Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Россия
Архангельск Калининград Псков Нарьян-Мар Сыктывкар Вологда Санкт-Петербург Деловой мост Мурманск Новгород Северодвинск Петрозаводск Череповец
Автор Инга Крылова

Почему москвичи завидуют петербуржцам?

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург print

Вы замечали, какие странные чувства москвичи испытывают к Санкт-Петербургу? Да такие же противоречивые, как когда-то к Ленинграду! Это какой-то сумасшедший смузи из арбуза с черной рябиной.


Петербург назвали самым добрым городом России / Новости от 13.11.2018 10:35

Давайте признаемся, мы, конечно, отчаянно завидуем питерцам. Они живут в практически единственном по-настоящему красивом городе страны. Поэтому мы сразу в гостинице обязательно упомянем, что приехали не из какой-нибудь там Финляндии, а из самой Москвы, которая СТОЛИЦА нашей необъятной Родины. Чтоб знали и не выпендривались!

Удовлетворив таким образом уязвленное самолюбие, мы идем гулять и тут же начинаем опять комплексовать, потому что видно же невооруженным глазом, что именно этот город сразу задумывался как столичный! Но от окружающей красоты сравнение не в пользу Москвы постепенно забывается, и мы переходим к чистому восхищению.

Особенно преувеличенно почему-то хвалим город в разговорах с самими питерцами. Они в ответ, как правило, начинают рассказывать о своих жутких пробках и завидовать московской погоде. Мы удовлетворенно поддакиваем: всегда приятно понимать, что где-то климат еще хуже, чем в Москве.

Тут наступает следующая стадия — мы опять, как и в прошлый раз, влюбляемся в местных жителей. И скромные они, и воспитаны лучше нас, и интеллигентные до ужаса. Некоторое время пребываем в восторженном расположении духа.

Но вдруг замечаем, как странно одеты люди вокруг, как будто работает машина времени и ты вернулся примерно на десять лет назад. Организм получает приятненький такой укольчик самодовольства. Нет, все-таки провинциалы. Мода-то нынче другая, а они про нее еще ничего не слыхивали!

Потом нам долго некогда, мы в 20-й раз обегаем все достопримечательности, чтобы удостовериться: да, черт возьми, эти загородные дворцы великолепны! А у нас все разрушили, сожгли, не сохранили (нужное подчеркнуть). Опять чувствуешь себя так, как будто сделали комплимент другой женщине. А тебе не сделали!

Начинаются рассуждения в духе, ну да, им повезло, они же не столица, народу меньше живет, поэтому у них ничего не сносили, как у нас старую Москву и подмосковные дворянские усадьбы…

НО! Несмотря на все это "душераздирающее зрелище", мы все время туда ездим! Наши родители на поезде еще со времен "Красной стрелы" — к родственникам и друзьям на ДР, мы на самолете — на спектакли и концерты. А сейчас уже наши собственные дети снисходительно объясняют, что на "Сапсане" добираться гораздо удобнее, и то и дело болтаются там со своей компанией. И в этом нет ничего удивительного! Мы же сами впервые их привезли, когда они были еще маленькими, сами рассказали про дворцы и царей, сами позволили промокнуть до трусов в фонтанах-шутихах, когда в Москве еще не было ни одного такого. Сами научили любить и ревновать этот город.

