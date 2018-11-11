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Автор Игорь Буккер

Илья Олейников: клоун от Бога

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11 ноября 2012 года умер актер и телеведущий Илья Олейников. Некоторые ернически заметят, ну и что — ведь шут, а не король. Конечно же, шут, который был королем российского юмора последнего двадцатилетия. Скажем пушкинскими строками: "Многие меня поносят. И теперь, пожалуй, спросят: Глупо так зачем шучу? Что за дело им? Хочу".

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Илья Клявер или, если угодно, Олейников, шутил, как хотел. И не только на пару с Юрием Стояновым в их обоюдно знаменитом на всю страну "Городке"."Я родился в виноградной республике, и уже из одного этого можно сделать вывод, что Родина щедро поила меня не только березовым соком", — как-то сделал признание Илья Олейников, одновременно тонко намекнув на родной Кишинев и на популярный советский патриотический шлягер.

Музыкальный шедевр появился на свет много лет спустя после рождения земляка Григория Котовского. Атаман тут помянут не случайно. Точно по-атамански с выпивающим подростком мог бы расправиться родной папаша. "Напиться я мог только далеко от отчего дома, что я и не преминул сделать, едва только нога моя коснулась благословенной московской земли", — написал в своих воспоминаниях Илья Олейников.

В семнадцать лет Илья, как он выразился во время интервью автору этих строк, поступил " по велению своего раздираемого противоречиями сердца" в Кишиневский народный театр. В 1964 году там заправлял 70-летний (как выразился Олейников, "маразматик, с элементами просветления") Александр Авдеич Мутафов. Этот "Карабас Барабас" любил дешевые, в народе называемыми "атомными", сигареты "Ляна" и не менее дорогой тогда портвейн. По всей видимости, молдавского розлива. Однажды он допился до того, что произнес перед своими учениками такой спич: "Дело было до войны. Только-только заключили с Германией пакт о ненападении. Вдруг позвонили из рейхстага и сказали, что с вами будет говорить фюрер. Он просит вас, сказали с немецким акцентом, поставить на стадионе военный парад. Не получилось — война помешала".

Представляете, учителем Ильи Олейникова мог быть аватар самой Лени Рифеншталь, которая все-таки сняла свою знаменитую "Олимпию", а вот ее кишиневский клон так и не смог. Конечно, шутил Илья Львович.

Потом Илья, еще не Олейников, а Клявер, четыре года проучился в Московском государственном училище циркового и эстрадного искусства. "Я учился на отделении клоунады и стипендию получал поистине клоунскую, — признавался позже Илья. — Двадцать рэ". Цитата из книги Ильи Олейникова "Жизнь как песТня, или Всё через Жё": "Чтобы хоть как-то пополнить свой бюджет, мы все время находились в поисках побочных средств к существованию… Мы надевали на себя рыжие парики, красные носы и стояли у метро с плакатами типа: "Не дайте погибнуть молодому дарованию". Почему нас не забирала милиция — не знаю".

Уже в середине первого десятилетия нынешнего века стало известно, что Илья, будучи студентом, побирался вместе с будущей звездой популярной в СССР телевизионной программы "Утренняя почта" Юрием Николаевым. Отец Юры Николаева, который был земляком Олейникова, служил начальником тюрьмы и если бы знал, что Юрка "вместо того, чтобы жадно поглощать знания, жалостливо ошивается с кастрюлькой у вагона-ресторана, пристрелил бы сынка прямо у вагона вместе со мной, поваром и всем составом". Дело в том, что общежитие ГИТИСа, где учился кишиневский земляк, находилось недалеко от Рижского вокзала, где задерживались туристские поезда. Вечно голодные — и не только советские — студенты "паслись" в вагонах-ресторанах. Они вежливо брали то, что оставалось от пассажиров поездов дальнего следования. Иногда, вспоминал будущий герой "Городка", приходилось жалостливо просить: "Чего ж ты, батя, одной гречки напхал, можно было и мясца подкинуть!" И подкидывали, свет не без добрых людей!"

"Вообще-то, я по жизни везунчик, — искренне говорил Илья Львович. — Везение бабочки, летящей на огонь свечи и сгорающей в ее пламени. И знаете, откуда у меня эта авантюрная жилка? От отца. Правда, папе, в отличие от меня, всегда везло". "Когда отгремели победные салюты, отец привез такое количество трофеев, что невольно возникало подозрение: войну развязал не сумасшедший фюрер, а папа, причем развязал ее исключительно в целях разорения Германии и всех ее союзников", — признавался Олейников, чаще игравший антипода бесноватого фюрера — товарища Сталина. Но в том же ироническом ключе.

О том, как папу посадили, Илья Львович тоже успел рассказать. Выдержка из книги Ильи Олейникова. "Однажды погожим июньским утром (шел 1990 год), когда я, отпиваясь киселем, приходил в себя после тяжело проведенных выходных дней, тишину сознания прорезал телефонный звонок. — Мы хотим предложить вам роль Горького в картине… — Это неважно, в какой картине, — перебил я, — я всю жизнь мечтал сыграть Горького. Как бы сценарий прочитать?" Далее по тексту сценария: "В каб. Сталина входит Горький. Сталин. Товарищ Горький, вот вы написали роман "Мать"? Горький. Да. Сталин. А почему бы вам не написать роман "Отец"?

Так начался роман, завершившийся всенародно любимым "Городком".

Мы не случайно коснулись относительно фривольных воспоминаний Ильи Львовича Олейникова в день памяти этого замечательного актера. В скупых отрывках наше былое. Он таким был, влюбчивым в жизнь, в ее достоинства и недостатки. За изображение правды жизни его полюбили многочисленные поклонники. Светлая память Илье Олейникову и дай-то Бог нам побольше таких же естественных и жизнелюбивых Артистов!

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Илья Олейников: сердце "Городка" остановилось
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