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Автор Александр Приходько

Руководство Ялты ведет двойную игру?

Россия » Юг » Симферополь

Пять лет назад Крым благополучно вернулся в родную гавань. Исторический камбэк вряд ли был возможен без желания на то самих жителей республики и волевого решения российского президента Владимира Путина. Рейтинг главы государства, фактически спасшего крымчан от пучины хаоса и гражданской войны, по-прежнему остается крайне высоким. Казалось бы, внутриполитическому курсу на улучшение благосостояния людей, заданному Кремлем после воссоединения Крыма с Россией, чиновники в высоких кабинетах должны следовать в первую очередь. Однако, похоже, указы из федерального центра как бы и не указы. Яркий пример — курортная Ялта, в которой в последнее время сложилась весьма удивительная политическая конфигурация.

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"Скажи мне кто твой друг, и я скажу, кто ты", — гласит народная мудрость. Когда в мае 2018 года главой администрации Ялты стал 42-летний Алексей Челпанов, прежде работавший в должности помощника главы Республики Крым Сергея Аксенова, такое кадровое решение удивило немногих. Председатель совмина ожидаемо назначил на столь ответственный пост человека из своей команды. Шаг вполне логичный: любой руководитель в первую очередь расставляет на ключевые посты людей, которым доверяет. Тем более, если речь идет об одном из самых сложных в плане земельно-имущественных отношений регионе, где тотальный "дерибан" земли происходил годами. Однако не проходит и года, как Челпанов делает интересный кульбит и в интервью изданию "Форпост" открыто заявляет, что он-де "не человек Аксенова".

Данное интервью интересно по многим моментам и некоторые заданные в ходе встречи темы не найдут свое отражение в сухих официальных пресс-релизах ялтинской администрации. Среди вопросов, обозначенных сотрудницей "Форпоста", значился такой: "Можете ли вы положиться на свою команду?" Глава администрации признался, что рассчитывает на свою команду и видит высокие деловые качества подчиненных, которые "стараются сделать Ялту краше и работают на результат". Безусловно, в муниципалитете работает немало ответственных и знающих свое дело людей. Однако среди приближенных к главе муниципалитета есть и весьма сомнительные кандидатуры.

Взять хотя бы депутата Ялтинского городского совета Алексея Яковенко, чье политическое кредо всегда было неопределенным, но при этом депутатский мандат он получил уже в шестой раз. Следует напомнить, что в Ялтинском городском совете он самый активный "политический перебежчик" — последовательно избирался от Коммунистической партии Украины (П. Симоненко), Партии зеленых, блока "Наша Украина" (В. Ющенко), БЮТ (Ю. Тимошенко), партии "Союз". Просто профессиональный политический флюгер, возможно, преследующий этими переходами из партии в партию получение личных преференций. В марте 2014 года он "прославился" тем, что во время событий "крымской весны" препятствовал водружению российского флага над зданием городского совета.

Яковенко — занимательная личность, с богатой биографией, не только политической. Среди горожан он известен, как реконструктор 15-этажных туалетов в Приморском парке и приватизатор бетонированных площадок по всей Ялте. Надо отдать должное, этот человек добился прямого влияния на руководство города в решении своих бизнес-вопросов: новый начальник департамента имущественных и земельных отношений администрации Ялты — по слухам, упорно бытующим в Ялте, креатура Яковенко, а сам Яковенко в 2018 году получил от Челпанова должность директора МУП "Ялтинский городской пансионат".

В то же время справка, полученная в ответ на запрос общественников о судимостях Яковенко, красноречиво свидетельствует о былых "заслугах" народного избранника.

Так, в 2004 году Железнодорожный районный суд г. Симферополя по уголовному делу № 1-13/2004 вынес в отношении А. В. Яковенко обвинительный приговор по ст. 364 ч. 1, ст. 367 ч. 2 УК Украины ("Злоупотребление властью или служебным положением" и "Служебная халатность, вызвавшая тяжелые последствия"). Фабула дела — Яковенко, работая директором коммунального предприятия "Дирекция рынков" в 1999–2000 годах, "умышленно не перечислил в бюджет Ялтинского городского совета в установленный законом срок средства, полученные от уплаты рыночного сбора, в сумме 24 347 гривен, что причинило существенный вред общественным интересам". Кроме того, из-за несвоевременного перечисления указанных средств предприятию был нанесен ущерб в размере 18 224 гривен, выразившийся в уплате штрафных санкций и пени. Суд назначил Яковенко наказание в виде трех лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком на два года и уплатой штрафа в размере 2000 гривен. От отбывания наказания в местах лишения свободы Яковенко был освобожден в связи с наличием малолетних детей.

А чего только стоит еще один эпизод из жизни депутата в период, когда на киевском Майдане вовсю бушевали страсти. 13 января 2014 года приговором Ялтинского городского суда Яковенко А. В. осужден по ч. 2 ст. 146 УК Украины "Незаконное лишение свободы или похищение человека по предварительному сговору группой лиц" (Дело №№ 121/1820/13-к, 1-кп/121/3/14). 29 мая 2014 года Апелляционным судом Республики Крым действия Яковенко А. В. квалифицированы по п. "а" ч. 2 ст. 127 УК РФ "незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, совершенное группой лиц по предварительному сговору" (Дело №11-КП/190/359/2014). Апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения. Яковенко А. В. назначено наказание в виде исправительных работ по месту работы сроком на один год.

