Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Россия
Находка Благовещенск Биробиджан Петропавловск Анадырь Палана Южно-Сахалинск Магадан Владивосток Якутск Хабаровск
Автор Редакция рубрики "Россия"

Николай Платошкин: Как детский лагерь в горах может быть в палатках?

Россия » Дальний Восток » Хабаровск print

Трагедия в лагере "Холдоми произошла, потому что хозяин решил "подрубить бабла", а власти допустили халатность, считает кандидат от КПРФ на выборах в Госдуму от Хабаровского края Николай Платошкин.

По его словам, он был в лагере до трагедии — ездил на встречу с избирателями Солнечного района. "Этот лагерь с дороги видно. Мы заехали туда абсолютно свободно. Там была натянута веревочка на КПП, мы ее переехали. Смотрю, палатки стоят прямо впритык друг к другу. Я еще удивился, кто же там может жить, потому что они скученно располагались", — сказал политик.

"Оттуда вообще сбежать никак нельзя было, если хотя бы одна палатка загорелась", добавил он. Николай Платошкин сообщил, что лагерь этот частный, и хозяин лагеря утверждает, что " контролировать меня вы право не имеете, это моя частная собственность". В советские времена в Хабаровском крае было 140 государственных детских лагерей, сейчас — ни одного, отметил политик.

"Вы удивитесь — работа лагеря приостановлена. Он не закрыт! Она приостановлена. Смысл какой? Зимний горнолыжный курорт. Зимний! С июня по октябрь он простаивает. Товарищи решили, видимо, я так думаю, подрубить бабла", — сказал Николай Платошкин. "Я вообще не понимаю, как детский лагерь в горах может быть в палатках? Там же холодно ночью, и дети обогревались допотопными обогревателями", — добавил он.

По мнению Николая Платошкина, губернатор Сергей Фургал не мог не знать о состоянии лагеря, "потому что в мае он там был". "Если жить в коттедже, то стоимость путевки — 26 тысяч рублей на человека. А в палатке — 17 тысяч. Комсомольск-на-Амуре — депрессивный город, разваленный. Там для людей 10 тысяч — это очень большие деньги", — резюмировал Николай Платошкин.

В среду губернатор Хабаровского края подписал распоряжение о введении режима "чрезвычайная ситуация"  в границах туркомплекса "Холдоми". "Деятельность лагеря, где накануне на пожаре погибли дети, и который, несмотря на рекомендации врачей и органов власти, продолжал работать, временно приостановлена, — говорится в сообщении его пресс-службы.

Всего в пожаре погибло четверо детей, из них трое позже в реанимации. Семьям погибших детей выплачено по 1 млн рублей. Родные пострадавших получат от 200 тыс. рублей до 400 тыс. рублей компенсации.

Также Сергей Фургал после пожара в палаточном лагере "Холдоми" инициировал внутреннюю служебную проверку среди чиновников, которые отвечают за организацию детского летнего отдыха в регионе.

По данным следствия, во время плановых учений в июле надзорный отдел МЧС обнаружил в палаточном городке нарушения противопожарных норм, но не стал требовать у руководства лагеря их исправить. Накануне также были задержаны директор и учредитель лагеря — их подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По предварительным данным, причиной пожара могло стать полотенце, упавшее на обогреватель, сообщает правительство края, у палаток был очень сложный замок, который ребенок в темноте за десять минут открыть не сможет, рассказали чиновники.

 Фото: ГУ МЧС Хабаровского края

Читайте по теме: Медведев раскритиковал губернатора Хабаровского края после ЧП в лагере

