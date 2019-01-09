Мир Политика Экономика Недвижимость Садоводство Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Культура » История культуры
Семинары Личность в культуре Выставки Находки и открытия Симпозиумы Музейное дело
Автор Инна Шейхатович

Йехезкель Лазаров: интервью с главным героем сериала "Менталист"

Культура » История культуры » Личность в культуре

Сейчас он популярен в России, в США и дома — в Израиле. Его герой — Даниил Романов — обаятелен и оригинален. Фильм "Тот, кто отгадывает мысли" ("Менталист") стал событием.

Интервью с главным героем сериала

Я предлагаю разговор с актером и режиссером Йехезкелем Лазаровым, который случился в декорациях театра "Гешер", уникального и неповторимого.

…Огромный автомобиль стоит в зале "Ангар", камерном экспериментальном зале театра "Гешер". За рулем — мужчина, стройный, уставший, нервный. То есть мы этого сначала не знаем, что нервный.

Впереди — окна высокого дома, в которых, как в витрине, медленно и отстраненно движутся девочки-балеринки. Тонкие ножки, изящные ручки, кукольные батманы.

Он колесит по дорогам и рассказывает свою историю. История бьется-вьется между расставленных по периметру зала кресел со зрителями, замирает на высоких нотах. Человек в автомобиле — Гумберт из книги Владимира Набокова "Лолита".

Скандальной и прекрасной книги, по поводу которой так давно ломаются копья исследователей, любителей литературы, случайных читателей, обывателей.

Скандальность книги — от ее сюжета: взрослый мужчина пылает любовью к двенадцатилетней девочке: " Я люблю твою печень, твои почки, твои кровяные шарики…".

Лидия Гинзбург сказала, что это лучшая книга Набокова. Некие читатели — моралисты пишут, что эту книгу надо сжечь, запретить, что она опасна.

В роли Гумберта — Саша (Исраэль) Демидов. Инсценировку написал и поставил по ней свой спектакль актер, режиссер, хореограф — Йехезкель Лазаров.

Я смотрела эту театральную работу в самом начале ее пути. Новый, только рожденный спектакль — дитя, которое еще носит отметину родовых усилий.

После антракта в тот же вечер идет еще одна интерпретация знаменитого сюжета, версия суда над Жанной д'Арк, с куклой-роботом, с горячим и сбивчивым артистическим рисунком Дорона Тавори, который в роли судьи увещевает робота-Жанну сознаться.

Интервью с главным героем сериала

Робот светит неоновыми глазками, оранжевым пятном рта. Говорит искусственным голосом. Робот — из нашего мира, судья — из глубины истории.

… Йехезкель Лазаров сидит в зале, еще темном, пустом, остается два часа до прихода зрителей. Он кутает горло шарфом. Саша Демидов и Дорон Тавори (в этот вечер больше никто в спектакле не занят) уже тоже — в "Ангаре". Они молчаливые и сосредоточенные. Помреж динамично и спокойно витает вокруг. Сейчас в "Гешере" идут и другие спектакли Лазарова — "Алиса", "Отцы и дети"…

Интервью с главным героем сериала

Я так много хочу спросить — и про съемки российского сериала "Тот, кто угадывает мысли" ("Менталист"), римейк американского фильма; и про участие в бродвейском мюзикле "Скрипач на крыше"; и про школу, которую он создал в Яффо и которая так прекрасно и беззаветно ориентирована на воспитание красотой, искусством.

— Начнем с фильма. Как вам работалось в Москве?

— Прекрасно!

— Вы раньше знали по-русски два слова -"зараза" и "ощущение". Теперь говорите свободно?

— Нет, конечно, нет. Слов знаю теперь больше, но говорить все равно не могу. Я больше на слух понимаю, когда слушаю. В Москве мне в ухо говорили текст на русском, накануне я его учил, осваивал нужные сцены на английском, вживался, на площадке произносил русский текст…

— В России вы ели борщ и котлеты…

— Более того, там есть одно блюдо…Когда слоями — свекла, яйцо, селедка…

— Селедка под шубой!

-Точно — "шуба", я это могу есть каждый день и в очень больших количествах.

— Ваша жена Алина и дочери были с вами в Москве?

