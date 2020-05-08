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Автор Инна Новикова

Как Приморье переживает пандемию коронавируса

Россия

Главный редактор издательской компании "Золотой Рог" из Владивостока Андрей Пушкарев — о том, как самый восточный край России справляется с коронавирусом.

Хроники COVID-19: Во Владивостоке свой коронавирус

Зло исходит из московских поездов

— Вчера я прочитала, что у России свой особенный сценарий коронавируса — не китайский и не европейский, потому что разные территории страны по-разному населены, и у каждой свое течение болезни. Как обстоят дела у вас на Дальнем Востоке.

— Уже десять умерших на сегодняшний день. Изначально развитие эпидемии прошло по оригинальному сценарию. Многие спрашивают: "С вами рядом Китай. Оттуда все пришло?" Но на самом деле граница с Китаем была очень оперативно перекрыта, нет ни одного подтвержденного случая, который бы завезли именно оттуда.

Все исходит из Москвы. Насколько я знаю, наши власти просили оперативно перекрыть контакты со столицей, но самолеты и поезда продолжали летать и идти, так что именно с ними связаны все случаи.

На сегодняшний день, впрочем, особой паники нет. Не то, чтобы шок, а скажем так, ажиотаж, связанный с самоизоляцией быстро прошел за неделю. Люди активно выходят из квартир, бизнес довольно быстро освоился — думаю, сейчас работает большая часть предприятий. Тем не менее, экономический шок дает о себе знать, многих уволили, резко порезали зарплаты, и это существенный удар по и так бедственному положению многих дальневосточников.

Из Москвы именно через нас шли самолеты с инфицированными китайцами, и в районе Уссурийска они переходили границу, что привело к вспышке коронавируса в китайской провинции Хэйлунцзян, бывшей на тот момент чистой. Тогда китайцы закрыли эту границу, чтобы этот поток прекратился. То есть вместо того, чтобы доставлять их из Москвы в Пекин, задействовали зачем-то Владивосток, что немало осложнило остановку.

Губернатор Приморья лично выходил чуть ли не на президента, чтобы остановить эту практику. Вроде бы остановили.

Многие регионы обвиняют Москву, москвичей, и есть территории, куда им вообще въезжать запрещают. Когда речь об авиарейсах, это понятно. А поезда — они через всю Россию ходят, там далеко не только из Москвы люди перемещаются.

— Дело не в москвичах, а в Москве, поскольку это главный транспортный узел, оттуда все возят по стране. Вот недавно проводница поезда Москва-Владивосток села в поезд здоровой, а сюда приехала уже зараженной, то есть все произошло в поезде, где несколько сотен человек.

— Ну конечно, поезд, люди находятся скученно… Вот есть еще опасения по поводу розданных регионам полномочий по коронавирусу, что потом полномочия не захотят отдавать. Но говорят, что губернаторы и не желают такой ответственности, им было бы лучше, если бы из центра говорили, что надо делать.

У нынешней структуры власти, хорошая она или плохая, губернаторами оказываются обычно хорошие, прекрасные исполнители. Хотя наш глава региона, безусловно, лидер и мог бы много чего сделать, но смотрит на Москву — перегнет ли он палку, недогнет.

Взять побольше полномочий, наверное, было бы неплохо, но — не берут, понимая, что могут быть санкции. Вот случай в Грозном, где нарушителей изоляции отправляли на сельхозработы. Такое у нас вряд ли получится.

— А я, вот, видела видео из Новосибирска, где молодая женщина, полицейский начальник, требовала с сотрудников собирать по 10 протоколов с не соблюдающих самоизоляцию гуляющих людей.

— Знаете, насчет полиции — довольно активно передвигаясь по городу (с нужными документами), я встретил лишь однажды полицейский патруль. Здесь относятся к людям максимально лояльно, без жесткости. Полицейских выставили крайними, не дав никаких четких указаний, конкретных полномочий — поэтому их, наверное, так мало на улице. От греха подальше.

