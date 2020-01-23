Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Любовь Степушова

Поддержат ли в Крыму провокацию "Меджлиса"* на границе 2 мая

Россия » Юг » Симферополь

В Крыму есть люди, поддерживающие запрещенный в России "Меджлис крымско-татарского народа", но рисковать жизнями в провокациях на границе они не будут, считает крымский политолог Владимир Джаралла.


Крымские татары в Турции. Почему едут, как живется и мечтают ли вернуться в Крым

"Меджлис"* идет на прорыв

Экс-депутат Верховной рады, глава "Меджлиса крымско-татарского народа"* Рефат Чубаров заявил, что 2 мая его сторонники намерены пересечь границу с Крымом на пункте пропуска "Чонгар". По его словам, в пешем марше на полуостров с территории Украины в первых рядах будут идти члены организации, а также народные депутаты и "западные партнеры". При этом бывший депутат не исключил силовой сценарий развития событий, связанный с прорывом через границу.

Как сказал "Правде.Ру" крымский политолог Владимир Джаралла, Мустафой Джемилевым и Чубаровым за время пребывания на территории Украины была выстроена структура "Меджлиса", прежде всего, для того, чтобы показать себя за рубежом. Джемилев, по его словам, в 70-х годах подвизался подработать диссидентом и после "крымской весны", по старой памяти, получил поддержку Запада и, самое главное, достаточно большие средства.

"Эта его деятельность в определенной степени востребована, так как в международных организациях и на форумах постоянно звучит тема нарушения прав человека в Крыму и нарушения прав национальностей", — сказал политолог.

Он добавил, что "раньше они (Чубаров и Джемилев) пилили бюджет Украины", но так как они не стали депутатами Рады, у них возникли вопросы по поводу финансирования, и они хотели бы снова получать деньги из бюджета, кроме того, необходимо просто напомнить о себе, поэтому прибегают к той самой хорошо знакомой нам практике, то есть угроз и акций.

Споют гимн и уйдут

В отношении же того, что они могут пройти границу, можно быть совершенно спокойным, считает Владимир Джаралла.

"Дело в том, что эти люди могут делать громкие заявления, но уж точно никогда не будут рисковать своими жизнями при штурме границ или прорыве. Могут подойти, спеть какой-нибудь гимн, поговорить, посмотреть и так далее — не больше", — сказал политолог.

Он напомнил, что в 2015 году в Крыму уже была попытка меджлисовцев прорваться через границу, но она закончилась большими административными штрафами, сказал Владимир Джаралла.

В Крыму есть люди, поддерживающие "Меджлис"*

По его словам, в Крыму есть люди, поддерживающие "Меджлис"*.

"Да, такие люди есть. Однако еще раз подчеркну, они достаточно трезвомыслящие. Одно дело — делать заявление, выступать с некими комментариями или даже говорить о нарушении прав человека, совсем другое — рисковать жизнями физически. Посмотрим, как это будет. Конечно, провокация очень высоко поднимает ставки, поэтому они в этом заинтересованы. Что получится, это уже другой разговор", — резюмировал Владимир Джаралла.

Со своей стороны, глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров сказал РИА "Новости", что "акция соберет значительную массовку".

"Не знаю, как политические деятели с Украины, скорее всего, их не будет в первых рядах марша, но если кто и пойдет на эту провокацию, хотелось бы напомнить, что любые действия, направленные на нарушение суверенной границы Российской Федерации, будут пресекаться арестом", — сказал РИА "Новости" Умеров.

По его словам, марш экстремистами задуман для того, чтобы "бросить на штыки" хоть какое-то количество своих соотечественников и вернуть вопрос Крыма в информационную повестку западных стран и внутри самой Украины.

