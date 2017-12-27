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Зубы, ребра и уголок сердца: цена красоты Марлен Дитрих

Культура

27 декабря 1901 года в Берлине появилась на свет Мария Магдалина Дитрих, которая в возрасте 11 лет примет судьбоносное для себя решение — объединить два имени и стать Марлен. Так мы ее и запомнили: Марлен Дитрих, "синий ангел", икона феминизма, эталон женской красоты 1920-1930-х годов, актриса с полусотней ролей за плечами — но при этом без "Оскара", без пары ребер, без нескольких зубов, без материнского счастья и, увы, без особого ума.

Зубы, ребра и уголок сердца: цена красоты Марлен Дитрих. Зубы, ребра и уголок сердца: цена красоты Марлен Дитрих
©Splash/All Over

Эта звезда, не обладавшая выдающимся актерским талантом, тем не менее, вошла в пантеон мирового кинематографа и оставила неизгладимый след в истории моды. В 116-ю годовщину со дня ее рождения мы предлагаем вам вспомнить (или узнать) несколько противоречивых, безумных, эпатажных и трагических историй из жизни Марлен Дитрих.

1. В детстве Мария Магдалина была пухлощекой, крепко сбитой, упитанной девочкой, образцом холеного бюргерского ребенка. Никто, взглянув на нее, не сказал бы, что она впоследствии станет законодательницей моды на узкие бедра, узкие скулы и стройность, граничащую с худобой.

2. Марлен с юных лет увлекалась музыкой и пыталась пристроиться в оркестр, откуда ее погнали — из-за того, что музыканты противоположного пола вместо игры пялились на ее коленки. Так Дитрих приняла решение отправиться в кабаре.

3. С Марлен Дитрих сравнивают ныне покойную советскую и российскую актрису Людмилу Гурченко. Не считая определенного внешнего сходства, их сближает отсутствие понимания с дочерями. Немецкая звезда родила рано — в 20 лет (выйдя замуж единственный в своей жизни раз) — и назвала девочку Марией. Несмотря на искреннюю любовь к дочери, Марлен так и не смогла выстроить с ней доверительные теплые отношения. Кстати, помимо Гурченко образом Дитрих вдохновляются и другие российские знаменитости — например, режиссер и актриса Рената Литвинова и певица Лайма Вайкуле.

4. Своей карьерой и славой Дитрих обязана режиссеру Джозефу фон Штернбергу, который оказался на редкость прозорливым имиджмейкером и верно угадал прихоти эпохи. По его требованию актриса исхудала, научилась томным взглядам и жестам (например, изящно держать мундштук между пальцами), извивающейся походке, подчеркиваемой немыслимо узкими по тем временам платьями-"угрями" и мужскими фраками, яркому макияжу и многозначительным высказываниям. Это фон Штернберг убедил Марлен удалить ребра для тонкости талии и зубы для узости овала лица.

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5. Дитрих прекрасно играла в жизни и отвратительно — на камеру. Создатели картин приходили в ужас, видя вместо утонченной и отстраненной дамы веселую простушку, не стесняющуюся делиться своими не слишком умными мыслями. Это тот случай, когда все решила внешность. Если Мадлен не могла играть роли, которые ей предлагали, можно было написать сценарии специально для нее — такие, где ей не пришлось бы выходить из единожды усвоенного образа с томным взглядом и мундштуком у ярко подведенного изгиба губ.

6. "У Дитрих был один невероятный талант: если мужчина искал женщину, которая была бы ему как мать — она в секунду становилась этой женщиной-матерью; если другой искал красивую и при этом умную женщину, то она мгновенно перевоплощалась именно в такую; если третий хотел женщину, которая сидит в углу и смотрит на него с обожанием, то и эта роль удавалась ей безупречно. Она могла переключать свои образы в секунду, по щелчку пальцев", — рассказывала потом о Дитрих ее дочь Мария.

7. Третий Рейх уповал на патриотизм Марлен и всячески пытался выманить ее из Голливуда, чтобы использовать для пропаганды нацизма. Геббельс предлагал ей 200 тысяч рейхсмарок за любой фильм, включая право выбрать материал и режиссера. Сам Риббентроп ездил за ней в Париж, намереваясь уговорить вернуться на родину.

Но Дитрих оказалась дамой принципиальной — она не только открестилась от всякой связи с тогдашним Берлином, но и помогла десяткам людей спастись от верной гибели по вине фашистов. Единственный раз, когда ее убедили сняться в роли нацистки, стоил ей тяжкой депрессии.

8. У нее был роман с легендарным Жаном Габеном — такая страсть, о которой ходили легенды. Не менее знаменитая Грета Гарбо, которую за глаза называли соперницей Дитрих по экрану (они обе снимались на киностудии "Метро Голдвин Майер"), подглядывала за ними при каждом удобном случае, пытаясь понять, чем грубоватый француз пленил утонченную Марлен. После окончания войны Габен женился на другой, и это разбило Дитрих сердце.

9. Ей приписывали роман с Эрнестом Хемингуэем. Правда, дочь Дитрих утверждает, что между ее матерью и знаменитым писателем ничего такого не было — разве что полные страсти письма, которыми они обменивались. "Отношения между немкой и мной таковы. Мы любим друг друга с 1934 года, любим с первого взгляда, но мы никогда не были вместе в постели", — признавался старина Хем. Он покончил с собой в США в 1961 году, она прожила после этого еще три десятка лет.

10. Несмотря на единственное замужество (с супругом Дитрих довольно быстро разъехалась, но не разводилась и долгие годы поддерживала дружеские отношения), в жизни актрисы было множество романов: последним в списке любовников Марлен значится Юл Бриннер, с которым она провела четыре года. Но счастливой возлюбленной ее — вопреки легендарной красоте и шарму — назвать трудно. "Она вообще любила людей, которые были влюблены в нее, но именно это чувство собственной влюбленности и было для нее важнее любви. Любить она не была способна", — вспоминала о матери Мария Рива, дочь актрисы. По ее словам, Дитрих стремилась удержать любимого человека возле себя во что бы то ни стало, ограничивая его свободу, и это многим приходилось не по нраву. Любимым ритуалом звезды было получить от нового избранника в подарок обручальное кольцо, хотя о помолвке и тем более браке речи, разумеется, не шло.

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