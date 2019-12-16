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Автор Редакция рубрики "Россия"

Почему никто не хочет брать мусор Москвы

Россия » Центр » Москва

"Мусорная повестка" является одной из наиболее протестных в России. Особенно — в связи со строительством новых заводов по утилизации мусора.

На сайте мэрии Москвы опубликован проект новой территориальной схемы обращения с отходами, учитывающий перспективы накопления, утилизации и переработки мусора с 2020 по 2029 год. В нем отсутствует полигон "Шиес " в Архангельской области.

Указывается, что с 2020 года собирать мусор планируется раздельно: перерабатываемые (пластик, стекло, бумага, картон, металлы) и смешанные отходы, которые будут отправляться на сортировку. Из разделенных рассчитывают выбирать более 50% вторичного сырья, а из смешанных — до 25%. Москва, как и вся Россия, ставит себе цель довести долю утилизации мусора до 36% к 2024 году, оставшиеся 64% будут захоранивать.

Большая часть московских отходов — около 58 миллионов тонн из 83, будет отправляться в регионы, после того, как они будут отсортированы на 11 комплексах переработки отходов в Московской области. В настоящее время построено только четыре таких комплекса. С 2022 года мусор из Москвы повезут на мусоросжигательные заводы в Наро-Фоминске, Солнечногорске, Воскресенске и Ногинске — их еще предстоит построить.

Как пишет РБК, с 2020 года из Москвы в область для захоронения будет отправляться 3,4 миллиона тонн мусора ежегодно, в Калужскую область (экотехнопарк около деревни Михали) — около 1,56 миллиона. Во Владимирскую (Александровский район) и Тульскую (около пос. Дубна) области в 2020 году отправят 666 тысяч тонн отходов, с 2021 года — по 1 миллиону тонн.

Долгосрочные контракты мэрией на переработку мусора уже заключены с крупными компаниями ("Хартия", "Спецтранс", "РТ-Инвест", "Эколайн", "МКМ-логистика" и МСК-НТ) и не будут пересматриваться. Оператор получит тариф — 4277 руб. за 1 тонну, или около 615 руб. за 1 куб. м.

Как говорят специалисты, "РТ-Инвест" (строит четыре завода в Подмосковье и один в Казани) предпочитает импортные технологии мусоросжигания, которые в Европе признаны вредными, это, так называемое "сжигание твердых бытовых отходов на колосниковой решетке", то есть в открытом пламени.

Еврокомиссия уже декларировала принцип постепенного отказа от этой технологии, так как идет выброс в атмосферу вредных для людей веществ — диоксинов и фуранов. Это опасные канцерогены, накапливающиеся в организме даже при малых концентрациях в атмосфере.

Российская наука и разработчики предлагают несколько эффективных технологий для этих заводов — пиролиз, плазменное сжигание, трансзвуковое горение, сжигание в кипящем слое шлака. Так плазменный завод не предусматривает выбросов в атмосферу — у него отсутствует труба. Разработка Института Химической физики им. Семенова (проф. Фролов С. М.) позволила достичь плазменных температур и гигаваттной энергии за счет обыкновенного перегретого пара, что в сотни раз дешевле имеющихся аналогов. А технология трансзвукового горения (академик РАЕН Папуша А. И.) уже показала способность к термической переработке 10 тонн отходов в секунду.

Однако импортозамещение в этой отрасли, вероятно, не предусмотрено, что вызывает вопросы, в том числе по коррупционной составляющей.

Как сказал "Правде.Ру" член сообщества экспертов России по рациональному природопользованию, доктор наук, профессор Лазарь Шубов, с Калужской областью переговоры очень давно велись, еще со времен Лужкова и "там недорого брали".

По мнению эксперта, протесты в заявленных областях будут, "так как никто не хочет, чтобы у тебя рядом под домом была помойка".

"В данном случае, я считаю их (протесты) обоснованными, потому что у власти нет никаких разработок, как решить экологически с наименьшими затратами эту проблему. Запомните, у нас нет полигонов, у нас свалки. Пришел мусоровоз и выгрузил. Хорошо, если еще каток-уплотнитель есть, но зачастую его нет. А просто приезжают, высыпают в какой-нибудь карьер отработанный. Если он песчаный — это совсем плохо. Этим мы гробим природу и не решаем проблему. Пройдет еще 15 лет, и опять мы будем бить колокола: что делать", — сказал эксперт.

Селективный сбор, по словам Лазаря Шубова, это начало, на основе которого мы можем собрать 30% крупногабаритного мусора (КГМ). Это "очень много", по объему - 40%, потому что собирают такие объемные вещи — пластмассу, например.

А дальше, отметил эксперт, "Москва пошла по "страшному пути" — стала строить в Московской области мусоросжигательные заводы.

"Москва за 30-35 лет построила 6 мусоросжигательных заводов, а действуют всего два на сегодня. За 15-20 лет завод заканчивает свой срок жизни. То есть, это не решение проблемы, это отмывание денег, потому что многие пришли во власть не государственные проблемы решать, а чтобы воровать", — сказал эксперт.

А если, предположил Лазарь Шубов, придет власть, "которая соображает", то у нее все равно ничего не получится, потому что специалистов в этой сфере не готовят.

"У нас ни один ВУЗ не готовит технологов этого профиля. Никто не знает, как делать. Второе, у нас нет политической воли решать проблему цивилизованно и третье — нет научно обоснованного плана действий", — сделал вывод Лазарь Шубов.

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Темы москва мусорная реформа утилизация мусора
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