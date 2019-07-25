Николай Платошкин: Как детский лагерь в горах может быть в палатках?

Трагедия в лагере "Холдоми произошла, потому что хозяин решил "подрубить бабла", а власти допустили халатность, считает кандидат от КПРФ на выборах в Госдуму от Хабаровского края Николай Платошкин.

По его словам, он был в лагере до трагедии — ездил на встречу с избирателями Солнечного района. "Этот лагерь с дороги видно. Мы заехали туда абсолютно свободно. Там была натянута веревочка на КПП, мы ее переехали. Смотрю, палатки стоят прямо впритык друг к другу. Я еще удивился, кто же там может жить, потому что они скученно располагались", — сказал политик.

"Оттуда вообще сбежать никак нельзя было, если хотя бы одна палатка загорелась", добавил он. Николай Платошкин сообщил, что лагерь этот частный, и хозяин лагеря утверждает, что " контролировать меня вы право не имеете, это моя частная собственность". В советские времена в Хабаровском крае было 140 государственных детских лагерей, сейчас — ни одного, отметил политик.

"Вы удивитесь — работа лагеря приостановлена. Он не закрыт! Она приостановлена. Смысл какой? Зимний горнолыжный курорт. Зимний! С июня по октябрь он простаивает. Товарищи решили, видимо, я так думаю, подрубить бабла", — сказал Николай Платошкин. "Я вообще не понимаю, как детский лагерь в горах может быть в палатках? Там же холодно ночью, и дети обогревались допотопными обогревателями", — добавил он.

По мнению Николая Платошкина, губернатор Сергей Фургал не мог не знать о состоянии лагеря, "потому что в мае он там был". "Если жить в коттедже, то стоимость путевки — 26 тысяч рублей на человека. А в палатке — 17 тысяч. Комсомольск-на-Амуре — депрессивный город, разваленный. Там для людей 10 тысяч — это очень большие деньги", — резюмировал Николай Платошкин.

В среду губернатор Хабаровского края подписал распоряжение о введении режима "чрезвычайная ситуация" в границах туркомплекса "Холдоми". "Деятельность лагеря, где накануне на пожаре погибли дети, и который, несмотря на рекомендации врачей и органов власти, продолжал работать, временно приостановлена, — говорится в сообщении его пресс-службы.

Всего в пожаре погибло четверо детей, из них трое позже в реанимации. Семьям погибших детей выплачено по 1 млн рублей. Родные пострадавших получат от 200 тыс. рублей до 400 тыс. рублей компенсации.

Также Сергей Фургал после пожара в палаточном лагере "Холдоми" инициировал внутреннюю служебную проверку среди чиновников, которые отвечают за организацию детского летнего отдыха в регионе.

По данным следствия, во время плановых учений в июле надзорный отдел МЧС обнаружил в палаточном городке нарушения противопожарных норм, но не стал требовать у руководства лагеря их исправить. Накануне также были задержаны директор и учредитель лагеря — их подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По предварительным данным, причиной пожара могло стать полотенце, упавшее на обогреватель, сообщает правительство края, у палаток был очень сложный замок, который ребенок в темноте за десять минут открыть не сможет, рассказали чиновники.

Фото: ГУ МЧС Хабаровского края

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