Руководство Ялты ведет двойную игру?. 401495.jpeg

Радетель за земли и зеленые зоны города радеет не просто так. Когда Крым входил в состав Украины, Яковенко был непосредственно замешан в ситуации с захватом санаториев "Золотой колос" и "Златоуст". Будучи заместителем директора санатория министерства обороны Украины "Ялтинский", он добился выделения одному из близких родственников куска земли на территории санатория, в историческом Мордвиновском парке. Сейчас там стоит особняк, в котором несколько лет жили сам Яковенко и его семья.

Несколько лет назад Алексей Яковенко взялся за реконструкцию общественного туалета в Приморском парке по адресу: г. Ялта, ул. Гагарина, 10. Сейчас на месте отхожего места, коих в городе действительно не хватает, стоит 15-этажное здание…

Особенной фишкой в депутатском радении была схема строительства детских площадок с последующим взятием их в аренду, приватизацией и перепродажей под индивидуальную жилую застройку. Такая вот депутатская забота о детском досуге и благоустройстве дворов…

В период воссоединения Крыма с Россией "вечный депутат" Алексей Яковенко нашел поддержку у тогдашнего председателя Ялтинского городского совета Валерия Косарева. Это проявилось впервые с инициативы по внесению изменений в устав города, чтобы завуалированно вернуть, как при Украине, городскому совету исполнительно-распорядительные полномочия и функции, которые в российском правовом поле закреплены за административными органами местной и государственной власти. И, конечно же, в первую очередь, в области земельно-имущественных отношений.

Продавливание интересов и лоббируемых "инвестпроектов" по "дерибану" ялтинских земель набирало обороты. Хищнические устремления достигли кульминации в период утверждения нового генерального плана Ялты.

Главный документ развития курортного города был принят 3 декабря 2018 года. Решению о его утверждении предшествовало множество скандалов. Глава администрации Алексей Челпанов в вышеуказанном интервью рассказал, что главной сложностью при его принятии была "высокая заинтересованность третьих лиц, которые хотели бы построить дома и особняки на землях общего пользования: в парках, скверах или на объектах историко-культурного значения". Но если верить словам главы администрации, интересы этих неназванных лоббистов не прошли. Так или иначе, генеральный план не критиковал только ленивый. Особую активность в критике работы ялтинской администрации проявил местный блогер и одиозный журналист Евгений Гайворонский, имеющий крайне неоднозначную репутацию и которого также тесно связывают с упомянутым господином Яковенко.

Первоначальная публичная критика самим Яковенко и его глашатаем Гайворонским нового генерального плана в челпановской версии напрямую била по интересам главы администрации. Более того, шквал обвинений практически тормозил разработку и принятие правил землепользования и застройки — важнейшего для органа местного самоуправления документа, без которого, к примеру, не могут выдаваться различные разрешения на строительство и устанавливаться виды разрешенного использования земельных участков (тема для Ялты, напомним, глобальная и весьма взяткоемкая). Но с правдами-неправдами генплан Ялты все же был принят. Видимо, торг был заключен.

О деятельности Евгения Гайворонского стоит сказать отдельно. Данный персонаж — активный пользователь социальных сетей, и в том же Facebook можно найти массу высказываний этого "журналиста", которые даже при беглом анализе тянут уже не просто на диванную критику, а подпадают под ряд статей Уголовного кодекса РФ. Ничуть не стесняясь в выражениях и эпитетах и не подтверждая свои огульные речи какими-либо доказательствами, Гайворонский активно поливает грязью власти всех мастей, начиная от руководства Ялты и Республики Крым, вплоть до Президента России Владимира Путина (скриншоты этих постов имеются в распоряжении редакции).

Впрочем, в последнее время медиаактивность блогера заметно поутихла. С большой долей вероятности можно предположить, что в преддверии сентябрьских выборов лояльность оппозиционера городская власть просто-напросто купила. Об этом свидетельствует, например, тот факт, что 4 марта по прямому распоряжению Алексея Челпанова состоялась рабочая встреча Гайворонского с начальником управления внутренней политики Валерием Малашиным и руководителем аппарата администрации Александром Зинченко, на которой речь шла, в частности, о предстоящем предварительном голосовании в "Единой России" в мае этого года, а также о сентябрьских выборах.﻿

Руководство Ялты ведет двойную игру?. 401496.jpeg

Если на оголтелую немыслимую грязь в адрес российской власти, распространяемую в публичном пространстве такими деятелями, как Гайворонский, ялтинским властям проще закрыть глаза, нежели привлечь авторов к ответу, то возникают вопросы о безнаказанности и вседозволенности таких горе-писателей. Но стоит ли привлекать такую "местную оппозицию" и пытаться договориться с ней об уступках в предвыборный период? И таких вопросов к руководству Ялты, к сожалению, много…

Российский президент проявил стремительную твердость при принятии решения о возвращении Крыма. Но в самом Крыму, по всей видимости, не все государевы слуги готовы отплатить ему той же монетой.

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Темы Ялта Крым досье власти Ялты власти Крыма расследование Алексей Челпанов Алексей Яковенко
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