— Да, Алина мне помогала, начитывала текст, объясняла, она сама родом из Чебоксар… Теперь и она, и девочки со мной в Америке. Мне там приходится колесить по стране, как Гумберту… Видимо, отсюда пришла декорация — типично американский дом, квинтэссенция всех американских домов…

— Чем Даниил Романов, ваш герой из российского фильма, отличается от Патрика Джейна, которого в первоначальной американской версии сыграл Саймон Бейкер?

— Как два человека отличаются друг от друга… Фильм делали по лекалам американской версии, но с учетом менталитета. Русские добавили что-то свое.

Россия — не Америка, хотя есть много вещей, которые их роднят. И те, и другие это отрицают, а со стороны очень заметна похожесть. И те, и другие невероятные, интересные. Американцы декларируют что они открытые, но они на самом деле и теплые, русские — более закрытые, но когда с ними ближе знакомишься, понимаешь их сердечность, доброту. И те, и другие любят выпить…

— В Москве приходилось пить наравне со всеми? Поддерживать компанию?

— Я вообще не пью.

— Как российский зритель принял сериал?

— Превосходно! И с режиссером Алексеем Мурадовым, актрисой Анастасией Микульчиной, со многими, с кем работал, я поддерживаю дружеские отношения. Летом мы приступаем к съемкам второго сезона, еще 16 серий…

— Первым опытом в российском кино был фильм "Мата Хари", там вы сыграли графа Кастелло…

— Я даже на лошади в этом фильме ездил…

— Новый приезд в Москву дал что-то интересное, необычное?

— Впечатлений море! Это невероятный город, город, в котором заключен целый космос!

— Вы бывали в московских театрах, музеях?

— В театрах нет, не было времени по вечерам, а в музеях — разумеется! И нет теперь такого музея, такой галереи, которые я бы не посетил. И где бы ни побывала вся моя семья. Москва — истинная столица культуры, там столько всего в этом плане происходит! Это потрясающий город!

— Тевье-молочник, герой мюзикла Джерри Бока, как он возник в вашей актерской биографии?

— Этот проект появился во время работы над Лолитой и Жанной д'Арк. Я еще играл режиссера в спектакле "Кордебалет" Камерного театра… Пришло предложение, я знал, что, если меня пригласят, отказаться не смогу.

В мюзикл "Скрипач на крыше" нельзя не влюбиться. В текст, в героев Шолом-Алейхема нельзя не влюбиться. У меня там одиннадцать вокальных номеров — и нет ни одного, который бы был проходящим, менее ярким. В истории нет ни одного лишнего, неверного, фальшивого слова!

Мюзикл — сплошное счастье для участников… И на любой зал это производит огромное впечатление. А залы в этом турне — на 3000 — 4000 мест каждый вечер. У меня в неделю восемь спектаклей…

— Это возможно?!

— Трудно, но возможно.

— И поэтому шарф…

Он поглаживает мягкую шерсть шарфа, улыбается.

— Большая нагрузка на голос…За счастье надо платить, мне повезло — я сделал роль, о которой мечтает каждый артист. Работа должна приносить радость, если этого нет, я просто в таком проекте не участвую. Я ухожу.

— Вы не похожи на режиссера-диктатора, режиссера, который терзает и себя, и актеров…

— …Я не знаю, как актеры меня воспринимают… Я умею работать только, когда мне хорошо, когда я наслаждаюсь каждой минутой.

— Откуда интерес к Тургеневу? В чем истоки замысла спектакля "Отцы и дети"?

— Я с писателем Тургеневым прежде не был знаком. Ничего не читал из его произведений. В школе его не проходят. Моя жена Алина показала мне книгу "Отцы и дети", сказала: "Посмотри, мне кажется, ты сможешь с этим что-то сделать".

— Этот ритм, эта пластика, рисунок спектакля — как это родилось?

Интервью с главным героем сериала

(…Синие стены. Синие стулья, синий стол. Кажется, что даже прелюдия Шопена звучит синим светом. Медленно движется вереница людей. Так начинается этот спектакль, так же он завершается, когда умирает преждевременный для любой эпохи, наигранно-рациональный, одержимый наукой и так нежданно сраженный любовью и болезнью Базаров…

Актеры — фантастически хороши. Все. Драгоценный ансамбль. Каждый — алмазный блеск. Музыка вздохом, прохладными каплями аккордов фортепьяно, дрожанием струны растворена в тургеневском тексте, в лаконичной театральной хореографии.

