В Афганистане найдены останки советского воина

В ночь с 26 на 27 ноября председатель правления ярославской общественной организации ветеранов боевых действий "Доблесть, Отвага и Честь" Валерий Кузнецов вернулся из Афганистана. Вернулся живой и невредимый, что, как выяснилось, было непросто: во время его поездки в Кабуле произошел вооруженный конфликт. Но об этом позже. Главное — он вернулся с чувством исполненного долга. Все задачи, поставленные им перед собой в этой экспедиции, он выполнил.

— Первая задача — возвращение на Родину останков неизвестного советского воина, захороненного в Афганистане. Вторая задача — установка мемориальной доски в Кабуле на интернациональном кладбище всех погибших. И третья — встреча и диалог с полевыми командирами, которые воевали в 1979–1989 годах против нас, солдат и офицеров бывшего Советского Союза.

Для начала — немного истории. Первая экспедиция бывших советских воинов-интернационалистов в Афганистан состоялась в 2014 году. Валерий Юрьевич вместе с другими членами делегации посетил иностранное мемориальное кладбище в Кабуле и установил на стене памяти две мемориальные плиты в память о рыбинцах, павших при выполнении воинского долга в годы Афганской войны. Через несколько лет стена мемориального комплекса по каким-то причинам начала разрушаться, доска с символикой православия испортилась… Нужно было провести ремонт стены и заменить полностью эту плиту.

В конце 2017 года состоялась вторая экспедиция. Главная задача той экспедиции заключалась в том, чтобы побывать в местах, где служили земляки ее участников. В составе группы Валерий Кузнецов представлял Ярославскую область, были представители из Москвы, Ханты-Мансийского автономного округа, города Югра, Свердловской области. Задача была выполнена. Но предстояло сделать еще очень много.

В тех поездках самым главным было установление с афганской стороной доверительных взаимоотношений для будущих экспедиций, которые планировались с целью найти останки пропавших без вести воинов и в последующем перевезти их для захоронения на родину. А, возможно, найти и живых.

— Мы вели переговоры через афганцев, которые в том числе воевали в 1979–1989 годах на стороне правительственных войск, — рассказывает Валерий Кузнецов. — Рыбинец Саша Ширшов пропал 23 октября 1983 года в районе города Кандагар. "А, может, он жив?" — задавались мы таким вопросом. По нашей просьбе афганцы собрали информацию и установили, что в Кандагаре живущих в настоящее время выходцев из Советского Союза нет! Живых нет. Значит, нужно искать среди мертвых.

И вот — третья экспедиция. Она была очень важной для Валерия Юрьевича. Во-первых, установили новую мемориальную доску на Интернациональном кладбище. А во-вторых, наконец появился небольшой шанс найти останки без вести пропавшего бойца из Рыбинска Саши Ширшова.

Но для такой поездки нужны были деньги — и немалые. Доброхоты нашлись быстро. Одной из первых передала деньги на поездку мама пропавшего без вести Саши Ширшова Надежда Михайловна. Пожертвовала свои сбережения на благое дело мать погибшего военнослужащего в Афганистане Сергея Терехова Алевтина Николаевна. Перечислил собственные средства главный врач московской 1-й городской клинической больницы Алексей Викторович Свет. Валерий Кузнецов познакомился с ним несколько лет назад, когда попросил оказать содействие в лечении воинов-афганцев и матери Саши Ширшова. Алексей Викторович проникся болью Афганской войны и энтузиазмом тех, кто пытается найти живых или мертвых солдат, и с тех пор лично постоянно и безвозмездно помогает Кузнецову.

Выделил средства из своих личных сбережений главвач рыбинского травмпункта Константин Юрьевич Голованов. Не пожалели денег рыбинские депутаты Ярославской областной думы Шакир Кафарович Абдулаев и Рыбинского муниципального совета Нина Борисовна Чистякова. Пожертвовали деньги также предприниматели Иван Лаушкин и Сергей Рыбасов. Ну и, кончено, ветеран войны в Афганистане Вадим Лихачёв, ветераны армейской службы на Кубе Владимир Крюков, Леонид Соколов. Передала несколько тысяч жительница Рыбинска Светлана Платонова. Оказали посильную финансовую помощь жители Ленинградской области Надежда Осадчая (она тоже служила в Афганистане) и семья Савощик (супруг служил на Кубе). Один из жертвователей — краснодарец — пожелал остаться неизвестным.

