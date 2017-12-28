Секрет "Архипелага ГУЛАГ" хранится в архивах ЦРУ

28 декабря 1973 года в Париже увидела свет книга, которая для самих французов не имела толком никакого значения, — зато сильно повлияла на умонастроения российского общества и в определенном смысле продолжает влиять. Это была первая часть романа-исследования Александра Солженицына "Архипелаг ГУЛАГ".

Александр Солженицын

Существует заблуждение, что именно за эту работу Солженицыну присудили Нобелевскую премию, но это не так: его номинировали в 1970 году, когда существование "Архипелага" было тайной даже для многих близких писателю людей.

Летом 1973 года Солженицын дал большое интервью иностранным корреспондентам, и в тот же день агенты КГБ задержали одну из его помощниц - Елизавету Воронянскую. На допросе ее вынудили выдать местонахождение одного экземпляра рукописи. Вернувшись домой, она покончила с собой. Солженицын узнал о случившемся лишь в начале осени - и как раз тогда распорядился отдать "Архипелаг" в печать на Западе. В то же время писатель отправил знаменитое "Письмо вождям Советского Союза", призвав власти СССР отринуть коммунистическую идеологию и преобразовать страну в русское национальное государство.

"Архипелаг" был издан тиражом 50 тысяч экземпляров. Советские СМИ в то время острили по поводу неликвидных залежей книг Солженицына в книжных магазинах Запада. Одним из секретов Солженицына и ЦРУ является соотношение проданных к числу уничтоженных экземпляров книг Солженицына.

Творчество и жизненный путь писателя всегда вызывали много жарких споров и обсуждений. Одни называют и называли его великим русским писателем и активным общественником, другие — подтасовщиком исторических фактов и хулителем Родины. И он даже для приличия ни разу не возразил этому. Равно он не протестовал против титулов "Лев Толстой ХХ века" и "Достоевский ХХ века". Сам себя Александр Исаевич скромно именовал "Антилениным".

Читайте также: А. Проханов: Россия не будет трофеем Запада

Жизнь Солженицына состоит из одних тайн. П очему 9 февраля 1945 года капитан Красной армии командир батареи звуковой разведки был арестован СМЕРШ и отправлен в Лубянскую тюрьму? Солженицын утверждал, что причиной ареста стали письма родным и Виткевичу, в которых он резко критиковал Сталина и советский строй. Пардон! Так как же сей капитан не знал, что даже солдатские письма ВСЕ до единого просматриваются военной цензурой? А тут комбат, ведающий секретной аппаратурой!

7 июля 1945 г. Солженицын был приговорен Особым совещанием к восьми годам исправительно-трудовых лагерей и вечной ссылке по окончании срока заключения (по п.10 и п.11 ч.2 ст.58 УК РСФСР).

С августа 1945 г. по июль 1947 г., то есть менее чем за два года, его пять раз переводили из одного места заключения в другое. В сентябре 1946 г. писателя направили в закрытое конструкторское бюро ("шарашку") при авиамоторном заводе в Рыбинске, через пять месяцев, в феврале 1947 г., — на "шарашку" в Загорск, 9 июля 1947 г. — в "шарашку" в Марфино.

Подобные "путешествия" совершенно непонятны, а никого из биографов Солженицына они попросту не заинтересовали. Ну работал человек со звукометрическими приборами, обслуживание которых к 1945 г. было весьма несложно. Ну преподавал математику в школе. А чего ему делать в моторостроительном КБ — пол подметать? Или в приборостроительном КБ в Загорске?

В Марфино же находилась "Лаборатория № 8", где работали над созданием секретных систем связи. Замечу, что "ядерный чемоданчик" российского президента сделали именно в оной организации.

Но когда Солженицын учился криптографии, радиоэлектронике, шифровальному делу? И если в Марфино работали ряд гуманитариев типа Льва Копелева (в "Круге первом" Рубин), то в качестве переводчиков и лингвистов. Благо в Марфино было свезено множество иностранной аппаратуры из Германии и США, и, разумеется, специальная литература на иностранных языках.

Читайте также: Национальная идея... Народ безмолвствует?!

А что там делал Исаич? Ряд журналистов и солагерников Солженицына обвиняли его в стукачестве. Солженицын оправдывался весьма невнятно. В частности, он признал, что был осведомителем, но ни одного доноса не написал. Бывшие лагерники и офицеры госбезопасности в один голос опровергают возможность подобной ситуации.

Но вот Солженицын в 1974 г. оказывается в Швейцарии, а в апреле 1976 г. — в США. И там жизнь Солженицына известна лишь фрагментами. Вот, к примеру, летом 1974 г. на гонорары от "Архипелага ГУЛАГ", Солженицын создал "Русский общественный Фонд помощи преследуемым и их семьям" для помощи политическим заключенным в СССР (посылки и денежные переводы в места заключения, легальная и нелегальная материальная помощь семьям заключенных).

В 1970-х годах в Австралии не было ни одного профессионального писателя, то есть все они подрабатывали еще чем-то. В Швеции насчитывалось восемь профессиональных писателей. Любопытно, что в США в конце ХХ века придумали аналог советского "Союза писателей" с его литфондом. То есть писатель где-то преподает — в университетах или в каких-то учебных центрах для начинающих писателей. Таким образом идет "подкормка" тех, кто пишет угодные государству и бизнесу труды. Но Солженицын, в отличие от Евтушенко и многих других, нигде не преподавал. Тем не менее в 1976 г. он приобрел поместье площадью 50 акров в штате Вермонт и большой деревянный дом. Рядом Солженицын возвел "для работы" большой трехэтажный дом и еще ряд строений.

В мае 1974 г. Солженицын говорил: "Поеду в США, буду говорить в сенате, буду беседовать с президентом, хочу уничтожить Фулбрайта и всех сенаторов, которые намереваются идти на соглашения с коммунистами. Я должен добиться, чтобы американцы усилили давление во Вьетнаме".

Он гневно обличал американских президентов Никсона и Форда за то, что они "недостаточно активно вмешиваются во внутренние дела СССР" и что "советский народ брошен на произвол судьбы". "Вмешивайтесь, — призывал Солженицын, — Вмешивайтесь снова и снова настолько, насколько можете".

В 1990 г. Солженицын был восстановлен в советском гражданстве с последующим прекращением уголовного дела, а в декабре того же года удостоен Государственной премии РСФСР за "Архипелаг ГУЛАГ". Президент РФ Борис Ельцин, впервые прибыв в США с официальным визитом, сразу по приезде в Вашингтон позвонил из гостиницы Солженицыну и имел с ним "длинный" разговор, в частности, о Курильских островах. "Мнение писателя оказалось неожиданным и для многих шокирующим: "Я изучил всю историю островов с XII века. Не наши это, Борис Николаевич, острова. Нужно отдать. Но дорого…".

Читайте также:

Солженицын: Бомбить иль не бомбить СССР?

Читайте самое интересное в рубрике "Общество"

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Установи "Правду.Ру" на главную страницу "Яндекса". Мы рады новым друзьям!