Детали, намеки (то, как "тают" предметы в руках шествующих по сцене, как перетекают друг в друга беседы пар: Аркадий — Катя, Базаров — Анна Сергеевна) работают так хорошо, что внимание к сцене не ослабевает ни на секунду.

Если хотите совершенно новых ощущений¸ свежести и эксперимента в театре — посмотрите, спектакль в "Гешере" еще идет… Инна Шейхатович)

Й.Л.: Я понял, что Базаров занимается невероятно интересными вещами. Микроскоп — это подлинное чудо, мистика, волшебство. И у меня в каждой мизансцене спрятаны зрительные образы, отражающие работу внутренних органов человека…

— …Но зрителю это не открывается? Так?

— Мне очень нравится, когда удается так зашифровать какие-то мои собственные мысли. Я смотрю на сцену и вижу то, что видно только мне. Я люблю открывать то, что закрыто…

"Лолита / Жанна Д"Арк" — новый маршрут, новая веха. В этом диптихе объединены сюжеты, которые на первый взгляд кажутся разнородными.

Героиня книги и историческая личность. "Листопадное эхо нимфетки" — выдуманная Лолита, такая живая, несчастная, литературная и трагедия реальной девочки из деревушки Домреми, девочки, которая рискнула, надев мужскую одежду, встать на защиту своей страны. И погибла, приговоренная к костру слабыми, трусливыми людишками, женоненавистниками.

— В какой- то мере это феминистический спектакль? Это спектакль в защиту женщин?

— Да, эта тема тоже есть.

— Вы в своем доме в меньшинстве — в команде из четырех женщин (у Лазарова три дочери — автор). Такое прекрасное царство дает вдохновение и понимание, вы видите, чувствуете женскую тему, тему женской беззащитности, женской души и судьбы глубже?

— Наверное, да. Я хорошо понимаю своих девочек — да и других, наверное, тоже…

— Как в Америке с музеями — тоже все хорошо?

— Да, это что-то невероятное.

Бывает, городок небольшой, можно сказать, провинция, Питсбург, Буффало, а музеи огромные, богатые. Кто бы подумал, что в Буффало роскошная экспозиция Гогена!

 

…Он говорит осторожно, жалея голос. А я чувствую себя преступницей, эгоисткой, которая пытает человека своими вопросами. Саша Демидов проходит мимо, что-то тоже говорит про голос: вчера сорвал, сегодня чувствуется…

Режиссер Лазаров приносит ему какие-то таблетки. Вспоминаю: Гумберт в этом спектакле сам себя приговорил. Душа его прошла через горнило страсти, порока, муки любви, стала факелом — и вспыхнула чистым пламенем.

И душа Жанны, не куклы с пластиковым телом, глазками — неоновыми огоньками, а той таинственной героини Жанны, которая тонким графическим силуэтом возникает на белой стене, тоже взметнулась пламенем.

…Я смотрю сериал "Тот, кто читает мысли". Лазаров говорит не своим голосом — его озвучивает российский актер. Легко расследует странные, жестокие, запутанные дела.

Харизма, органика в общении с партнерами, умение прожить каждую ситуацию реалистично, всерьез, даже делающие его чуть похожим на Бейкера лучики морщинок вокруг глаз, обаяние — все это фирменная, присущая Лазарову актерская палитра.

Он уедет в Штаты — играть американцам красивого еврея Тевье. И вернется. И будет опять искать новые пути. И они будут новыми и неожиданными, в этом нет сомнений.

Читайте также:

"Проклятые". О новом хорроре рассказывает режиссер

Документалист: настоящее искусство должно ранить 

Как переосмыслить жизнь в танце

Йехезкель Лазаров: интервью с главным героем сериала Йехезкель Лазаров: интервью с главным героем сериала "Менталист"