Читайте также:

Лайфхак — как купить квартиру подешевле в Санкт-Петербурге

Путешествуй по-царски! В Тверской области запущен новый туристический маршрут

В каких городах России находятся самые дорогие квартиры

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы питерцы москвичи Санкт-Петербург Москва и Санкт-Петербург
Обсудить
Актуальная аналитика
Здоровье и профилактика
Врачи назвали основные минусы отказа от мяса
Новости спорта
Полный гид по креатину - популярной добавке. Часть вторая
Бывший СССР
Элиты Украины, Грузии и Молдавии: от России оторваны, Западу "не по карману" - мнение эксперта
Новости Все >
Токио попросил США и Европу писать имя премьера Японии иначе
Хакеры из Эстонии впервые в истории подделали электронное удостоверение личности
Лучший бомбардир сборной Канады пропустит четвертьфинал ЧМ по хоккею из-за дисквалификации
13 регионов РФ не могут провести индексацию зарплат из-за дефицита бюджета
Власти Екатеринбурга решили не строить храм на месте сквера﻿
Задержка строительства медучреждений в Севастополе недопустима — Путин﻿
Следующий чемпионат России по фигурному катанию примет Красноярск
Исследования времен Гражданской войны в США помогли ученым победить супермикробов
Марадона арестован в аэропорту Буэнос-Айреса
Арашуков прокомментировал решение Совфеда лишить его статуса сенатора
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Культура
Итоги "Евровидения-2019" могут пересмотреть из-за нарушения правил победителем

СМИ сообщают о возможном пересмотре конкурса "Евровидение-2019" из-за того, что победитель Дункан Лоуренс нарушил единственное правило конкурса.

Итоги "Евровидения-2019" могут пересмотреть из-за нарушения правил победителем
Американский эксперт рассказал о применении боевой авиации в Донбассе после выдачи российских паспортов
Военные новости
Американский эксперт рассказал о применении боевой авиации в Донбассе после выдачи российских паспортов
Экономика
Клиенты Сбербанка жалуются на новый вид мошенничества через терминалы
Новости Украины
Одесса и Харьков формируют дугу сопротивления нацизму
Новости Украины
Одесса и Харьков формируют дугу сопротивления нацизму

Одесса и Харьков долго сопротивлялись украинскому нацизму. Население сохранило прежние ориентиры, а элиты в этот раз решили антибандеровский протест поддержать.

Одесса и Харьков формируют дугу сопротивления нацизму
Жизнь в США глазами иммигрантов. Плюсы и минусы
США и Канада. Новости и аналитика
Жизнь в США глазами иммигрантов. Плюсы и минусы
Культура
Итоги "Евровидения-2019" могут пересмотреть из-за нарушения правил победителем
Власть
Путин "хирургически" зачистил Россию от олигархов - Греф
Экономика
Клиенты Сбербанка жалуются на новый вид мошенничества через терминалы

Злоумышленник начинает на терминале операцию, не вставляя карту, не завершает ее и отходит, а невнимательный следующий клиент оплачивает эту операцию.

