Железная Золушка: Людмила Сенчина скрывала болезнь до последнего

Сегодня утром в одной из больниц Санкт-Петербурга после тяжелой болезни, длившейся полтора года, скончалась народная артистка России Людмила Сенчина, сообщил ее продюсер и супруг Владимир Андреев. Полтора месяца назад певица отметила 67-летие. О ее плохом самочувствии не знали даже самые преданные поклонники: артистка до последнего выступала и вела концерты.

Сенчина завещала похоронить ее на Смоленском кладбище, и прощание с ней пройдет, по предварительным данным, в воскресенье, 28 января.

"Траурная церемония в процессе согласования. Предположительно, церемония пройдет в воскресенье, утром состоится прощание в ТЮЗ, отпевание, скорее всего, пройдет во Владимирском соборе, после чего должны состояться похороны на Смоленском кладбище. Этот вопрос решится в конце дня", - сказал гендиректор Театра музыкальной комедии (ТЮЗ) Юрий Шварцкопф.

"Большой утратой для отечественной культуры стала кончина популярной певицы, народной артистки России Людмилы Сенчиной. Душевно щедрая, женственная и обаятельная, она посвятила свою жизнь высокой цели - служению искусству и людям. Людмила Петровна прошла насыщенный путь, ее прекрасный голос и неповторимая манера исполнения были хорошо знакомы жителям нашей страны, поклонникам эстрадной песни", - говорится в телеграмме с соболезнованиями, подписанной главой министерства культуры РФ Владимиром Мединским.

"Я очень глубоко опечален, потому что с Людой мы прошли большую жизнь, вместе около сорока лет, и, конечно, это потеря для нашего эстрадного искусства, вообще для искусства, потому что она была человеком большого творческого диапазона. Она работала в оперетте, снималась в кино, озвучивала фильмы, пела песни, и я неоднократно был с ней в поездках и за рубежом, и в России. Утрата очень большая, скорбь и печаль для всех ее родных. Единственным утешением будет то, что ее голос еще будет долго звучать в нашей памяти ", - цитирует РИА Новости слова Льва Лещенко, назвавшего Сенчину "удивительно ярким, неповторимым человеком, очень искренним и душевным".

Людмила Сенчина родилась в селе Кудрявцы (сейчас - Кудрявское) Николаевской области Украины, но сразу после школы уехала в Северную столицу, где в 1966 году поступила в музыкальное училище при Ленинградской консерватории им. Римского-Корсакова (Санкт-Петербургское музыкальное училище им. Н.А. Римского-Корсакова) и окончила его в 1970 году, получив специальность "солистка-вокалистка".

В том же году она прославилась на весь Союз - спела на новогоднем "Голубом огоньке" песню "Золушка" композитора Игоря Цветкова на слова поэта Ильи Резника. С тех пор на телевидении и в прессе ее полюбили называть "золушкой советской эстрады", отмечая хрустальную чистоту и звонкий тон ее голоса.

В конце 1970-х - начале 1980-х годов артистка неоднократно становилась лауреатом телевизионного фестиваля "Песня года". Весь Союз напевал вслед за ней романс "Целую ночь соловей нам насвистывал..." из телефильма "Дни Турбиных" и ставшие ее визитной карточкой "Полынь" и "Добрую сказку".

"К сожалению, мир так устроен, что время от времени забирает к себе людей, которым еще можно было долго жить. Уход Людочки Сенчиной - тот случай. Почему она, светлый лучик, красивый человек с ангельским голосом, почему такая певица ушла рано? Могла еще жить и жить, петь и петь для нас свои роскошные песни. Последняя наша встреча произошла 31 июля в Октябрьском зале, у нее были сияющие глаза и неповторимая улыбка. Ничто не предвещало, что ее скоро не будет", - вспоминает Эдита Пьеха.

Жизнь Людмилы Сенчиной была неразрывно связана с Петербургом. Она принимала участие во всех знаковых события города - и должна была выступать на памятных мероприятиях, посвященных прорыву блокады.

За свою продолжительную карьеру певица выпустила восемь альбомов, включая один записанный совместно с Игорем Тальковым, а также отдельный сборник из песен разных лет, не вошедших в другие альбомы.

Людмила Сенчина известна и своими ролями в кино: она снялась в фильмах "Волшебная сила искусства" (1970), "Шельменко-денщик" (1971), "После ярмарки" (1972), "Вооружен и очень опасен2 (1978), "Голубые города" (1985). Кроме того, в 1976 году Лениградское телевидение сделало фильм из ее концерта "Поет Людмила Сенчина".