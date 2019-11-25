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Автор Антон Куликов

Выводы сделаны, меры приняты: как в Москве запускали МЦД

Россия » Центр » Москва

Столичные власти отменили на две недели плату за проезд на электричках Московских центральных диаметров. Об этом в воскресенье сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

История с запуском движения по МЦД получилась шумная. И в мэрии Москвы не стали делать вид, будто проблемы нет.

Московские центральные диаметры (МЦД) запустили 21 ноября. По сути, это направления электричек в пригороды столицы. Запущены два диаметра — Одинцово-Лобня и Нахабино-Подольск. Всего обещают пять. Удобство в том, что МЦД интегрировано в систему метро и Московского центрального кольца (МЦК).

Очевидно, из отдаленных районов Москвы и городов Подмосковья станет удобнее добираться. Тем самым снизится загруженность дорог, поскольку сократится потребность в общественном и личном транспорте. Ну и доехать проще на электричке до удобной для пересадки станции метро или МЦК (а не ближайшей лишь бы какой).

О значении МЦД свидетельствует хотя бы тот факт, что в церемонии открытия принял участие президент России. Владимир Путин в сопровождении Сергея Собянина и чиновников столичной мэрии проехал от Белорусского вокзала до станции Фили и обратно.

Впрочем, первый день работы не обошелся без проблем. На станциях скапливались толпы людей — по каким-то причинам в электричках не хватало вагонов. Интервалы между ними были очень большими, что также не способствовало комфорту пассажиров. Турникеты часто не срабатывали, возникали проблемы с оплатой проезда.

Проблемы наблюдались и во второй день работы Московских центральных диаметров.

Власти Москвы отреагировали оперативно. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что количество составов на МЦД-2 (Нахабино-Подольск) будет увеличено с 25 ноября на 10-11 вагонов. То есть, по его словам, на 49% с момента запуска. На МЦД-1 количество вагонов будет увеличено в течение следующих 15 дней. Про отмену платы за проезд уже было сказано.

Очевидно, это сработало — в понедельник негатива в отношении МЦД было куда меньше по сравнению с двумя первыми днями работы "диаметров".

Можно с большой степенью уверенности прогнозировать, что в ближайшее время работа первых двух Московским центральных диаметров стабилизируется и эксцессов с электричками не будет.

Наверняка из истории с запуском первых двух "диаметров" будут сделаны надлежащие выводы, учтен и позитивный, и негативный опыт. И открытие следующих направлений МЦД пройдет в куда более спокойной обстановке.

Темы мцд новости москвы спальный район сергей собянин
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