Возглавлял экспедицию Александр Владимирович Лаврентьев, член Межведомственной комиссии по военнопленным, интернированным и пропавшим без вести, подотчетной Президенту Российской Федерации. Он занимается поиском пропавших бойцов уже 17 лет. В состав делегации вошел также кинорежиссер Евгений Барханов, который тоже воевал в Афганистане в 1988 году.

Итак, хроника событий. Самолет приземлился в Кабуле 20 ноября 2018 года. Российскую делегацию встретили и разместили в Российском центре науки и культуры при Посольстве Российской Федерации в Исламской Республике Афганистан, который возглавляет Вячеслав Михайлович Некрасов.

Он и организовал прием экспедции в Афганистане. Предварительно договорились, что по возможности состоится встреча с губернатором провинции Бамиан. За период с 1982-го по 1983 год здесь, предположительно, пропали без вести шесть советских военнослужащих. И в это же время здесь исполнял свой интернациональный долг рыбинский солдат Саша Ширшов. За три года, прошедшие после первой экспедиции, Александром Владимировичем Лаврентьевым была проделана огромная работа: по его просьбе бывшие полевые командиры выяснили у местного населения, что в провинции Бамиан есть место, где в эти годы похоронили советского воина. А вдруг это останки Саши Ширшова? Но даже если это не так, то в любом случае это останки нашего воина, который числится пропавшим без вести и который будет захоронен на своей родине…

Но не все так просто. Возвращаемся к хронологии этих удивительных событий. В Российском центре состоялась встреча с одним из полевых командиров, воевавших тогда на стороне моджахедов. Он подтвердил, что да, в провинции Бамиан есть захоронение неизвестного советского солдата, которое ему показали местные жители. И он готов его показать. Но для этого необходимо разрешение губернатора. И Вячеслав Некрасов организовал встречу в резиденции губернатора Бамиана в Кабуле. Губернатор пригласил русских в гости. И вечером того же дня, 20 ноября, делегация отправилась в резиденцию губернатора в Кабуле.

Губернатор принял российских делегатов очень любезно, накрыл стол, с удовольствием откликнулся на их просьбу организовать поездку в Бамиан к месту нахождения останков советского солдата. Он тут же написал письмо своему вице-губернатору с поручением принять российскую делегацию, оказать содействие в проведении раскопок на месте нахождения останков и по возможности взятия останков для проведения экспертизы.

Все складывалось хорошо. Но не зря придумали пословицу: не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Тем более, в такой сложной и неоднозначной обстановке. И особенно на Востоке.

На следующий день в шесть утра делегация отправилась на двух посольских машинах в провинцию Биаман. Для безопасности на гостей надели национальную афганскую одежду, а поверх неебронежилеты.

Ехали шесть часов. По горам, где на каждом шагу подстерегает опасность. Тем более, что уже появились первые недобрые вести о волнениях оппозиции по поводу ареста своего лидера… Но добрались с Божьей помощью благополучно. Вице-губернатор принял их тоже очень любезно. Поручение от губернатора прочитал, покивал головою и попросил времени для раздумья. Наша делегация на время раздумья вице-губернатора разместилась в гостинице.

Спустя какое-то время вице-губернатор стал почему-то непреклонен.

— Не могу разрешить так просто ездить по провинции! Пишите официальное письмо, — заявил он.

К счастью, Александр Лаврентьев предусмотрительно запасся официальными бланками Межведомственной комиссии по военнопленным, интернированным и пропавшим без вести и тут же написал официальное письмо на имя руководства провинцией Бамиан с просьбой разрешить посетить место нахождения останков предполагаемого советского воина, провести раскопки и забрать часть останков, найденных в могиле.

Вице-губернатор снова взял тайм-аут. 22 ноября вице-губернатор весь день думал и не объявлял о своем решении. И только 23 ноября объявил, что разрешает съездить на место захоронения. Но раскопок производить русским не разрешает, однако просьбу их выполнит. По его поручению афганцы сами съездят на место, раскопают могилу и возьмут оттуда части скелета. Весь скелет он не видит смысла передавать, поскольку еще неизвестно, кто там захоронен. А когда русские уже сделают экспертизу и окажется, что это действительно русский солдат, то они приедут снова и он передаст им все останки. Кроме того, делегации было настоятельно рекомендовано вернуться в Кабул.