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Темы кино театр актер сериал Израиль режиссер интервью Алексей Мурадов Йехезкель Лазаров
Обсудить
Актуальная аналитика
Советское наследие
"Оборона Киева спасла Москву" — историк
Личность в культуре
Йехезкель Лазаров: интервью с главным героем сериала "Менталист"
Дальний Восток
Курилы - всё: Абэ заручился поддержкой Путина и Трампа
Новости Все >
Рогозин объяснил отмену визита в США борьбой между Трампом и конгрессом
"Североморск" ответит в Черном море на вызов Fort McHenry
США отказались сокращать военное присутствие в Японии
ГОСТ по озеленению крыш введут в России в этом году
Экс-депутат Рады призвала бить игнорирующих украинский язык
"Почта России" ввела пошлину на покупки в интернете
Звезда сериала "Теория большого взрыва" продает свой дом со скидкой в $2 млн﻿
После Турции и Египта: России предсказали место в десятке крупнейших экономик мира
Главный экономист ЕБРР назвал пенсионную реформу "конфискацией"
На офисы для федеральных ведомств в "Москва-Сити" в 2019 году потратят 5 млрд рублей﻿
Сейчас читают
Нерусский мир: Казахстан меняет "большого брата"
Бывший СССР
Нерусский мир: Казахстан меняет "большого брата" Видео 
Китай торгуется с "Газпромом". Кто уступит?
Газ
Китай торгуется с "Газпромом". Кто уступит?
Что такое простатит и как с ним бороться
Новости медицины
Что такое простатит и как с ним бороться
Читательский топ
Эсминец ВМС США отправил жесткий сигнал Китаю. Пекин ответил
Мария Арбатова: "Если народ проглотит пенсионную реформу, с ним можно делать что угодно"
Мотивом для убийства бывшей солистки "Лицея" могла стать недвижимость певицы﻿
Отец украинской автокефалии назвал томос "недействительным"
Демограф: 1990-е для России были хуже голодоморов
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Дальний Восток
Си Цзиньпин приказал армии готовиться к войне

Лидер Китайской Народной Республики Си Цзиньпин обратился к китайским военным с призывом готовиться к боевым действиям.

Си Цзиньпин приказал армии готовиться к войне
Поклонники в ярости: Волочкова несвязно прокомментировала свое новое фото
Шоу-бизнес
Поклонники в ярости: Волочкова несвязно прокомментировала свое новое фото
Дальний Восток
Эсминец ВМС США отправил жесткий сигнал Китаю. Пекин ответил
Общество
Мария Арбатова: "Если народ проглотит пенсионную реформу, с ним можно делать что угодно"
Власть
Возможен ли референдум по Курилам "взамен" на Крым

Власть якобы готовит референдум по Курилам, чтобы после еще одним референдумом "легализовать" вернувшийся в Россию Крым. Это разорвет Россию, как СССР.

Возможен ли референдум по Курилам "взамен" на Крым
Мария Арбатова: "Если народ проглотит пенсионную реформу, с ним можно делать что угодно"
Общество
Мария Арбатова: "Если народ проглотит пенсионную реформу, с ним можно делать что угодно"
Дальний Восток
Си Цзиньпин приказал армии готовиться к войне
Военные новости
Американский десантный корабль входит в Черное море
США и Канада. Новости и аналитика
"Неуправляемая проблема": в США обвинили Украину в растратах и агрессивности

Американские сенаторы резко отреагировали на обстановку на Украине и заявили, что она стала неуправляемой, а также приносит только проблемы Евросоюзу и США.

