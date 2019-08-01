Власти Крыма развернули борьбу за украинского туриста

Украинцы наращивают поездки в Крым с туристическими целями. Власти Крыма открыли первый официальный автобусный маршрут Симферополь-граница с Украиной.
"Для украинцев территория Крыма остается любимым, хорошо знакомым местом отдыха, и здесь им всегда рады. Украинские туристы поражены преобразованием полуострова за последние годы. Они чувствуют себя здесь комфортно и безопасно", — заявил изданию " РИА-Новости Крым" министр курортов и туризма Республики Вадим Волченко.
"Здесь абсолютно спокойно относятся к автомобилям с украинскими номерами, к украинской музыке и речи", — добавил он .
По словам Волченко, власти думают над созданием горнолыжного курорта на Ай-Петри. "Крым готов пойти на серьезные затраты по созданию всей сопутствующей инфраструктуры, необходимой для создания горнолыжного курорта. Но перед тем как это делать, нужно понять, есть ли в этом смысл", — сказал Волченко.
Как пишет сайт "Украина.Ру", с каждым годом все больше жителей Независимой понимают, что отдых на крымских пляжах не предполагает наличие автоматчика у кромки моря, а местные цены не сильно отличаются от украинских. Учитывая, что наибольший поток идет автобусами, власти "прижали" нелегальных перевозчиков и поставили посты ГИБДД на местах, откуда они забирали пассажиров. Вместо этого они запустили первый официальный автобусный маршрут от Симферополя до границы с Украиной.
По мнению популярного travel-блогера Виктора Петровского, "к туристам, которые приезжают из Украины в Ялту и Севастополь и снимают жилье, более лояльно относятся, потому что понимают, что в Украине сейчас очень сложно, меньше заработок, чем в России, им могут дать скидку, пойти на уступки".
Замглавы нацполиции Украины Вячеслав Аброськин заявил, что украинским туристам стоит "очень хорошо задуматься" перед принятием решения о поездке в Крым. По его словам 8-10 тыс. сограждан ежедневно приезжают на полуостров, при этом в отношении большинства из них российские пограничники якобы нарушают права человека. Особой проверке, по его словам, подвергаются туристы, приезжающие в Крым впервые и имеющие украинскую прописку.
"Проверки длятся часами, а затем большую часть граждан отправляют в Армянск, Симферополь и Джанкой, где спецслужбы проводят допросы". Как сообщает "Газета. Ру", ФСБ и власти Крыма опровергли эти сообщения.
Как сообщал сайт "РИА Новости Крым", по официальным данным на 24 июля, с начала года в Республике отдохнули 253 тыс украинцев.
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