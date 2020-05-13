Вслед за коронавирусом Россию может накрыть кризис миграции

Почему угрозу представляют не столько сами мигранты, сколько отношение к ним со стороны государства? Почему мигранты во время эпидемии коронавируса стали группой самого высокого риска, причем не только с медицинской точки зрения? Почему ликвидация миграционной службы в виде отдельного ведомства была большой ошибкой, которая может привести к непредсказуемым последствиям? Что нужно делать? Обо всем этом и многом другом в прямом эфире видеостудии Pravda. ru Вадиму Горшенину рассказал руководитель фонда "Миграция XXI век", экс-замдиректора ФМС РФ Вячеслав Поставнин.

Власть забыла о группе самого высокого риска

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Сгладить противоречия

— Вячеслав Александрович, строительный комплекс Москвы не прекращал работать и во время карантина. Там работает много мигрантов, которые живут по 10-15 человек в комнате. Тогда какой вообще смысл в самоизоляции граждан России?

— Да, безусловно. На этом фоне выглядят просто как-то удивительно штрафы российским гражданам, цифровые пропуска и все остальное. Миллионы мигрантов ходят, как хотят, и никто их особо не проверяет.

Власти просто закрыли глаза на эту проблему, и раз мы не видим эту проблему, значит — ее нет.

Конечно, должны проявлять ответственность руководители профильных ведомств. Они, собственно говоря, за это деньги получают. А ситуация с этим — крайне тяжелая.

Кстати, в России уже давно существует этнический бизнес. У нас есть такие, как Усманов, Агаларов, и очень много более мелких, но тоже достаточно успешных и богатых национальных бизнесменов. Я очень рад за них, но пора бы им вообще-то тоже проявить этническую солидарность и помочь людям, которые попали в тяжелую ситуацию. И о стране, в которой они сделали свое состояние, тоже хорошо бы порадеть.

Плохо, что у самого государства в этом плане нет никакой системы и плановой работы.

— Усманов отправил крупные средства в помощь Узбекистану для борьбы с коронавирусом. Но для своих сограждан здесь ничего сделано не было. В Советском Союзе был большой опыт сглаживать противоречия национальные, а теперь нам нужно этому учиться заново, в том числе у других стран. Что нам надо делать? У вас есть прогноз по развитию ситуации?

— Да, к сожалению, мы утрачиваем этот опыт, а в Европе и США приобретают. В 90-е годы, когда мы раскрылись, американцы копались в архивах, смотрели, как же мы сумели организовать такое многонациональное государство, которое так долго и в основном бесконфликтно существовало.

Сейчас на Западе есть мощные информационные системы, которые знают о мигрантах практически все вплоть до психо-поведенческого портрета. У нас сейчас нет никакой системы абсолютно.

Мне кажется, беда в том, что все смотрят наверх, какую команду дадут. А кто даст команду? Кто наверху знает, что с ними надо делать? Никто. У них там много всяких других задач.

Это должен на себя взять кто-то из профильных ведомств и предлагать соответствующие решения. Должен быть человек, который бы сказал, что есть такой план, мы будем действовать по нему.

Иначе ситуация просто взорвется. Если государство не будет заниматься, то в Москве и других крупных центрах полыхнет.

Кто должен уладить конфликт?

— В Москве уже есть этно-кварталы, этно-районы и даже в какой-то степени округа. Южный, Северный и Северо-Восточный округа — самые высокие по уровню преступности именно из-за наибольшей концентрации мигрантов. Там люди боятся приезжать домой или выходить из дома вечером. Президент на последних совещаниях постоянно говорит, что губернаторы должны брать на себя максимум ответственности по разрешению нынешней ситуации. Но все-таки работу с мигрантами должны проводить как раз федеральные структуры, а не губернаторы. Как вы считаете?

— Я с вами согласен. У нас есть для этого федеральные ведомства. Но не надо все взваливать и надеяться только на МВД, оно заточено под другие задачи. Это — уже крайний случай. У кого-то все время надежда на полицейских, на полицейскую дубинку. Но сейчас таких крайних случаев может быть много, тогда и МВД не справится.

А потом — нельзя же бить людей, потому что им есть нечего. Нельзя же им создавать невыносимую жизнь. Их проблемы тоже нужно решать, тогда и у нас проблем не будет.

— На ваш взгляд, ликвидация Федеральной миграционной службы, ее присоединение к МВД было ошибкой? Ведь она занималась именно организацией работы с мигрантами. Полиция же — это правопорядок. Необходимо разделение этих функций в разных ведомствах?

- Да, конечно. В Федеральной миграционной службе были специалисты именно по этим вопросам и вся необходимая инфраструктура.

Я как-то беседовал с одним из высокопоставленных, очень умным и авторитетным руководителем МВД. Он сказал мне: старик, какая социалка?… Мы же — милиционеры! Он совершенно правильно все в двух словах сформулировал.

Ну какой социалкой милиция-полиция будем заниматься?

Именно для этого, конечно, Федеральная миграционная служба и должна быть. Это должно быть именно гражданское ведомство. А МВД пусть выполняет правоохранительные функции, в том числе и среди мигрантов. Но для постоянной работы с мигрантами должна быть именно ФМС.

В МВД для этого просто нет ни людей, ни инфраструктуры, ни механизмов, нет понимания вообще, что с этой ситуацией делать, нет ничего.

Беседовал Вадим Горшенин

К публикации подготовил Юрий Кондратьев