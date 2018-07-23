"Генезис 2.0" зрителя и "Кризис" жюри

Многие, наверное, думают: какое может быть кино в разгар лета, когда жара, юга, огороды, да еще и Чемпионат мира по футболу только-только закончился?! Вроде бы сейчас в кино никто и не ходит, а все занимаются другими делами. Так думала даже кинокритик Дарья Митина до тех пор, пока не сходила на кинопоказ дебютного фильма великого шведского режиссера Ингмара Бергмана "Кризис", снявшего его в далеком 1946 году. Об этом и других кинематографических событиях середины лета в жаркой Москве она рассказала читателям "Правды.Ру".

Кадр из фильма Генезис 2.0

"Кризис" — черно-белый, первый фильм великого мастера и, по общему мнению, самый неудачный его фильм. Первый блин, который получился как раз комом. По крайней мере, вся высоколобая критика фильм "Кризис" Ингмара Бергмана сильно всегда ругала и продолжает. Тем более, что показывали этот фильм с явным намеком в программе "Дебютное кино".

Устроители программы намеренно столкнули два дебютных фильма: один великого нашего Андрея Тарковского "Иваново детство", который сразу прогремел на весь мир и сделал Тарковского Тарковским, и встык с ним — фильм Ингмара Бергмана "Кризис", вроде как неудачный, по которому еще не виден почерк мастера и т. д. Этот фильм, может быть, действительно слабее последующих шедевров Ингмара Бергмана, но тем не менее рука великого мастера ощущалась уже тогда. Это совершенно зрелое, совершенно качественное кино мирового уровня.

И что меня поразило: в жаркий летний день матча 1/8 финала Чемпионата мира зал кинотеатра "Октябрь" был полон. Полный зал на черно-белый фильм 46-го года! Это значит, что мы, наверное, недооцениваем эту картину, нашу кинематографическую публику и не очень понимаем кинозрителя.

Есть такой веселый питерский рэпер, который поет ироническую песню, высмеивая уровень культуры российского обывателя. Там есть слова: "Бергман — кроме меня, в зале нет никого". К стыду нашего дорогого рэпера, это не правда. Был полный зал, и это, конечно, не может не обнадеживать.

А самое главное событие не только июля, но и всего кинематографического года — это выход в широкий прокат фильма швейцарского режиссера Кристиана Фрая и второго режиссера, нашего кинематографиста из Якутска, Максима Арбугаева "Генезис 2.0".

Этот фильм был впервые продемонстрирован на Международном Московском кинофестивале в апреле. И по всем законам логики, художественного вкуса, здравого смысла, должен был взять первое место в документальной номинации. Но, к сожалению, этого не случилось.

Потому что первый приз в номинации "Документальное кино" взяла скандально известная китаянка Ян Гэ за полупорнографический фильм о своих удачных или менее удачных сексуальных практиках. Я до сих пор не очень понимаю, за что ее премировали, потому что эта работа — совершенно ученическая и абсолютно незрелая. В ней гораздо больше амбиций, чем реального кинематографического материала. Тем не менее китаянку премировали главной наградой.

А самый лучший, самый шикарный, самый, можно сказать, уникальный фильм "Генезис 2.0" Арбугаева и Фрая остался без наград, но получил приз зрительских симпатий, что совершенно закономерно. Потому что фильм потрясает воображение настолько, что я действительно за весь свой многолетний опыт просмотра документального кино не видела ничего более интересного и интригующего.

Сюжет следующий: на далеком российском Севере якутские добытчики бивней мамонта ходят через Северный Ледовитый океан на Новосибирские острова. Там, помимо всяких прочих интересностей, еще со времен палеолита сохранились просто в изобилии остатки древнего мамонта. Повышенный интерес к этим бивням начался сравнительно недавно.

А интерес к этому стали проявлять как раз китайцы. Китай долгое время специализировался на производстве изделий из слоновой кости. Для этого истребляли африканских слонов. Но после долгой-долгой битвы в ООН, мировой прессе и т. д. Китай ввел-таки долгожданный запрет на обработку слоновой кости. И теперь, поскольку индустрия не должна умирать, китайцы переключились на бивни мамонта.

На Новосибирских островах добыча останков мамонта теперь стала достаточно развернутым, продвинутым и очень прибыльным бизнесом. Мамонта там столько, что с лихвой хватает якутским добытчикам и, соответственно, китайским бизнесменам, которые монополизировали это производство. Можете себе представить, что это такое: Северный Ледовитый океан, вечная мерзлота, промерзлая земля…

Значительная часть фильма, первая сюжетная линия, посвящена этим якутским ребятам. Они ездят с материка на эти острова, откапывают остатки мамонта, бивни. Это все, конечно, стоит баснословных денег. Конечно, сами добытчики получают жалкие копейки. А миллионные прибыли уходят тем, кто занимается обработкой мамонтовой кости.

Итак, енсационный, без какого-то преувеличения, фильм "Генезис 2.0" Кристиана Фрая и Максима Арбугаева — это поистине главное событие и даже потрясение кинематографического лета. Обязательно идите на этот фильм. Вы откроете для себя столько нового, поймете столько интересных фактов, узнаете о палеонтологической науке и не только о ней.

Помимо этого, могу отметить достаточно неплохую, на мой взгляд, картину южнокорейского режиссера Ли Чхан Дона "Пылающий". Этот знаменитый режиссер уже снял много прекрасных фильмов, например, "Оазис", который уже с успехом шел в России. Новый фильм "Пылающий" — это достаточно вольная экранизация рассказа Харуки Мураками "Сжечь сарай".

Фильм — действительно очень загадочный. Там несколько загадок, на которые зрители, может быть, даже не найдут ответа на протяжении всего фильма. С одной стороны, все банально -любовный треугольник. Герой из бедной семьи, который живет на границе Южной и Северной Кореи в достаточно скромной халупе с уголовником-отцом. До их скромной-скромной халупы добивает радиопропаганда.

Молодой парень из очень скромной, бедной семьи считает себя писателем. Ничего не пишет, но писателем себя считает. Он влюбляется в девушку, но девушка предпочла ему другого, побогаче и пореспектабельнее, как это часто бывает. Но тем не менее вся троица сохраняет какое-то такое, труднопостижимое единство.

И последнее, о чем бы мне хотелось сказать, — это недавно состоявшаяся премьера исландского режиссера Бальтасара Кормакура "Во власти стихии". Исландское кино — одно из самых лучших проявлений европейской кинематографии. Я не знаю слабых исландских фильмов. Не знаю, может быть, я их мало смотрю, но тем не менее, Исландия, очень маленькая страна, каждый год рождает по кинематографическому шедевру, а то и по два.

В чем главная замануха для зрителя — посмотреть трагедию шторма. Конечно, это нереальный шторм, компьютерная графика. И конечно, на мой взгляд, это очень удешевляет картину в прямом и переносном смысле. Потому что людям хочется смотреть реальную природу и настоящие стихийные бедствия, а не компьютерную графику. Тем не менее, фильм получился достаточно интересным. Как и все кинолето.

Рассказала Дарья Митина

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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