Клиенты Сбербанка жалуются на новый вид мошенничества через терминалы
Итоги "Евровидения-2019" могут пересмотреть из-за нарушения правил победителем
Культура
Итоги "Евровидения-2019" могут пересмотреть из-за нарушения правил победителем
Православие
Чудотворцы: святой Николай Угодник
Новости Европы
Глава МВД Италии назвал европейских чиновников экстремистами
Любовь Степушова Королева в игре. Шахматная партия Киршнер против США Любовь Степушова Игорь Буккер В Британии изучают останки королевских особ Игорь Буккер Александр Артамонов США зря оскорбили Китай. Они пожалеют Александр Артамонов
Комментарии
Соединенные Штаты ведут наступление на аборты
Одесса и Харьков формируют дугу сопротивления нацизму
Власти Екатеринбурга решили не строить храм на месте сквера﻿
Одесса и Харьков формируют дугу сопротивления нацизму
Одесса и Харьков формируют дугу сопротивления нацизму
Власти Екатеринбурга решили не строить храм на месте сквера﻿
Ляшко обвинил Зеленского "в стремлении захватить власть"
Эксперт: скупка золота Россией - это плохо для Запада
Омичка перевела 400 тыс. рублей мужчине, представившемуся пилотом ВВС Британии
Жизнь в США глазами иммигрантов. Плюсы и минусы
Жизнь в США глазами иммигрантов. Плюсы и минусы
Долги Северного Кавказа за газ составляют 52,1% от общей задолженности по стране
Всемирный совет по золоту обвинил Россию и Китай в слишком больших запасах драгметалла
Долги Северного Кавказа за газ составляют 52,1% от общей задолженности по стране
В Британии видят необходимость в смене политических элит Украины, Молдавии и Грузии
В Британии видят необходимость в смене политических элит Украины, Молдавии и Грузии
Долги Северного Кавказа за газ составляют 52,1% от общей задолженности по стране
Жизнь в США глазами иммигрантов. Плюсы и минусы
Финляндия будет переманивать у России людей рабочих специальностей
Финляндия будет переманивать у России людей рабочих специальностей
Жизнь в США глазами иммигрантов. Плюсы и минусы
История и современность Все >
Что замок в Аккре может рассказать об истории Ганы
Что замок в Аккре может рассказать об истории Ганы
Почему в ближайшие 10 лет люди перестанут покупать компьютеры
Почему в ближайшие 10 лет люди перестанут покупать компьютеры
Артиллерия в годы Великой Отечественной войны
Артиллерия в годы Великой Отечественной войны
На Кубани был показан новейший бронеавтомобиль ''Тайфун-ПВО''
На Кубани был показан новейший бронеавтомобиль ''Тайфун-ПВО''
Французы хотят разместить свои системы ПВО в Турции
Французы хотят разместить свои системы ПВО в Турции
Китай высоко оценил российские системы РЭБ
Китай высоко оценил российские системы РЭБ
Как служба в России спасла барона Мюнхгаузена от проблем с французами
Как служба в России спасла барона Мюнхгаузена от проблем с французами
"Златокипящая Мангазея": почему исчезла "сибирская Троя"
"Златокипящая Мангазея": почему исчезла "сибирская Троя"
Пассажиры плыли в автобусе под "Титаник"
Пассажиры плыли в автобусе под "Титаник"
Чем закончится референдум Зелинского на Украине
Чем закончится референдум Зелинского на Украине
Домашнее Все >
Розы и их лучшие сорта для создания цветника
Цветы и растения
Розы и их лучшие сорта для создания цветника
Виды и сорта капусты, их особенности
Овощи
Виды и сорта капусты, их особенности
Что нужно знать про обрезку деревьев и кустарников
Деревья и кустарники
Что нужно знать про обрезку деревьев и кустарников
Выращиваем на участке чеснок Гулливер
Овощи
Выращиваем на участке чеснок Гулливер
Создаем вечернее освещение в саду
Ландшафтный дизайн
Создаем вечернее освещение в саду
Неприятное соседство: что нельзя сажать рядом
Деревья и кустарники
Неприятное соседство: что нельзя сажать рядом
Что такое туберозный склероз?
Что такое туберозный склероз?
Педиатры: сон в автокресле может быть опасен для малыша
Педиатры: сон в автокресле может быть опасен для малыша
Полина Гагарина стала амбассадором ювелирного бренда
Полина Гагарина стала амбассадором ювелирного бренда
Дима Билан: для счастья нам не хватает южного солнца
Дима Билан: для счастья нам не хватает южного солнца
Ксения Собчак показала модную одежду
Ксения Собчак показала модную одежду
Варнава объяснила изменения в своей внешности
Варнава объяснила изменения в своей внешности
Полина Гагарина: почему на подмосковном солнце не получается загореть
Полина Гагарина: почему на подмосковном солнце не получается загореть
Самые горячие тренды макияжа весны и лета 2019
Самые горячие тренды макияжа весны и лета 2019
Плацента может использоваться для лечения инфаркта
Плацента может использоваться для лечения инфаркта
Ученые определили оптимальное время начала рабочего дня
Ученые определили оптимальное время начала рабочего дня
Мужское Все >
В Таджикистане не хватает рыбы
В Таджикистане не хватает рыбы
Пенсионеры в Волжске ловили рыбу в ходе нереста
Пенсионеры в Волжске ловили рыбу в ходе нереста
Как можно декорировать дверь своими руками
Как можно декорировать дверь своими руками
Как организовать рабочее пространство в небольшом помещении
Как организовать рабочее пространство в небольшом помещении
Как оформить интерьер в индустриальном стиле?
Как оформить интерьер в индустриальном стиле?
Десять лайфхаков по приготовлению и хранению продуктов
Десять лайфхаков по приготовлению и хранению продуктов
Привычные вещи, которые несут опасность для здоровья
Привычные вещи, которые несут опасность для здоровья
Полный гид по креатину - популярной добавке. Часть вторая
Новости спорта
Полный гид по креатину - популярной добавке. Часть вторая
Полный гид по креатину - популярной добавке
Новости спорта
Полный гид по креатину - популярной добавке
Йога для новичков: семь полезных советов
Новости спорта
Йога для новичков: семь полезных советов
Полезные лайфхаки для любителей бега
Новости спорта
Полезные лайфхаки для любителей бега
Питание до и после спортивной тренировки
Новости спорта
Питание до и после спортивной тренировки
Гороскоп автомобилиста на неделю с 6 по 12 мая 2019 года для всех знаков Зодиака
Авто
Гороскоп автомобилиста на неделю с 6 по 12 мая 2019 года для всех знаков Зодиака
Автомобильный гороскоп на неделю с 29 апреля по 5 мая 2019 года для всех знаков Зодиака
Авто
Автомобильный гороскоп на неделю с 29 апреля по 5 мая 2019 года для всех знаков Зодиака
Автоэксперт: дополнительно ограничивать скорость при перевозке детей опасно
Авто
Автоэксперт: дополнительно ограничивать скорость при перевозке детей опасно
Гороскоп автомобилистов на каждый день недели с 22 по 28 апреля 2019 года
Авто
Гороскоп автомобилистов на каждый день недели с 22 по 28 апреля 2019 года
Автомобильный гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля 2019 года для всех знаков Зодиака
Авто
Автомобильный гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля 2019 года для всех знаков Зодиака
Бывший СССР
Элиты Украины, Грузии и Молдавии: от России оторваны, Западу "не по карману" - мнение эксперта

