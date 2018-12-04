В духе политкорректности: книгу Толкина "Властелин колец" обвинили в расизме

Автор научно-фантастических произведений из США обвинил в расизме трилогию британца Джона Толкина "Властелин колец". Несмотря на то, что Толкин был известен своей нелицеприятной критикой фашистского режима Германии в 1930-х годах, нынешние последователи политкорректности обвинили писателя за изображение орков "подонками".

Обвинения выдвинули не обскуранты из церковных кругов, а коллеги по литературному цеху. Возможно, что неоднократно отмеченный литературными премиями писатель-фантаст Энди Дункан (Andy Duncan) критиковал своего более успешного собрата по перу из зависти. Но, скорее всего, свою роль тут сыграла политика, а не литературное творчество.

54-летний Дункан — сам успешный автор многочисленных фантастических рассказов и преподаватель в Алабамском университете — утверждает, что демонизация любой расы в США имела бы "ужасные последствия для всего общества".

Роман-эпопея "Властелин колец" им названа "расистским" по своей сути произведением лишь на том основании, что покойный писатель отзывается об орках как о неполноценных существах.

По мнению современного американского литератора Энди Дункана, британский писатель Толкин виновен в изображении таких злых сущностей, как орки, уже в том, что нечисть представлена "хуже прочих" персонажей.

В романе-эпопее Толкина орки — это жаждущие крови уродцы, которых в качестве наемников и "пушечного мяса" использует "темный властелин" Саурон.

Несмотря на то, что Толкин широко известен своей ожесточенной критикой расизма, в особенности — режима нацистской Германии, в одном из своих интервью Дункан обмолвился о трилогии классика, отметив, что ему кажется, что если "в долгосрочной перспективе вы слишком трепетно относитесь к происходящему в этих романах, то это имеет ужасные последствия как для вас самих, так и для общества". Под обществом он имел в виду граждан нынешних Соединенных Штатов.

Несколько ранее Дункан написал несколько пародий на вымышленное Средиземье (Middle-earth) Толкина, упоминая имя всамделишного американского сенатора Теодора Гилмора Бильбо (Theodore Gilmore Bilbo занимал этот пост с 1935 по 1947 годы), который, будучи членом Ку-клукс-клана, ратовал за превосходство белой расы над черной, и противостояние иммиграции орков в фантастическую страну Шир (The Shire).

Дункан так оправдывает поведение исполнителей злой воли: "Я легко могу себе представить, что многие из тех, кто исполнял приказы темного Властелина, делали это из чувства самосохранения и тому подобного. У многих из этих оторванных от земли существ просто не было выбора".

Дункан сравнил изображение орков у Толкина с современными беженцами, намекая на критику политики американского президента Дональда Трампа за ситуацию на мексиканской границе.

Энди Дункан подчеркивает: "Легче демонизировать своих противников, чем пытаться понять проблемы, которые делают их беженцами, которые легально или незаконно пытаются пересечь южную границу (США). Легче строить стены и демонизировать их как "мразей" (scum)".

Слова Дункана да тем бы господам в уши, которые готовы взасос целовать любую "мразь", "подонков, орков" и кого угодно, кроме русских. За последнее время приходилось слышать об "оправдании" на Западе прежде осуждаемых действий разного рода исторических личностей и одиозных персонажей. За исключением Сталина и России. Что дозволено Джеку-потрошителю, то не дозволено Ивану-дурачку.

Джон Толкин вырос вместе с братьями в доме-интернате, где их, после смерти родного отца, воспитывал католический священник отец Фрэнсис Ксавье Морган (Francis Xavier Morgan), учивший ребят "милосердию и всепрощению". По свидетельству современников, Толкин "презирал" расистов и даже поспорил с одним немецким книжным издательством, когда его владельцы во время обсуждения перевода "Хоббита" на немецкий язык попросили писателя "доказать свое арийское происхождение".

Толкин получил высшее образование в Эксетер-колледже (Exeter College) при Оксфордском университете, где изучал англосаксонский и немецкий языки и литературу. После окончания учебы, в 1915 году, лейтенант Толкин был зачислен в состав Ланкаширского фузилерного (стрелкового) полка и принимал участие в битве при реке Сомма.

Осенью 1916 года Толкин заразился инфекционным заболеванием — окопной лихорадкой. Вскоре освобожденного от воинской службы связиста отправили домой. Будущая мировая знаменитость провалялась в госпиталях до самого конца войны.

Демобилизовавшись из армии, Толкин приступил к работе над "Оксфордским словарем английского языка", занимаясь этимологией слов германского происхождения, начинающихся с буквы W.

Во время Второй мировой войны начал писать беллетристику. Толкин ненавидел нацизм и Гитлера, но выражал крайнее неудовольствие бомбардировками немецких городов авиацией Соединенного Королевства и Соединенных Штатов.

Задолго до того, как эпопею "Властелин колец" экранизировал Питер Джексон, к ней испытали тягу миролюбивые хиппи, ставившие любовь превыше всего. Вспомните из призыв: Make love, not war (Занимайтесь любовью, а не войной).

Хлопоты писателя Клайва Льюиса о присуждении Толкину Нобелевской премии по литературе закончились полным провалом. Академики из Стокгольма заявили, что книги Толкина "ни в коей мере нельзя назвать прозой высшего класса" и отдали свои голоса югославскому литератору Иво Андричу.

По словам самого Толкина, его "политические взгляды все больше склоняются к анархии (философски понимая, что это означает отмену контроля, а не усатых мужчин с бомбами) — или к "неконституционной монархии". Гуру толкинистов всего мира умер в 1973 году в возрасте 81 года.

Кстати, покойного Толкина и ранее подвергали критике якобы за расизм. В 2003 году на этом политкорректном поприще отметился специалист по культурным исследованиям университета Уорика Стивен Шапиро (Stephen Shapiro).

Источник фото: commons.wikimedia.org

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