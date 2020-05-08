Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Конашенков — о Параде Победы в Белоруссии, демонтаже памятника Коневу в Чехии и союзниках России.
— Впереди 9 мая, долгожданный праздник. Никто не верил, что не сможем провести Парад Победы, но все-таки пришлось пойти на такую крайнюю меру в целях обеспечения безопасности во время самоизоляции. Но при этом парад состоится в Белоруссии, и туда приглашены все президенты СНГ. И в этой связи такую меру называют пощечиной России. Якобы Лукашенко хочет присвоить себе Победу.
— Не стал бы делать выпады в его адрес. Это выбор главы суверенного, независимого государства. Правильный он или нет? С одной стороны, хватит тех, кто обвинит Лукашенко в том, что он игнорирует реальную ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в Белоруссии. Ей может не соответствовать большое количество людей на Параде, включая тех, кто в категории риска — пожилых, ветеранов.
Но с другой стороны 9 мая есть 9 мая. Вот так решили. Есть ли здесь политика? Конечно есть, и все это накладывается на проблемы между Россией и Белоруссией.
Но в данном случае Лукашенко делает выбор как президент и как верховный главнокомандующий. И "камни бросать" я в него не буду. Остается надеяться, что все минусы его решения будут минимизированы с эпидемиологической точки зрения.
Здесь ситуация вот такая.
— Сложная.
— Я не во всем поддерживал и поддерживаю Александра Лукашенко. Отношения России и Белоруссии сейчас не самые благоприятные. Но его решение я уважаю.
А по поводу парада в России — мы проведем его воздушную часть, пустим современные самолеты российских военно-космических сил. Ну а полномасштабный Парад Победы состоится, когда "пустит" коронавирус. В России каждый день число инфицированных переливает на 10 тысяч человек.
— Я вижу, идут комментарии, какой молодец Лукашенко и какие плохие мы — проворонили 75 лет Победы. Как Вы считаете, общественное мнение скорее на чьей стороне?
— Ну очевидно, что в Кремле просчитывались все варианты развития ситуации, риски перевесили позитивные моменты. Само собой, что общество разделится на сторонников и противников такого решения.
В этой ситуации я с уважением отношусь к тому, что решил Лукашенко, а сколь правильно он решил — посмотрим, как будет развиваться ситуация.
В любом случае, 75 лет Победы — дата, к которой у каждого россиянина свое глубокое, личное отношение. В годы войны стоял вопрос:
27 миллионов советских людей погибли, и даже сейчас не все установлены и захоронены. Колоссальная катастрофа, но и величайшая победа, одержанная нами. Память об этих людях будет всегда.
— И это, возможно, последний или предпоследний День Победы, на котором смогут присутствовать ветераны, еще живые.
- Да, к сожалению, в силу естественных причин ветераны уходят из жизни. Но у нас же есть Бессмертный полк! В каждой семье память о своих погибших. У меня в боях погибли оба деда.
— Это праздник России. И даже если мы проведем парад позже, он все равно будет таким же радостным, как был бы 9 мая.
— Эту дату будет весь мир отмечать — кто со словами благодарности, кто с ненавистью в адрес России и Москвы.
— К слову об этом: недавно в Праге демонтировали памятник маршалу СССР Ивану Коневу. Мэр Праги, молодой 39-летний политик Зденек Гржиб сказал, что это была "их собственность". Теперь считает, что ему угрожает Россия и требует себе охрану. Каждый действительно по-своему отмечает День Победы.
— Могу сказать одно: политические подлецы те, кто снес памятник освободителю Праги! Да еще с таким количеством погибших.
Ведь Конев приказал тогда не использовать тяжелую артиллерию, чтобы не разрушить этот город, жемчужину средневековой архитектуры. С артиллерией мы бы смели фашистов с меньшими потерями, а так пришлось платить жизнями за каждую улицу, каждый дом.
— Я была в Праге. Действительно ее сохранили. У нас всегда получалось, что человеческие жизни меньше… Да, в меньшем приоритете. Сохранили великий старинный город. Это важно, но ценой жизни наших солдат. А что сделали с Лейпцигом? Что сделали… На самом деле вся Германия была разрушена. Дрезден снесли с лица земли. Там берегли солдат, берегли людей. А мы берегли прекрасные мосты, дома, памятники. Это по-нашему, к сожалению.
— Реакция России, я полагаю, жёсткая, но она должна быть еще более жесткой. Нужен заочный суд, вынесение приговора вплоть до реального срока, если когда-либо он станет возможным. Это наступление на нашу историю.
И сделали эту подлость накануне именно 75-летия Победы.
Одновременно там строят памятник власовцам. Комментарии излишни.
— У нас были памятники в Прибалтике, Эстонии, был "Бронзовый солдат", ходили хороводами вокруг болгарского Алеши. Захоронение Ватутина, который освободил Киев…
— Воспользовавшись случаем, готов сказать: мы вечно кому-то помогаем, посыпаем голову пеплом, признаем ошибки, а о нас вытирают ноги. Историческая память коротка. Мы неоднократно спасали Болгарию. И так называемые братушки воевали против нас и в Первую, и во Вторую мировую войну.
У России есть лишь два союзника, как сказал император Александр III — это армия и флот. Наша страна в стратегическом одиночестве.
Ни Турция нам не союзник, а всего лишь ситуативный попутчик, ни Китай нам не стратегический союзник, как это говорят сегодня. Это ситуативные попутчики. Союзники у нас — армия и флот.
И оборонно-промышленный комплекс с авиацией.
Беседовала Инна Новикова
К публикации подготовил Михаил Закурдаев
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Глава шестого района Праги Ондржей Коларж обратился с открытым письмом к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.