— Согласно указу президента мы, как журналисты, можем относительно свободно передвигаться и работать. Но вот "Правда.Ру" сейчас, в основном, работает удаленно — и новости, и комментарии, и интервью. При этом в офисе есть заболевшие. А как у вас? Вы ходите в редакцию.

— Подавляющее число наших сотрудников сидит дома, то есть схема такая же. Единственное — у нас есть бумажные СМИ, которые надо верстать на месте. Приходят 3-5 человек это делать, делают быстро и опять идут по домам.

Материальная часть и будущее нации

— У вас же наверняка падение рекламы… Какая-то помощь оказывается?

— Местное отделение Союза журналистов собиралось интерактивно, в онлайне. Падение рекламы 70-80%, и никакая помощь не оказывается. Все в один голос твердят: "Ваша отрасль не признана пострадавшей".

— Нам тоже.

— Мы даже единый соцналог платим, нам отказались предоставить эту выплату в апреле, кивали на май — но ничего, ни копейки.

— А что с помощью другому бизнесу? Вы говорите, многие предприятия закрыты…

— Ну не стал бы охаивать, что власти прямо ничего не дают. Пока нарабатывалась нормативная база… Апрель, конечно, был провальным месяцем. Единственное — принято решение губернатора, предприниматели на упрощенке вместо 6% стали платить 3%, и вроде это работает. Все остальное плачевно.

Я общаюсь с бизнесменами, они говорят: приходишь в центр поддержки бизнесу заполняешь бумаги, спрашиваешь: "А кредит?" "Да нет, не дадим вам кредит, потому что-потому". "Зачем тогда звали?" "Для галочки, чтобы отчитаться, что к нам пришло 500 бизнесменов". Масса-масса ограничений, каких-то особых прописанных мелким шрифтом в договорах тех самых текстов.

Как работает Владивосток

— А знаменитый порт Владивосток работает?

Работает, в Приморье вообще по побережью несколько больших портов — все работает как часы, все выходят на работу. Естественно, с мерами безопасности, ношением масок. Все работает:

  • грузы идут,
  • железная дорога функционирует,
  • рыбаки ни на день свою работу не сворачивали.

Знаю, что многие крупные компании открыли специальные медицинские центры, где людей проверяют фактически ежедневно.

— Что с образованием? Школы, детсады, вузы?

— Тут проблема отдельная. Всем сказали: "Выбирайте наиболее удобные для вас формы обучения". Это привело к хаосу. Каждый учит по своей системе, по разным информационным базам. В некоторых селах нет Интернета, Wi-Fi, у кого-то попросту компьютеров нет.

Даже в классе моих детей есть ребята, у которых еще кнопочные телефончики, они не знают, как выходить в сеть и чего-то делать там. Конечно, нужно было Министерству образования какую-то четкую единую методику расписать. А теперь каждый учитель — сам себе министр.

Что у вас со снятием режима самоизоляции? Или у вас его и нет?

— Несколько дней назад у нас немного его ужесточили, так как в рейтинге самоизоляции Владивосток был одним из негативных лидеров. Приморцы, конечно, серьезные нарушители, слишком много людей на улицах. Очень странный подход у многих людей:

"Мы без масок, и нам плевать на все, потому что это мировой заговор".

Еще треть говорит:

"А, пронесет, это где-то далеко, у тех, кто за границу ездил".

Ну и треть более-менее соблюдает правила. Подавляющее большинство ходит по улицам без масок.

Сейчас начали потихоньку возвращаться пробки. Небольшие послабления для сервисных служб, например, можно в парикмахерскую сходить. Почти все магазины работают. А вот рядом с Владивостоком был город Находка — он изолирован фактически, там чуть ли не сотни заболевших в день. Что до облегчений режима, то поговаривают, что это возможно после 15 мая.

Самоизоляция во Владивостостоке (5 — людей на улицах нет, 0 — почти весь город гуляет)
Дата Индекс самоизоляции
01.05.2020 2,6
02.05.2020 2,6
03.05.2020 3,1
04.05.2020 2,7
05.05.2020 3,5
06.05.2020 1,5
07.05.2020 1,5

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Михаил Закурдаев

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Темы приморье карантин владивосток андрей пушкарев пандемия коронавируса
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