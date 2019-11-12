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Автор Редакция рубрики "Экономика"

Эксперт: пенсионный возраст на Дальнем Востоке надо понижать

Россия » Дальний Восток print

Дальневосточникам надо обязательно понижать пенсионный возраст, считает эксперт Александр Сафонов. Грядет "драма" на рынке труда, так эксперт оценил итоги первого года пенсионной реформы.

Глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов предложил вернуть прежний возраст выхода на пенсию для жителей Дальневосточного федерального округа (ДФО) в качестве меры по снижению оттока населения.

В случае одобрения данной идеи, которая прорабатывается в Думе, льготой смогут воспользоваться 1,2 млн жителей Дальнего Востока. Для этого необходимо будет выделить из бюджета около 16,2 млрд рублей. "Мы считаем, что ДФО — особая территория с суровыми климатическими условиями. Для того чтобы люди туда приезжали и оставались, нужна особая мотивация. Одним из ее элементов мог бы стать пересмотр параметров пенсионной системы", — пояснил он в интервью "Известиям".

В числе других причин парламентарий назвал низкий уровень зарплаты, невысокую покупательную способность населения и небольшую продолжительность жизни в округе. По словам Харитонова, инициативу рассмотрят в Госдуме 14 ноября.

Как сказал "Правде.Ру" профессор кафедры "Управление персоналом и психология" Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов, Харитонов предлагает восстановить советскую систему стимулирования проживания на Крайнем Севере и на Дальнем Востоке. Это предложение, по словам эксперта, "оправдано", потому что эти регионы, как правило, имеют " очень сегментированный рынок труда".

Нет возможности перебраться в другой населенный пункт для получения работы из-за сложной транспортной доступности, отсутствует "большая линейка рабочих мест", поэтому там люди подвергнуты большому риску остаться без работы, пояснил эксперт. "Например, завод "Звезда" — это судостроение. Если, не дай Бог, сократили человека, куда он как судостроитель пойдет? Никуда. Поэтому, конечно, снижение пенсионного возраста повышает возможности человека оставаться на рынке труда востребованным в прежнем возрастном графике: 55 лет для женщин и 60 — для мужчин", — отметил Александр Сафонов.

По его словам, 16,2 млрд рублей, необходимых для снижения пенсионного возраста в ДФО, это меньше 1% от 5-6 триллионов, которые тратит Пенсионный фонд на выплаты пенсий, "поэтому это не существенные расходы для бюджета и Пенсионного фонда". "А более выгодно, чтобы все-таки там формировалось постоянное население", — сказал эксперт.

Волшебной палочки-выручалочки для этого в виде "пресловутого гектара", который так и не заработал, не существует, продолжил Александр Сафонов. Нужен комплекс мер: досрочная пенсия, повышенная пенсия, повышенная заработная плата. Надо предоставлять переселенцам квартиры по социальному найму с правом на передачу ее в собственность через 20 лет. Как дополнительную меру стимулирования эксперт назвал право переселенца на поступление в вуз на бюджетное место.

По мнению Александра Сафонова, в этом году вся экономия от увеличения пенсионного возраста ушла на опережающую индексацию пенсии. "У нас пенсия индексируется с размером 7% при уровне инфляции ниже 4%. Соответственно, расходы пенсионной системы растут", — отметил эксперт. В то же время, по его словам, мы постепенно видим нарастание напряжения на рынке труда, так как не решена проблема возрастной дискриминации. Существует небольшая программа переподготовки — 75 тысяч человек, а выходят дополнительно на рынок труда в этом году полмиллиона предпенсионеров, а в ближайший год — 1,5 миллиона.

"А количество рабочих мест в экономике не увеличивается. Пока еще наблюдается благостная ситуация в связи с тем, что действуют последствия демографической ямы, то есть, молодежи на рынок труда выходит меньше, но в ближайший год этот эффект будет исходить на ноль, поэтому основная драма с точки зрения поиска работы еще впереди", — сказал Александр Сафонов.

Рецепт, по его мнению один только один: инициирование как можно большего числа проектов, которые будут создавать новые рабочие места.

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Темы дальний восток николай харитонов пенсионная реформа пенсионный возраст государственная дума
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Эксперт: пенсионный возраст на Дальнем Востоке надо понижать
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