ли жесткие меры

— Как вы считаете, как отношение к власти может измениться? Не только вы говорите, что надо быть более жесткими. У нас есть инструменты воздействия, но мы такие вежливые и благородные. Все-таки когда-нибудь мы очнемся?

— Я думаю, что пора просыпаться. Мы потеряли одну великую родину — СССР — и потеряем остаток России, если дальше не примут жесткие и конкретные меры.

Если дальше будет сквозь пальцы смотреть, как власовщина доминирует там, где должна доминировать власть. Когда в открытую с "Эха Москвы" Навальный призывает к насильственному свержению власти — и хоть бы что!

Радио это как работало, так и работает, Навального никто не арестовывает. В другой программе обсуждают с неким Егоркой Жуковым, пацаном нововылупленным, как опять же свергнуть власть: то ли 200 тысяч человек собрать в Москве, то ли армянским методом. Помните, какие они были? И хоть бы что. Тех, кто сдерживает — послать подальше, из-за этого сдерживания мы уже потеряли одну родину.

— Я очень надеюсь, что все-таки как-то люди проснутся, потому что сейчас пока… Знаете, как говорят: русский дух, русский медленно запрягает, да быстро едет.

— Извините меня, в августа 1991 года что-то так и не поехали.

— В августе 1991 года как раз поехали, но не туда.

— Лучше вообще никуда не ехать. Поэтому не надо. У нас есть такое: Да мы все равно победим! Что бы ни было, победим! Август 1991 года не забывайте.

— Помните, мы тогда ждали перемен?

— Да никто не ждал перемен. Был идиотизм. Разгул псевдодемократии.

Горбачев — это предатель. Он сделал то, что Гитлер не смог сделать — развалил великую страну.

И тварь живет до сих пор. Ладно, старая. А другому предателю, Ельцину, "Ельцин-центр" на Урал отгрохали, где тоже есть свое трактование истории нашей страны.

— Я очень надеюсь, что вас услышат и не только вас. У нас столько умных, интересных людей, которые говорят очень здравые вещи, которые действительно могли бы повлиять на ситуацию и не только в плане историческом, а в плане экономическом и политическом. Но, к сожалению, они все едины в том, что их не слышат. Даже люди, которые близки к власти, все равно их не слышит.

— Это было всегда так. Я в свое время занимал ряд постов, работал с очень крупными товарищами. Зачастую решает не тот или иной руководитель, а тот, кто вокруг него. Если ты заденешь вопрос, иди, говори как есть, добивайся. А у нас, судя по всему, не совсем так. Вот и все.

— Тем не менее, все-таки давайте будем оптимистами. У нас в нашей истории, в нашем прошлом и, я надеюсь, в будущем все равно много славных побед, славных действий. Так что сейчас все равно всех с праздником. И что бы там ни говорили, что бы ни писали, все равно мы поколение победителей. И надеюсь, такими останемся.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Михаил Закурдаев