Матчи 3 тура РПЛ начнутся с минуты молчания из-за трагедии в Хабаровске

В Совфеде обсудили вопросы организации детского отдыха: важные моменты

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Темы пожар детский лагерь хабаровский край николай платошкин
Обсудить
Актуальная аналитика
Хабаровск
Николай Платошкин: Как детский лагерь в горах может быть в палатках?
Здоровье
Прием жидких лекарств ложками опасен для здоровья - исследование
Недвижимость
Энди Роддик и Бруклин Деккер снизили цену на дом в Остине до 5,5 миллионов долларов﻿
Новости Все >
Три человека погибли в результате обстрела Алеппо террористами
Обладатели золотых медалей получат дополнительные 11 баллов к ЕГЭ
Сборная России опустилась на три места в рейтинге ФИФА
У Зеленского признали исторический союз с "независимым" Крымом
Юлия Галямина не пришла в СК на допрос
Теннисистка Кузнецова не смогла получить американскую визу
Глава района в Забайкалье подал в отставку после критики Трутнева
Трампа высмеяли за связь с Россией и игру в гольф
Фигуристка Туктамышева показала себя 10-летней давности
Исследование: 75% россиян не хватает денег до зарплаты
Последние материалы
Сборная России опустилась на три места в рейтинге ФИФА
Николай Платошкин: Как детский лагерь в горах может быть в палатках?
Прием жидких лекарств ложками опасен для здоровья - исследование
У Зеленского признали исторический союз с "независимым" Крымом
Юлия Галямина не пришла в СК на допрос
Теннисистка Кузнецова не смогла получить американскую визу
Глава района в Забайкалье подал в отставку после критики Трутнева
Трампа высмеяли за связь с Россией и игру в гольф
Фигуристка Туктамышева показала себя 10-летней давности
Исследование: 75% россиян не хватает денег до зарплаты
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Евросоюз
Польша оскорблена приглашением Путина в Израиль

Власти Израиля предпочли отметить 75-ю годовщину освобождения Освенцима Красной Армией, пригласив Владимира Путина к себе, а не отправившись в Польшу.

Польша оскорблена приглашением Путина в Израиль
Бузову назвали "некрасивой женщиной с грубыми чертами лица"
Шоу-бизнес
Бузову назвали "некрасивой женщиной с грубыми чертами лица"
Военные новости
Истребители Южной Кореи открыли огонь по российским самолетам
Общество
ВВС раскрыла детали бизнеса "старшей дочери Путина"
Евросоюз
Польша оскорблена приглашением Путина в Израиль

Власти Израиля предпочли отметить 75-ю годовщину освобождения Освенцима Красной Армией, пригласив Владимира Путина к себе, а не отправившись в Польшу.

Польша оскорблена приглашением Путина в Израиль
Была ли необходимость у Ту-95 "демонстрировать флаг" Южной Корее?
Военные новости
Была ли необходимость у Ту-95 "демонстрировать флаг" Южной Корее?
Мир. Новости мира
9-тысячная армия НАТО собиралась атаковать Донбасс в 2014 году
Новости Украины
Россия ответит Украине и Канаде на непризнание российских паспортов дончан
Человеческий фактор
Активистку Елену Григорьеву обнаружили убитой в Санкт-Петербурге

Правозащитник Динар Идрисов сообщил в Facebook об убийстве активистки Елены Григорьевой.

Активистку Елену Григорьеву обнаружили убитой в Санкт-Петербурге
Польша оскорблена приглашением Путина в Израиль
Евросоюз
Польша оскорблена приглашением Путина в Израиль
Бокс. Новости и обзоры
Еще один российский боксер умер в возрасте 36 лет
Новости Украины
Николай Стариков: Украину заставят воевать с Россией
Любовь Степушова Новый глава Пентагона Марк Эспер назвал свои главные задачи Любовь Степушова Игорь Буккер Найден дом Андрея Первозванного и апостола Петра Игорь Буккер Руслан Веснянко Тотальная украинизация: русскоязычным уже больно Руслан Веснянко
Комментарии
Трампа высмеяли за связь с Россией и игру в гольф
У Зеленского признали исторический союз с "независимым" Крымом
Как устранить глобальные противоречия без мировой войны?
Россия и Южная Корея обсуждают инцидент с самолетом
У Зеленского признали исторический союз с "независимым" Крымом
В США рассказали о секретном мини-шаттле
Новежская провидица: признаки Третьей мировой войны видны налицо
В Литве отметят годовщину неприятия США "советской оккупации"
Россия и Южная Корея обсуждают инцидент с самолетом
В США рассказали о секретном мини-шаттле
9-тысячная армия НАТО собиралась атаковать Донбасс в 2014 году
Боксер, убивший Дадашева, сделал первое заявление после боя
9-тысячная армия НАТО собиралась атаковать Донбасс в 2014 году
Полный репортаж с митинга незарегистрированных депутатов в Мосгордуму
Боксер, убивший Дадашева, сделал первое заявление после боя
Истребители Южной Кореи открыли огонь по российским самолетам
"Левада-центр": 68% россиян одобряют деятельность Путина
Опасный бокс: пять последних смертей на ринге
Польша оскорблена приглашением Путина в Израиль
9-тысячная армия НАТО собиралась атаковать Донбасс в 2014 году
Нурмагомедов обошел Бузову в рейтинге самых успешных знаменитостей
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