Запад оторвал постсоветские элиты Украины, Грузии и Молдавии от России, но оплачивать их фантазии Европа не хочет и пересмотрит с ними отношения.

Элиты Украины, Грузии и Молдавии: от России оторваны, Западу "не по карману" - мнение эксперта
Соединенные Штаты ведут наступление на аборты
США и Канада. Новости и аналитика
Соединенные Штаты ведут наступление на аборты
Одесса и Харьков формируют дугу сопротивления нацизму
Новости Украины
Одесса и Харьков формируют дугу сопротивления нацизму
Чего хотят русские эстонцы
Прибалтика
Чего хотят русские эстонцы
Эксперт: России нужно срочно подбирать кадры под Зеленского
Новости Украины
Эксперт: России нужно срочно подбирать кадры под Зеленского
Не Моисей: эксперты назвали ключевые моменты в речи Зеленского
Новости Украины
Не Моисей: эксперты назвали ключевые моменты в речи Зеленского
Жизнь в США глазами иммигрантов. Плюсы и минусы
США и Канада. Новости и аналитика
Жизнь в США глазами иммигрантов. Плюсы и минусы
Кто и почему в Японии грезит "отвоевать" Курилы у России
Дальний Восток
Кто и почему в Японии грезит "отвоевать" Курилы у России
При Зеленском активистов будут убивать за русский язык - украинский блогер
Новости Украины
При Зеленском активистов будут убивать за русский язык - украинский блогер
Порошенко Зеленскому: Вы здесь никто
Новости Украины
Порошенко Зеленскому: Вы здесь никто
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