"Неуправляемая проблема": в США обвинили Украину в растратах и агрессивности
Туристы смогут выехать из Японии только за деньги
Путешествия
Туристы смогут выехать из Японии только за деньги
Военные новости
Американский десантный корабль входит в Черное море
Новости Европы
Маразм крепчает: над домом Скрипалей в Солсбери построят купол
Инна Шейхатович Йехезкель Лазаров: интервью с главным героем сериала "Менталист" Инна Шейхатович Любовь Степушова Курилы - всё: Абэ заручился поддержкой Путина и Трампа Любовь Степушова Соломон Соловьев Живущие между принципом и компромиссом - Гороскоп дня Соломон Соловьев
Комментарии
СМИ прогнозируют "голодные бунты" в регионах России
Экс-депутат Рады призвала бить игнорирующих украинский язык
Экс-депутат Рады призвала бить игнорирующих украинский язык
Путин рассказал о прошлом артиллериста
Курилы - всё: Абэ заручился поддержкой Путина и Трампа
Экс-депутат Рады призвала бить игнорирующих украинский язык
Курилы - всё: Абэ заручился поддержкой Путина и Трампа
Лаос отдал России Т-34 в благодарность за "Белых орлов"
Главный экономист ЕБРР назвал пенсионную реформу "конфискацией"
Главный экономист ЕБРР назвал пенсионную реформу "конфискацией"
После Турции и Египта: России предсказали место в десятке крупнейших экономик мира
Главный экономист ЕБРР назвал пенсионную реформу "конфискацией"
Американский дрон разведал территорию Крыма
Курилы - всё: Абэ заручился поддержкой Путина и Трампа
Экс-депутат Рады призвала бить игнорирующих украинский язык
Экс-депутат Рады призвала бить игнорирующих украинский язык
У ряженых казаков отберут форму и оружие
У ряженых казаков отберут форму и оружие
У ряженых казаков отберут форму и оружие
Расследование о покушении на семью Скрипалей "привело" к Путину
Экс-депутат Рады призвала бить игнорирующих украинский язык
История и современность Все >
Александр Грейам Белл, который "случайно" изобрел телефон
Александр Грейам Белл, который "случайно" изобрел телефон
Зона отчуждения: Чернобыль и его окрестности после аварии
Зона отчуждения: Чернобыль и его окрестности после аварии
"Североморск" ответит в Черном море на вызов Fort McHenry
"Североморск" ответит в Черном море на вызов Fort McHenry
Пентагон не в состоянии защитить свои баллистические ракеты от хакеров
Пентагон не в состоянии защитить свои баллистические ракеты от хакеров
Взрыв в Магнитогорске: что мешает СКР сделать выводы
Взрыв в Магнитогорске: что мешает СКР сделать выводы
Экс-глава ЦРУ считает Путина "подарком №1 для НАТО"
Экс-глава ЦРУ считает Путина "подарком №1 для НАТО"
Как был создан первый глушитель для оружия
Как был создан первый глушитель для оружия
Почти неизвестная победа: как русские разбили "князя ордынского" задолго до Куликова поля
Почти неизвестная победа: как русские разбили "князя ордынского" задолго до Куликова поля
Как Шарль де Голль начал дедолларизацию и чем это закончилось
Как Шарль де Голль начал дедолларизацию и чем это закончилось
"Голубого Урганта" удалили за непристойность
"Голубого Урганта" удалили за непристойность
Эксперты оценили главные мировые угрозы
Эксперты оценили главные мировые угрозы
Женское Все >
Шесть способов варки риса: выбери свой
Шесть способов варки риса: выбери свой
Мечта сбылась: фиалка цветет пышно и долго
Мечта сбылась: фиалка цветет пышно и долго
Зима - время борьбы с сорняками в саду
Зима - время борьбы с сорняками в саду
Для лентяев: выбираем самые неприхотливые садовые растения
Для лентяев: выбираем самые неприхотливые садовые растения
Шпинат на подоконнике: сочный и нежный
Шпинат на подоконнике: сочный и нежный
Как понять, что у человека анафилактический шок
Как понять, что у человека анафилактический шок
Американский исследователь подверг критике любовь россиян к майонезу
Американский исследователь подверг критике любовь россиян к майонезу
В Эстонском зоопарке усыпили медведя, подаренного Москвой
В Эстонском зоопарке усыпили медведя, подаренного Москвой
Когда он тебя любит
Когда он тебя любит
Hourglass - масло для губ
Hourglass - масло для губ
Как вернуться в рабочую струю
Как вернуться в рабочую струю
Пелагея поздравила всех россиян с Рождеством Христовым
Пелагея поздравила всех россиян с Рождеством Христовым
Ученые: пожилым опасно долго дремать
Ученые: пожилым опасно долго дремать
Нас ожидают невероятные медицинские разработки
Нас ожидают невероятные медицинские разработки
Мужское Все >
ВС РФ: куришь на балконе – плати соседям
ВС РФ: куришь на балконе – плати соседям
Рыба, похожая змею
Рыба, похожая змею
Пять вещей, которых не должно быть в доме у хорошей хозяйки
Пять вещей, которых не должно быть в доме у хорошей хозяйки
Как сделать квартиру светлее: советы дизайнеров
Как сделать квартиру светлее: советы дизайнеров
Как женщине правильно вести домашнее хозяйство
Как женщине правильно вести домашнее хозяйство
Как сделать стяжку пола своими руками
Как сделать стяжку пола своими руками
На что стоит обратить внимание при составлении дизайн-проекта ванной комнаты
На что стоит обратить внимание при составлении дизайн-проекта ванной комнаты
Несколько дополнительных вариантов твоего сплита!
Несколько дополнительных вариантов твоего сплита!
Десять суперупражнений для плеч
Десять суперупражнений для плеч
Космонавт Рюмин против варягов в нашей космонавтике
Точка зрения
Космонавт Рюмин против варягов в нашей космонавтике
Бумажная книга будет бороться с цифровой за читателя
Точка зрения
Бумажная книга будет бороться с цифровой за читателя
Криминалист рассказала о психологическом мотиваторе, гипнозе и переломе сознания
Точка зрения
Криминалист рассказала о психологическом мотиваторе, гипнозе и переломе сознания
России выгодны антииранские санкции
Диалоги
России выгодны антииранские санкции
"Летучая мышь" под прицелом ЦРУ
Армия России
"Летучая мышь" под прицелом ЦРУ
Интересы
Порошенко присвоил звание Героя Украины главе бывшей УПЦ
Порошенко присвоил звание Героя Украины главе бывшей УПЦ
Подвиг и арфа святителя Филарета
Подвиг и арфа святителя Филарета
Домашние питомцы в праздничные дни: как уберечь от опасности
Домашние питомцы в праздничные дни: как уберечь от опасности
Миниатюрные собаки: правила выбора и три популярные породы
Миниатюрные собаки: правила выбора и три популярные породы
Заводим дома черепаху
Заводим дома черепаху
Любимые антидепрессанты: домашние питомцы
Любимые антидепрессанты: домашние питомцы
Как отучить кота будить на рассвете
Как отучить кота будить на рассвете
Люди приходят на помощь, чтобы перевести то, что хочет сказать маленький голубой пингвин
Люди приходят на помощь, чтобы перевести то, что хочет сказать маленький голубой пингвин
Почему в океанах соленая вода?
Почему в океанах соленая вода?
СМИ прогнозируют "голодные бунты" в регионах России
СМИ прогнозируют "голодные бунты" в регионах России
Рэпер Тимати встречается с Анастасией Решетовой больше трех лет
Рэпер Тимати встречается с Анастасией Решетовой больше трех лет
После полета в космос организм становится "чужим"
После полета в космос организм становится "чужим"
Такая простая еда - пончики. Но как их правильно есть?
Такая простая еда - пончики. Но как их правильно есть?
В Брюсселе доктор выиграл 7,5 млн евро в новогоднюю лотерею
В Брюсселе доктор выиграл 7,5 млн евро в новогоднюю лотерею
Россия продолжает политику импортозамещения в космической отрасли
Россия продолжает политику импортозамещения в космической отрасли
Новости Украины
Нужна ли Европе Украина с Бандерой

