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Автор Редакция рубрики "Россия"

Адвокат: лишение прав родителей, протестовавших с ребенком - это политический заказ

Россия » Центр » Москва print

Обращение прокуратуры в суд о лишении родительских прав родителей, которые "гуляли" 27 июля на акции протеста с годовалым сыном — это "чисто политический заказ", который прокуроры отрабатывают, считает адвокат Георгий Зубовский.

Московская прокуратура обратилась в суд с требованием лишить родительских прав супружескую пару, которая 27 июля пришла на несанкционированную акцию протеста с годовалым ребенком. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Прокуроры ходатайствуют о лишении родительских прав супругов, так как, по данным ведомства, ребенку причинен "физический и моральный вред".

"В ходе митинга родители передали малолетнего ребенкатретьему лицу, что подвергло опасности здоровье и жизнь мальчика, а также повлекло причинение ему физического и морального вреда. Таким образом, супруги, эксплуатируя ребенка, злоупотребили своими родительскими правами в ущерб интересам сына", — говорится в сообщении прокуратуры.

Помимо этого случая, сообщается, что прокуратура проводит проверку в отношении других граждан, которые участвовали в митинге с малолетними детьми, а также тех, кто вовлекал несовершеннолетних в массовые мероприятия.

Как сказал "Правде.Ру" адвокат, председатель президиума Столичной коллегии адвокатов Георгий Зубовский, "отобрать ребенка у родителей — это прерогатива органов опеки и попечительства". "Прокурор может выйти в суд с представлением о защите прав ребенка, если у этого ребенка нет законных представителей, но у данного ребенка они есть — это его родители, и пока их никто не лишил родительских прав, только они могут представлять интересы этого ребенка", — пояснил адвокат.

Органы опеки и попечительства могут выйти с таким требованием, и вероятно, они будут привлечены к слушаниям в суде, но у них и у прокуратуры должны быть веские основания для лишения данных родителей родительских прав, продолжил он.

"Это чисто политическое решение, прокуратура выполняет политический заказ. Идет сращивание исполнительной и судебной власти, придется родителям привлечь юристов, чтобы придать делу общественную значимость", — резюмировал Георгий Зубовский.

Как сообщала "Правда.Ру"  мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что применение силы полицией в ходе прошедшей 27 июля несанкционированной акции протеста было оправданным, а подобные мероприятия будут пресекаться в будущем. Он также назвал произошедшее массовыми беспорядками. 

 Фото: facebook

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Адвокат: лишение прав родителей, протестовавших с ребенком - это политический заказ
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