23 ноября всей делегацией вместе с полевым командиром, который точно знал это место, отправились на место захоронения. Посетили место, почтили память и вернулись в Бамиан, где экспедции опять настоятельно рекомендовали вернуться в Кабул.

В этот же день, 23 ноября, делегация вернулась в Кабул и стала ждать известий из Бамиана. Там остались представитель афганской стороны с псевдонимом Таха, доверенное лицо экспедиции, и бывший полевой командир, который помогал найти захоронение и организовал раскопки.

Не стоит думать, что эти сомнения и колебания афганских руководителей были вызваны плохим отношением к России и к русским. Просто они боятся американцев, которые контролируют все, что происходит в Афганистане. И "прогулки" русских по провинциям могут обернуться серьезными проблемами для афганских руководителей.

И наконец свершилось! 24 ноября Таха привез в Кабул три части останков и передал их руководителю экспедиции Александру Владимировичу Лаврентьеву. Кроме того, он сделал подробную фотофиксацию раскопок, которую тоже передал руководителю экспедиции. Экспедиция засобиралась домой.

И снова все оказалось не так просто. 25 ноября в Афганистане разгорелся политический конфликт. В Кабуле начались стрельба, передвижение войск. Министр внутренних дел Афганистана Вайс Бармак объявил о введении в Кабуле чрезвычайного положения. Беспорядки начались после ареста командира отрядов ополчения Али Пура, известного как Шамшер (Сабля). Национальное управление безопасности объявило, что он был задержан в районе Кала-Кази города Кабул в воскресенье утром по обвинению в совершении грабежей и похищении людей, в отношении него возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Афганская шиитская партия "Хезби Вахдати Ислами" (Партия исламского единства) осудила арест Пура, называя его провокационным и безответственным шагом, и потребовала от официальных властей страны немедленного его освобождения из-под стражи. Начались демонстрации. Власти Кабула применили для разгона демонстрантов оружие и водометы, после чего начались столкновения, в результате которых появились жертвы с обеих сторон.

Демонстрации продолжились не только в Кабуле, но и в провинциях Бамиан и Балх. Глава МВД призвал участников протестного движения вернуться по домам и дать властям возможность принять законное решение. Однако демонстранты совершили нападение на три отделения полиции, а также сожгли некоторые полицейские посты.

Нужно было срочно уезжать. Город был оцеплен. И 25 ноября русскую делегацию на посольской машине в сопровождении еще четырех машин с вооруженными солдатами повезли через Кабул в аэропорт. Ехать было очень сложно, приходилось пробиваться через демонстрантов и оцепления. На улицах стреляли. Дорогу в несколько километров преодолели за целых три с половиной часа! Но все остались живы и невредимы. И, наконец, 27 ноября в три часа 30 минут приземлились в аэропорту "Шереметьево".

Что же дальше? Прежде нужно рассказать следующее. Как уже упоминалось, Александр Владимирович Лаврентьев, член Межведомственной комиссии по военнопленным, интернированным и пропавшим без вести, подотчетной Президенту Российской Федерации, занимается поиском пропавших воинов в Афганистане и захоронений советских солдат уже 17 лет. По его инициативе у родственников всех пропавших без вести в Афганистане военнослужащих были взяты образцы ДНК, которые хранятся в Ростове-на-Дону в специальном подразделении судебно-медицинской экспертизы министерства обороны. Это сделано на случай, если родных уже не будет в живых, а останки наших воинов будут найдены.

Останки неизвестного солдата из Бамиана сначала были отправлены в Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Бурденко, где сделают их частичную экспертизу. А затем останки перевезут в Ростов-на-Дону, где уже сделают экспертизу по ДНК и установят, кому из 284 пропавших без вести советских солдат они принадлежат.

Такая вот история. И такая вот экспедиция. Исполнилось уже больше 30 лет, как мы вывели войска из Афганистана. А эхо войны все еще звучит. И предстоит еще очень много сделать, чтобы память о той войне не угасла, имена героев не были забыты. А их тела были преданы родной земле.