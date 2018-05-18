Он идет легкой, танцующей походкой. Будто танцем вплетает свое спортивно-неброско одетое тело в цветную сутолоку автовокзала. Здесь пестрые мигранты, колоритные нищие, строгие туристы, солдаты с громадными вещмешками, юбки колоколами, косички-дреды, поклажа на головах, дети, уплетающие все подряд, торговцы, страстно шепчущие "эта цена — только для тебя…".
Мой собеседник, предмет моего интереса, приближается — и я в очередной раз думаю о том, как много тайн и удивления несет мимо нас людской поток. В нем слиты такие невероятные люди… Марьян Беленький (а именно на встречу с ним, писателем, стендапистом, переводчиком, возмутителем спокойствия, я пришла в это вавилонское вокзальное кружение) приветствует меня, а первый вопрос уже звучит:
— …В интернете обсуждается вопрос о том, что вы женились на Людмиле Путиной… Это ошибка, сплетня, правда?
Он отвечает серьезно: "Конечно, вранье! Черный пиар!"
Он не смутился. Продолжил гордо танцевать дальше. Не стал бормотать "пошутил… бес попутал". В кармане Беленького стопка картонных карточек. Как колода карт без картинок. Он их тасует. Жестом факира вытаскивает одну карточку. Начинает импровизировать на тему, которая на этой карточке записана.
— …Нобелевку хочешь? Сделаем! Ало, Швеция? Можно говорить с королем? Это король? Тут одному нашему нужна Нобелевка… Будет? Слышь, будет тебе Нобелевка…
Я слушаю, смеюсь, спрашиваю.
Он рассказывает:
— На концерте стендапа можно только импровизировать, ни в коем случае нельзя читать текст. Опустил глаза в текст — и ты проиграл. В зале на таком концерте все определяется по женскому смеху. Это главный показатель. Если его много — ты победил!
Марьян Беленький — уникальный провокатор. Сам себе указ. В бытность его службы в одной израильской газете на русском языке, в жару, он цеплял на голову вентилятор. Создавал собственный микроклимат. Истории про его женитьбу на бывшей жене Путина я лично не удивилась.
Путина так Путина. Он всегда, с самых первых своих шагов в литературной жизни, создавал ситуации-сенсации. В родном Киеве его быстро заметили и зауважали. Он интриговал. Низвергал. Великий Райкин читал его миниатюру со сцены. Геннадий Хазанов тоже. И Ян Арлозоров.
Именно Беленький придумал миниатюру про тетю Соню, добрую, колоритную, от самой еврейской душевности и комизма явленную дамочку.
— Марьян, как Клара Новикова, сценическая мама тети Сони, относится к популярности вашей интермедии?
— Признает. Всегда меня называет. Но большой любви у нее ко мне нет.
— Райкин тоже не питал нежности к своим авторам.
— Так он был Райкин!
— Ваш советчик и помощник на скользкой дорожке юмора, ваш главный друг в профессии?
— Джули Картер и ее прекрасная книга "Stand Up. Библия комедии".
— Ваш главный критик?
— Я сам. Но я себя не критикую. Других нет. Ну, разве что Джули Картер.
— Вы начинали, как серьезный прозаик. Я слышала, что вас называли гениальным дебютантом.
— В Киеве? Да, писал рассказы, искал свой стиль. Теперь нашел.
— Это кормит?
— Литературой даже Пушкин бы сегодня не заработал. Именно Пушкин бы и не заработал. Комики нужны человечеству, необходимы. Они лечат. Чем больнее уколы — тем лучше результат.
— Пьесы израильских авторов в ваших переводах идут по всему миру. Вам самому пьесы нравятся, они вам интересны?
— Да как-то… В общем, их хотят увидеть, прочесть, потому что это о евреях, об Израиле. А мы в мире всегда на виду, нас изучают, исследуют, пытаются понять.
— Кстати, когда мы с вами вместе участвовали в одной интернетовской телепрограмме и вам надо было зло и агрессивно доказать мне, что в Израиле культуры нет, а я, соответственно, говорила о ее славных успехах. Вы из рыцарских, наверное, побуждений меня не изничтожили. Вопрос "Есть ли культура в Израиле?" остался непроясненным. Программу не выпустили…
— И правильно! Кому нужны отчеты о рекордных удоях? Кто будет смотреть о том, что мы в области культуры "впереди планеты всей"?! Смысл — в развенчании, в скандале, в рейтинге. Пиар рулит! Пиар и стендап — братья.
— А уровень образования в Израиле вас устраивает? Сумма знаний студентов и школьников?
— Нормальный уровень. Вот моя дочь, Лиора, у нее свободный английский, а это уже очень много, не говоря уже про другие наши плюсы.
— Танцы, на которые вы регулярно ходите, дают вам радость и вдохновение?
— Конечно! Это очень даже радость, когда молодые девочки с тобой танцуют, делают это охотно, и ты забываешь, что не очень молод и не совсем красив.
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