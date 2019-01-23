По какому принципу здания признают историческими

Старинные здания — памятники минувших веков, наша воплощенная история — величайшая ценность. Как можно максимально сохранить подлинность исторических зданий, включая самые древнейшие? А что при этом важнее: древность, архитектурные достоинства, историческая ценность или что-то еще? И как все это можно совместить на практике и вписать в современность? На эти и другие вопросы "Правде.Ру" в программе "Точка зрения" ответил президент Национального фонда "Возрождение русской усадьбы" и директор Ассоциации владельцев исторических усадеб Виссарион Алявдин.

— Виссарион Игоревич, что самое важное в сохранении и возрождении усадеб? В Музее Лермонтова в Москве — шикарное здание: стены — старинные толстые, снаружи действительно все сохранено, но внутри-то — перегородки и актовый зал. Старые здания МГУ на Манежке — тоже вроде бы похожи на изначальные, исторические, а на самом деле — не совсем то, что было при основании, когда учились все великие умы. Зачем делается вместо реального сохранения такая стилизация?

— А какие еще могут быть решения? Просто снести здания или оставить, как Парфенон и Колизей без крыши, потому что рано или поздно крыша прохудится и надо будет ее менять? Представляете себе какая будет Москва?

Стоят прекрасные новые дома и сталинской постройки, которые еще пока крепки. А все, что построено в XIX веке или начале XX века, стоит без крыш, под какими-то стеклянными колпаками, чтобы дольше такими оставались…

Сейчас же можете пойти на Таганку. Там есть улица Солженицына, бывшая Алексеевская, потом она называлась Коммунистическая. Вы увидите, что с двух сторон почти полностью сохранилась купеческая застройка. А это был такой хороший купеческий район, прекрасные особняки. В одном — ресторан, в другом — галерея художественная, они в частных кругах. Конечно, что-то изменилось, но они соответствуют той эпохе, ее дух сохранен. Вот что главное.

— На Старой Басманной — тоже так.

— Да. Вы идете по практически целиком той же улице, какой она была 100 и даже 200 лет назад. Кстати, это, к сожалению, редкое в Москве явление, в отличие от Петербурга. Вы идете по этим нескольким улицам и чувствуете, что вы в атмосфере прошлого.

Здесь легко можно его представить, окунуться в историю. Остальное — дело вашего образования в некоем смысле, знания деталей, эмоциональности. Кому-то это очень дорого, кому-то все равно, кто-то привык к хай-теку и жить готов в нем полностью, а кто-то любит все-таки антиквариат, старину…

Поэтому тут, как говорится, на вкус и цвет товарищей нет. Но должен быть компромисс в том плане, что архитектуру надо сохранять, вписав в современность. Это — обычная история архитектуры.

— Вопрос еще в том, что восстанавливать? Что важнее — самое древнее или важнее архитектурная, историческая ценность?…

— Дело в том, что каждая эпоха архитектурная, естественно, становится на старый фундамент. Иногда — в самом прямом смысле. И в искусствоведческом — тоже. Используя прошлое, строится новое, и перестройки идут, иногда сносят, иногда обстраивают, как Успенский собор Владимира — один из древнейших. Он был маленький, а теперь вокруг него выстроили большой.

Вот рядом стоящий Дмитровский собор - как построили, так и остался. Храм Покрова на Нерли, как стоял, так и стоит. А вот Успенский обстроили. Но для этого есть выработанный архитекторами, историками, музейщиками совершенно правильный подход.

Он - в поиске разумного компромисса бьется между двумя полюсами: подлинностью, максимальным сохранением старого и разумностью, необходимостью учёта возможностей. Так принято и в Европе. В большинстве случаев интереснее, ценнее сохранить наследие римское, чем поздневизантийское.

Но это не значит, что мы снесем поздневизантийское, чтобы лишь на этом месте увидеть котлован, фундамент римского здания. Римское здание мы найдем рядом — в 20 метрах, и не надо сносить поздневизантийское. Надо сохранить и римское, даже если от него остался только фундамент, и базилику византийскую.

Что касается усадеб, то приличная их часть уже является музеями. Они прославились какими-то конкретными владельцами, строившими их архитекторами или еще чем-то. Когда встает вопрос о том, что мы сохраняем усадьбу как музей, как объект культурного наследия, то тогда эта эпоха и должна стать определяющей.

Когда создается мемориальный музей Суворова, Толстого или Блока, то убираются более поздние переделки, если их можно убрать. И остается максимально близкое к той эпохе. Поэтому какого-то сложного диссонанса, какой-то нерешенности в этом вопросе нет. Есть просто тщательная работа искусствоведов, реставраторов, архитекторов, историков - для того, чтобы это было правильно, правдой было, а не вымыслом.

Беседовал Саид Гафуров

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Источник фото: ru.wikipedia.org

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