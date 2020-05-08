День Победы отметит весь мир – кто с благодарностью, кто с ненавистью

Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Конашенков — о Параде Победы в Белоруссии, демонтаже памятника Коневу в Чехии и союзниках России.

Белоруссия забирает у России парад 9 мая?

— Впереди 9 мая, долгожданный праздник. Никто не верил, что не сможем провести Парад Победы, но все-таки пришлось пойти на такую крайнюю меру в целях обеспечения безопасности во время самоизоляции. Но при этом парад состоится в Белоруссии, и туда приглашены все президенты СНГ. И в этой связи такую меру называют пощечиной России. Якобы Лукашенко хочет присвоить себе Победу.

— Не стал бы делать выпады в его адрес. Это выбор главы суверенного, независимого государства. Правильный он или нет? С одной стороны, хватит тех, кто обвинит Лукашенко в том, что он игнорирует реальную ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в Белоруссии. Ей может не соответствовать большое количество людей на Параде, включая тех, кто в категории риска — пожилых, ветеранов.

Но с другой стороны 9 мая есть 9 мая. Вот так решили. Есть ли здесь политика? Конечно есть, и все это накладывается на проблемы между Россией и Белоруссией.

Но в данном случае Лукашенко делает выбор как президент и как верховный главнокомандующий. И "камни бросать" я в него не буду. Остается надеяться, что все минусы его решения будут минимизированы с эпидемиологической точки зрения.

Здесь ситуация вот такая.

— Сложная.

— Я не во всем поддерживал и поддерживаю Александра Лукашенко. Отношения России и Белоруссии сейчас не самые благоприятные. Но его решение я уважаю.

А по поводу парада в России — мы проведем его воздушную часть, пустим современные самолеты российских военно-космических сил. Ну а полномасштабный Парад Победы состоится, когда "пустит" коронавирус. В России каждый день число инфицированных переливает на 10 тысяч человек.

— Я вижу, идут комментарии, какой молодец Лукашенко и какие плохие мы — проворонили 75 лет Победы. Как Вы считаете, общественное мнение скорее на чьей стороне?

— Ну очевидно, что в Кремле просчитывались все варианты развития ситуации, риски перевесили позитивные моменты. Само собой, что общество разделится на сторонников и противников такого решения.

В этой ситуации я с уважением отношусь к тому, что решил Лукашенко, а сколь правильно он решил — посмотрим, как будет развиваться ситуация.

В любом случае, 75 лет Победы — дата, к которой у каждого россиянина свое глубокое, личное отношение. В годы войны стоял вопрос:

выживем ли мы как народ

или же пойдем в крематории либо на немецкие "плантации" рабами.

27 миллионов советских людей погибли, и даже сейчас не все установлены и захоронены. Колоссальная катастрофа, но и величайшая победа, одержанная нами. Память об этих людях будет всегда.

— И это, возможно, последний или предпоследний День Победы, на котором смогут присутствовать ветераны, еще живые.

- Да, к сожалению, в силу естественных причин ветераны уходят из жизни. Но у нас же есть Бессмертный полк! В каждой семье память о своих погибших. У меня в боях погибли оба деда.

— Это праздник России. И даже если мы проведем парад позже, он все равно будет таким же радостным, как был бы 9 мая.

— Эту дату будет весь мир отмечать — кто со словами благодарности, кто с ненавистью в адрес России и Москвы.

О ненависти

— К слову об этом: недавно в Праге демонтировали памятник маршалу СССР Ивану Коневу. Мэр Праги, молодой 39-летний политик Зденек Гржиб сказал, что это была "их собственность". Теперь считает, что ему угрожает Россия и требует себе охрану. Каждый действительно по-своему отмечает День Победы.

— Могу сказать одно: политические подлецы те, кто снес памятник освободителю Праги! Да еще с таким количеством погибших.

Ведь Конев приказал тогда не использовать тяжелую артиллерию, чтобы не разрушить этот город, жемчужину средневековой архитектуры. С артиллерией мы бы смели фашистов с меньшими потерями, а так пришлось платить жизнями за каждую улицу, каждый дом.

— Я была в Праге. Действительно ее сохранили. У нас всегда получалось, что человеческие жизни меньше… Да, в меньшем приоритете. Сохранили великий старинный город. Это важно, но ценой жизни наших солдат. А что сделали с Лейпцигом? Что сделали… На самом деле вся Германия была разрушена. Дрезден снесли с лица земли. Там берегли солдат, берегли людей. А мы берегли прекрасные мосты, дома, памятники. Это по-нашему, к сожалению.

— Реакция России, я полагаю, жёсткая, но она должна быть еще более жесткой. Нужен заочный суд, вынесение приговора вплоть до реального срока, если когда-либо он станет возможным. Это наступление на нашу историю.

И сделали эту подлость накануне именно 75-летия Победы.

Одновременно там строят памятник власовцам. Комментарии излишни.

— У нас были памятники в Прибалтике, Эстонии, был "Бронзовый солдат", ходили хороводами вокруг болгарского Алеши. Захоронение Ватутина, который освободил Киев…

— Воспользовавшись случаем, готов сказать: мы вечно кому-то помогаем, посыпаем голову пеплом, признаем ошибки, а о нас вытирают ноги. Историческая память коротка. Мы неоднократно спасали Болгарию. И так называемые братушки воевали против нас и в Первую, и во Вторую мировую войну.

У России есть лишь два союзника, как сказал император Александр III — это армия и флот. Наша страна в стратегическом одиночестве.

Ни Турция нам не союзник, а всего лишь ситуативный попутчик, ни Китай нам не стратегический союзник, как это говорят сегодня. Это ситуативные попутчики. Союзники у нас — армия и флот.

И оборонно-промышленный комплекс с авиацией.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Михаил Закурдаев