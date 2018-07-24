Иосиф Гольдман: пророк, живущий у моря

…На экране уставшая грустная женщина рассказывает эпизод из жизни. Грустно и покорно она говорит о том, что произошло. Не кокетничает перед камерой. Не ораторствует. Не плачет. Делится пережитым. "Я выглянула в окно, чтобы посмотреть, как играют мои дети, и увидела, как арабский мальчик приставил сыну нож к горлу…"

Иосиф Гольдман. Фото Бориса Беленкина.

Это не израильская мама, это мама из Бельгии, и я смотрю документальный фильм "Похищение Европы". Фильм-коллаж, фильм — горькое размышление. Динамичное высказывание о ситуации с мигрантами. С потоком "неевропейцев" в старой доброй Европе…

Женщина-бельгийка в фильме сказала, что собрала вещи и переехала в другой район. Где пока нет мигрантов. Где спокойно можно детям коренных жителей гулять во дворе. Пока…

…У моря ветрено, солнце апреля, неверное, переменчивое, светит вполсилы. Иосиф Гольдман, москвич, новый израильтянин, сценарист, продюсер, режиссер, стоит на солнце, кутается в голубой, как небо, свитер. "Похищение Европы" — его фильм. И еще в его послужном списке, в биографии идей-фантазий более 2500 киноработ — игровые, рекламные, имиджевые, документально-фантастические, беллетристически-провидческие…

Он ворчит: заморозили… продуло. Он выглядит деловитым и романтичным. Все темы, разговоры сводятся к кино. К любимым коллегам. И к Израилю. Две эти темы перекликаются, соединяются в одну. Очень заметно, что Иосиф, Джоз, как его называют здесь, любит и огромную Россию, и свой новый дом Израиль. Израиль воспринимает, как умного и романтичного ребенка, которому без его, Гольдмана, помощи не обойтись.

"Беда в том, что мы на всех уровнях проигрываем информационную войну", — говорит он. А мы, израильтяне, вроде этого не понимаем, думаю я про себя. У Гольдмана море соображений по этому вопросу. "Вот, скажем…" И его уже не остановить. Человек, все время своей жизни занятый кинодокументалистикой, бизнесом, поиском путей реализации идей, — он приехал недавно. Нет еще двух лет. Уже обзавелся своим кругом дружественных людей, легко управляется с именами наших политиков, VIP-персон, прошел коридорами наших больниц ("я после операции похудел на 12 килограммов… и с глазами проблема, зрение медленно восстанавливается… еврейское счастье…"). Думать, выдумывать и фантазировать, генерировать идеи он любит больше всего.

"Как ваша жизнь оказалась прочно связанной с кино?" — "По глупости…" Но огонек удовольствия, гордости в глазах не спрятать. Он вообще человек с огоньком. Деятельный. Отдыхать и сидеть на лавочке под пляжным тентом не по нему. Годы (не любит о них говорить!) не повод, чтобы почивать на лаврах и лентяйничать. Мы идем по улочке вблизи моря. Навстречу — вальяжные собаки, загорелые пляжницы, расслабленные и очарованные видом своих малышей в колясках типичные израильские мамы. Счастье жить в Тель-Авиве именно здесь, у моря, у этой вечно текучей людьми набережной, ощущается особенно остро. Иосиф рассказывает:

— …Есть сайт "Ближний Восток", мне было приятно услышать, что там мой фильм посмотрели более 200 тысяч человек…

…Фильм "Сегодня — это вчера". Он длится всего 11 минут. Никаких рассуждений, ни капли демагогии. Поток людей, читающих имена расстрелянных при Сталине. И поток людей, несущих корзины цветов Сталину.

"…Портниха… Расстреляна… Научный сотрудник… Расстрелян…Кустарь-одиночка по производству сладких леденцов… Расстрелян…" И тут же юноша с лицом непризнанного оголтелого лидера: "Он был великий человек… Символ возрождения…Остановил "пятую колонну"…

"У этой могилы мы говорим: "Да здравствует всемирнный Советский Союз… на всей планете…" …Поток тех, кто читает списки безвинно убиенных. Поток тех, кто истово крестится на иконописного Сталина, самозабвенно целует его портрет, бюст… Никаких комментариев.

…В семье врачей Иосиф Гольдман был поздним ребенком. Мама, когда он родился, сказала: "Из-за тебя мои дети останутся сиротами…" Боялась, что новый сын унесет ее жизнь… Он же повел себя дружелюбно, ничего ни у кого не отнял. Учился. Закончил Плехановский экономический университет. Работал в институте органической химии. Потом опять учился. На редакторском факультете университета печати. Работал. От отца передалась идея, мечта — однажды уехать на Святую землю. Иосиф Гольдман всегда воображал, как это — жить здесь, именно на этом, данном Богом, драматичном и горячем отрезке мира. Там, где всегда узел конфликтов. Где все религии рядом. Куда едут задуматься и помолчать.