Верховная рада перед своими каникулами утвердила перечень памятных дат на 2019 год. В нем значится, в частности, празднование 110-й годовщины Степана Бандеры.

Нужна ли Европе Украина с Бандерой
2019 год рискует стать самым опасным годом века
Мир. Новости мира
2019 год рискует стать самым опасным годом века
Последнее китайское предупреждение Украина получила
Новости Украины
Последнее китайское предупреждение Украина получила
Это победа: арабские страны признали Асада
Ближний Восток
Это победа: арабские страны признали Асада
Ирак хочет попросить военную базу США на выход
Ближний Восток
Ирак хочет попросить военную базу США на выход
2019 год: Путину пора перестать "дружить" с Трампом, Абэ и Лукашенко
Мир. Новости мира
2019 год: Путину пора перестать "дружить" с Трампом, Абэ и Лукашенко
Медведев "избил" своих на Украине. Чтобы чужие боялись?
Новости Украины
Медведев "избил" своих на Украине. Чтобы чужие боялись?
Стал ли Китай лидером в Юго-Восточной Азии
Дальний Восток
Стал ли Китай лидером в Юго-Восточной Азии
Зачем Лукашенко распускает слух о поглощении Белоруссии
Новости Белоруссии
Зачем Лукашенко распускает слух о поглощении Белоруссии
Почему Трамп вывел войска из Сирии?
Ближний Восток
Почему Трамп вывел войска из Сирии?
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