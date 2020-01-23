Поддержат ли в Крыму провокацию "Меджлиса"* на границе 2 мая

В Крыму есть люди, поддерживающие запрещенный в России "Меджлис крымско-татарского народа", но рисковать жизнями в провокациях на границе они не будут, считает крымский политолог Владимир Джаралла.



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"Меджлис"* идет на прорыв

Экс-депутат Верховной рады, глава "Меджлиса крымско-татарского народа"* Рефат Чубаров заявил, что 2 мая его сторонники намерены пересечь границу с Крымом на пункте пропуска "Чонгар". По его словам, в пешем марше на полуостров с территории Украины в первых рядах будут идти члены организации, а также народные депутаты и "западные партнеры". При этом бывший депутат не исключил силовой сценарий развития событий, связанный с прорывом через границу.

Как сказал "Правде.Ру" крымский политолог Владимир Джаралла, Мустафой Джемилевым и Чубаровым за время пребывания на территории Украины была выстроена структура "Меджлиса", прежде всего, для того, чтобы показать себя за рубежом. Джемилев, по его словам, в 70-х годах подвизался подработать диссидентом и после "крымской весны", по старой памяти, получил поддержку Запада и, самое главное, достаточно большие средства.

"Эта его деятельность в определенной степени востребована, так как в международных организациях и на форумах постоянно звучит тема нарушения прав человека в Крыму и нарушения прав национальностей", — сказал политолог.

Он добавил, что "раньше они (Чубаров и Джемилев) пилили бюджет Украины", но так как они не стали депутатами Рады, у них возникли вопросы по поводу финансирования, и они хотели бы снова получать деньги из бюджета, кроме того, необходимо просто напомнить о себе, поэтому прибегают к той самой хорошо знакомой нам практике, то есть угроз и акций.

Споют гимн и уйдут

В отношении же того, что они могут пройти границу, можно быть совершенно спокойным, считает Владимир Джаралла.

"Дело в том, что эти люди могут делать громкие заявления, но уж точно никогда не будут рисковать своими жизнями при штурме границ или прорыве. Могут подойти, спеть какой-нибудь гимн, поговорить, посмотреть и так далее — не больше", — сказал политолог.

Он напомнил, что в 2015 году в Крыму уже была попытка меджлисовцев прорваться через границу, но она закончилась большими административными штрафами, сказал Владимир Джаралла.

В Крыму есть люди, поддерживающие "Меджлис"*

По его словам, в Крыму есть люди, поддерживающие "Меджлис"*.

"Да, такие люди есть. Однако еще раз подчеркну, они достаточно трезвомыслящие. Одно дело — делать заявление, выступать с некими комментариями или даже говорить о нарушении прав человека, совсем другое — рисковать жизнями физически. Посмотрим, как это будет. Конечно, провокация очень высоко поднимает ставки, поэтому они в этом заинтересованы. Что получится, это уже другой разговор", — резюмировал Владимир Джаралла.

Со своей стороны, глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров сказал РИА "Новости", что "акция соберет значительную массовку".

"Не знаю, как политические деятели с Украины, скорее всего, их не будет в первых рядах марша, но если кто и пойдет на эту провокацию, хотелось бы напомнить, что любые действия, направленные на нарушение суверенной границы Российской Федерации, будут пресекаться арестом", — сказал РИА "Новости" Умеров.

По его словам, марш экстремистами задуман для того, чтобы "бросить на штыки" хоть какое-то количество своих соотечественников и вернуть вопрос Крыма в информационную повестку западных стран и внутри самой Украины.

*запрещенная в России террористическая организация

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