В биографии этого доброжелательного, но волевого и принципиального человека есть победы, взрывы, уходы. И много моментов, которые у слушателя-собеседника вызывают "эффект узнавания": принимал участие в создании легендарных, таких "несоветских", стильных передач-шоу, как "Кабачок 13 стульев". Строил "Клуб кинопутешествий", "Утреннюю почту", писал сценарии для грозного и честного "Фитиля". Гольдман — один из самых опытных, именитых, уважаемых мастеров имиджевого, рекламного кинопотока на территории бывшего Союза.

Фильмы-манифестации, фильмы-предостережения — это, можно сказать, любимый вид гольдмановского творчества. Среди них — "Похищение Европы" (первый приз на международном фестивале "Независимое кино 2006 года") и "Сладкая смерть" (первый приз на международных фестивалях "Независимое кино 2008 года" в Нью-Йорке и Лос-Анжелесе). "Лех леха" ("Иди к себе") — элегантная, злая, гордая утопия о том, что было бы, если бы евреи, Израиль исчезли.

Картина коротко и бесстрастно рисует гипотетическую ситуацию, в которой нас, евреев, вообще больше на планете нет. То ли ушли на новый тайный континент, то ли улетели в космос. Начинаются различного рода катаклизмы. Смещается даже то призрачное равновесие, которое с таким трудом еще вроде удерживалось. И что вы думаете? Жители земли опять обвиняют евреев во всех страданиях. В грабежах, пожарах, голоде и беспросветной мгле…

Жена Иосифа Гольдмана — знаменитая Долорес Кондрашова, звезда и авторитет для многих и многих женщин. Журнал "Долорес", наверное, хоть раз да побывал в руках всех без исключения модниц и примкнувших к ним. Слухи о том, что Долорес теперь израильтянка, дошли до разных земель и стран. Подруги из Мюнхена и Торонто с завистью и трепетом спрашивают у меня: "И ты ее видела?! Какая она?"

— Господин Гольдман, как вы познакомились со своей супругой?

— Как познакомились? Очень просто. Я приехал с группой на съемки в Сочи. И она там была со своими девочками, семинар, показ какой-то, мода, прически… Я ей помог с бизнесом — потому что она полностью вся в своих творческих фантазиях, в океане воображения, совершенно не умеет строить бизнес…

Мой собеседник — вице-президент союза парикмахеров и косметологов России. Его идеи как-то очень органично перерастают в реальные дела.

— Вы много лет отдали работе в рекламе. Что этот опыт дал вам для собственнных киновысказываний? И дал ли?

— Думаю, что да, что это было полезно. Реклама учит строить плотный материал. Беречь каждую секунду. Отжимать воду.

— Вы, господин Гольдман, сегодня часто употребляли слово "шудры"… В Индии шудры — низшее сословие, То есть, отталкиваясь от аюрведы, те, кто не учится, властный тон воспринимает покорно, не желает ничего менять, как есть, так и хорошо… Барин — всегда прав…

— Шудры — это такое общее понятие, метафора…

— …предостережение…

— Да! С шудрами не подняться, не победить, не найти выход из ситуации… Об этом надо помнить…

— Два ваших брата жили в Израиле много лет, работали, один был преподавателем в Технионе, другой серьезным инженером. Почему вы так долго собирались?

— Все просто: опасался понижения социального статуса. Профессию боялся потерять. Считал, что я могу много пользы принести вне Израиля… И потом. Россия — это детство, любовь, масштаб, душа, язык…

— Чем вы заняты сейчас?

— Я — сюжетчик, хорошо придумываю сюжеты. Есть замыслы. Посмотрим…

Фильм "Двойной счет" (его снимал знаменитый российско- израильский оператор и фотохудожник Борис Беленкин) — гипотетический разговор в европейском кафе про то, почему евреи всегда платят вдвое дороже. В десять раз дороже. И этот "еврейский прейскурант" действует на всем протяжении нашей истории… Фильм короткий, умный, немного пессимистический. Честный. Для всех. Для евреев и их гонителей. Для философов. Для реалистов.

— Вы сказали, что у вас есть идеи по поводу методов информационной войны.

— Да, мне кажется, я знаю, что тут надо делать. Думаю, скоро будет об этом фильм.

— Вам нравится жить в Израиле?

— Это самое удобное место для того, чтобы выстроить свои отношения с Богом.

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