*запрещенная в России террористическая организация

Читайте по теме:

В Госдуме пообещали главе меджлиса* место в симферопольском СИЗО

В украинской Конституции появится статья о крымской автономии

Мустафа Джемилев о якобы признании Путиным "ошибки с Крымом"

Темы меджлис рефат чубаров крымские татары республика крым мустафа джемилев владимир джаралла
Актуальная аналитика
Новости Симферополя
Поддержат ли в Крыму провокацию "Меджлиса"* на границе 2 мая
Здоровье
Яйца: стоит ли их включать в рацион
Ближний Восток
США и Иран обменялись "любезностями". Что дальше?
Новости Все >
"Они голодали, но сдавали кровь": Путин рассказал о подвиге блокадников
Бабченко назвал украинцев "дебилами"
Система ПРО Москвы способна уничтожить цель меньше чем за минуту
Путин не пожал руку Майку Пенсу
"Химки" расторгли контракт с Талалаевым
Археологи определили авторов древнейших библейских текстов
ЕС приостановил ввоз мяса c Украины из-за птичьего гриппа
Самой красивой бабушкой во Вселенной стала жительница Рязани
Екатерина Андреева поела из одной тарелки с жирафом в Африке
Руководство "Зенита" решило продлить контракт с Семаком
Последние материалы
Екатерина Андреева поела из одной тарелки с жирафом в Африке
Руководство "Зенита" решило продлить контракт с Семаком
Сергей Лавров не сдержал эмоций и расплакался
Поклонники обратили внимание на усталый вид Ляйсан Утяшевой
Политологи: 10 уроков Путина для будущих политических лидеров России
Цекало отказался говорить с детьми об экс-супруге
В Петербурге вор сломал ногу при попытке украсть картину
Ласицкене не собирается менять гражданство несмотря на проблемы ВФЛА
Голикова озвучила сроки внесения в Госдуму изменений по маткапиталу
Эксперты оценили риск заражения посылок из AliExpress коронавирусом
Популярное
Yoki.ru
Первая антироссийская выходка в Давосе: как отреагировала Россия

В день старта Международного экономического форума в Давосе газета Tribune de Geneve опубликовала материал о "двух российских шпионах".

Первая антироссийская выходка в Давосе: как отреагировала Россия
Екатерина Гусева появилась на сцене без юбки
Шоу-бизнес
Екатерина Гусева появилась на сцене без юбки
Мир. Новости мира
Сотников: Украину, скорее всего, простят за нарушение санкций ООН
Шоу-бизнес
Алена Водонаева высказалась о романе Бузовой и Манукяна
Игорь Буккер Рунический камень описал конец света Игорь Буккер Соломон Соловьев Трагическая формула Бориса Березовского - Гороскоп дня Соломон Соловьев Василий Амирджанов Школьницу заставили пририсовать ногу инвалиду войны Василий Амирджанов
Комментарии
Скорость ходьбы влияет на уровень интеллекта
Кабмин предложил отменить понятие МРОТ
Алена Водонаева высказалась о романе Бузовой и Манукяна
Коммунистам предложили "взять на баланс" мавзолей и тело Ленина
Водонаеву, заявившую о "рожающем быдле", поддержали сами россияне
Дерипаска обвинил ЦБ в бедности России
Дерипаска обвинил ЦБ в бедности России
Водонаева пожаловалась, что ее "травят" в соцсетях
Транспорт: от опасного к надежному
Первая антироссийская выходка в Давосе: как отреагировала Россия
Мертвый суперконтинент поглощает воду океанов
Коста - Рика - страна, в которой нет армии
Коста - Рика - страна, в которой нет армии
Алена Водонаева высказалась о романе Бузовой и Манукяна
Первая антироссийская выходка в Давосе: как отреагировала Россия
Япония отказалась от претензий на Курилы еще в 1956 году
Дерипаска обвинил ЦБ в бедности России
В Польше создан штаб по отслеживанию выступлений Путина в Израиле
ФСБ вычислила "телефонного минера", терроризировавшего страну
Мертвый суперконтинент поглощает воду океанов
Зеленский обвинил Россию в аннексии территорий
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