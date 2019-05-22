Почему москвичи завидуют петербуржцам?

Вы замечали, какие странные чувства москвичи испытывают к Санкт-Петербургу? Да такие же противоречивые, как когда-то к Ленинграду! Это какой-то сумасшедший смузи из арбуза с черной рябиной.



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Давайте признаемся, мы, конечно, отчаянно завидуем питерцам. Они живут в практически единственном по-настоящему красивом городе страны. Поэтому мы сразу в гостинице обязательно упомянем, что приехали не из какой-нибудь там Финляндии, а из самой Москвы, которая СТОЛИЦА нашей необъятной Родины. Чтоб знали и не выпендривались!

Удовлетворив таким образом уязвленное самолюбие, мы идем гулять и тут же начинаем опять комплексовать, потому что видно же невооруженным глазом, что именно этот город сразу задумывался как столичный! Но от окружающей красоты сравнение не в пользу Москвы постепенно забывается, и мы переходим к чистому восхищению.

Особенно преувеличенно почему-то хвалим город в разговорах с самими питерцами. Они в ответ, как правило, начинают рассказывать о своих жутких пробках и завидовать московской погоде. Мы удовлетворенно поддакиваем: всегда приятно понимать, что где-то климат еще хуже, чем в Москве.

Тут наступает следующая стадия — мы опять, как и в прошлый раз, влюбляемся в местных жителей. И скромные они, и воспитаны лучше нас, и интеллигентные до ужаса. Некоторое время пребываем в восторженном расположении духа.

Но вдруг замечаем, как странно одеты люди вокруг, как будто работает машина времени и ты вернулся примерно на десять лет назад. Организм получает приятненький такой укольчик самодовольства. Нет, все-таки провинциалы. Мода-то нынче другая, а они про нее еще ничего не слыхивали!

Потом нам долго некогда, мы в 20-й раз обегаем все достопримечательности, чтобы удостовериться: да, черт возьми, эти загородные дворцы великолепны! А у нас все разрушили, сожгли, не сохранили (нужное подчеркнуть). Опять чувствуешь себя так, как будто сделали комплимент другой женщине. А тебе не сделали!

Начинаются рассуждения в духе, ну да, им повезло, они же не столица, народу меньше живет, поэтому у них ничего не сносили, как у нас старую Москву и подмосковные дворянские усадьбы…

НО! Несмотря на все это "душераздирающее зрелище", мы все время туда ездим! Наши родители на поезде еще со времен "Красной стрелы" — к родственникам и друзьям на ДР, мы на самолете — на спектакли и концерты. А сейчас уже наши собственные дети снисходительно объясняют, что на "Сапсане" добираться гораздо удобнее, и то и дело болтаются там со своей компанией. И в этом нет ничего удивительного! Мы же сами впервые их привезли, когда они были еще маленькими, сами рассказали про дворцы и царей, сами позволили промокнуть до трусов в фонтанах-шутихах, когда в Москве еще не было ни одного такого. Сами научили любить и ревновать этот город.

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