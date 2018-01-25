Мир Политика Общество Экономика Недвижимость Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Культура
Литература Искусство и архитектура Музыка История культуры Кино Театр
Автор Редакция рубрики "Общество"

Осел и Королева: для кого играл марш Мендельсона

Культура

160 лет назад было впервые исполнено музыкальное произведение, которое у большинства из нас вызывает совершенно однозначную ассоциацию: "Объявляю вас мужем и женой, жених может поцеловать невесту!" Марш Мендельсона - одна из самых известных мелодий в мире, но вряд ли вы знаете о ней всё. Давайте проверим: вот несколько интересных фактов об этой "музыке любви".

1.  На самом деле первое исполнение этого произведения датируется 14 октября 1843 года - то была премьера "Сна в летнюю ночь", где увертюрой и является то, что мы зовем "маршем Мендельсона". А 25 января 1858 года марш Мендельсона впервые сыграли на свадьбе - да еще на какой! Браком сочетались будущий прусский король Фридрих III и английская принцесса Виктория Адельгейда (старшая дочь Ее Величества королевы Виктории). Музыку выбрала невеста: она влюбилась в мелодию с детства, услышав ее в исполнении автора, когда он давал концерты в Лондоне.

2. По неподтвержденным данным, на самом деле марш Мендельсона звучал на свадьбе еще до этого: впервые в этом качестве его якобы использовали англичане - Дороти Карью и Том Дэниэл - 2 июня 1847 года. Произошло это в небольшом городке Тивертон с населением меньше 20 тысяч человек, в церкви Святого Питера... Но на самом ли деле? Это тайна, покрытая мраком.

3. Немногим позже, в 1877 году, император Александр II провожал войска на Русско-турецкую войну. Посмотрев на солдат лейб-гвардии Казачьего полка, он воскликнул: "На войну идут, как на свадьбу!" После этого он официально назначил свадебный марш Мендельсона маршем этого полка. По другой версии этой истории, император похвалил вояк за храбрость, и тогда один из них ответил: "Нам на войну, как на свадьбу", а Александр II, оценив шутку, "присвоил" полку новый марш.

4. У Шекспира - автора комедии "Сон в летнюю ночь", к которой Мендельсон писал музыку, - под "Свадебный марш" регистрируют брак герои комедии - Осел и заколдованная Королева. Иначе говоря, этот марш можно назвать "регистрацией ослиного брака", а в целом "Свадебный марш" есть не что иное, как насмешка композитора над пышным торжеством бракосочетания.

5. Мендельсон написал "Сон в летнюю ночь" (и, соответственно, увертюру) в 17-летнем возрасте по заказу прусского короля Фридриха Вильгельма IV. Когда марш Мендельсона впервые исполняли на свадьбе (см. выше), сам он уже пребывал в лучшем из миров. При жизни же композитора произведение особой популярности не снискало: Рихард Вагнер, которого считали недругом Мендельсона, называл этот марш "сладеньким дребезжанием без всякой глубины".

Фото по теме

6. По иронии судьбы, на свадьбе Фридриха III и принцессы Виктории звучала и музыка Вагнера, который Мендельсона терпеть не мог: жених с невестой шли к алтарю под торжественный хор из его оперы "Лоэнгрин", а покидали церковь уже под звуки марша. Оба эти произведения сразу же вошли в европейскую свадебную моду и исполняются в такой последовательности до сих пор. В России - иначе: в православных храмах не разрешали играть светскую музыку, поэтому "Лоэнгрин" до нас не дошел, а вот обычай встречать молодоженов маршем Мендельсона на ступенях церкви вполне прижился.

7. Сам Мендельсон был, похоже, счастлив в браке и уверял, что раскрыл секрет семейного благополучия: по его словам, высокообразованные дамы из высшего общества были ему глубоко отвратительны, поэтому в жены он взял Сесилию Жан-Рено, которая не отличалась особым умом, зато была хозяйственной и заботливой (а еще происходила из зажиточной семьи и принесла мужу приличное приданое). С ней композитор произвел на свет пятерых детей и обрел гармонию, которая вдохновляла его на творческие замыслы, - при том, что сам был довольно нервным и порывистым человеком, подверженным частым сменам настроения. Сесилия пережила мужа на шесть неполных лет.

8. Существует гипотеза о том, что на самом деле Мендельсон не соответствовал светлому образу создателя свадебного марша: якобы спустя много лет после его смерти нашлись документы, свидетельствовавшие о "глубокой эмоциональной связи" композитора со шведской певицей Йенни Линд - он умолял ее о свиданиях и довольно истерично угрожал суицидом в случае отказа (поклонником госпожи Линд был также знаменитый сказочник Ганс-Христиан Андерсен). После появления слухов о существовании этих документов пошли и другие слухи - о том, что смерть Мендельсона не была такой уж естественной. Но эти загадочные письма никогда не публиковались, поэтому рассматривать эту историю всерьез вряд ли стоит.

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Установи "Правду.Ру" на главную страницу "Яндекса". Мы рады новым друзьям!

Темы музыка свадьба
Актуальная аналитика
Культура
Осел и Королева: для кого играл марш Мендельсона
Экспертное мнение
Будем первыми: Путин не зря напомнил про Ту-144
Культура
Огонь и крылья: 10 мудрых цитат Людмилы Сенчиной
Читательский топ
Это - война? Турецкая армия убила офицеров США
Россия готовится к выходу из Совета Европы
Что теперь будет: ПАСЕ рассказала о геноциде на Украине
Глава ВТБ: новые санкции США станут объявлением войны
Без США и Европы: Россия создаст свою орбитальную станцию
Сейчас читают
Яков Кедми: Почему русские скрывают свою историю
Точка зрения
Яков Кедми: Почему русские скрывают свою историю Видео 
США опять хотят отключить РФ от SWIFT. Россия готова?
Авторские статьи
США опять хотят отключить РФ от SWIFT. Россия готова?
Нечаянно нагрянет: Аргентина полюбила Россию
Южная Америка
Нечаянно нагрянет: Аргентина полюбила Россию Видео 
Болевая точка новых санкций США: энергетический сектор России
Точка зрения
Болевая точка новых санкций США: энергетический сектор России Видео 
Урок для России: зачем едет к Трампу "кошечка" Назарбаев
Экспертное мнение
Урок для России: зачем едет к Трампу "кошечка" Назарбаев Видео 
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
Это - война? Турецкая армия убила офицеров США

По данным источников в Сирии, два военных советника из Соединенных Штатов погибли в Африне.

Это - война? Турецкая армия убила офицеров США
Россия готовится к выходу из Совета Европы
Мир
Россия готовится к выходу из Совета Европы
Мир
Что теперь будет: ПАСЕ рассказала о геноциде на Украине
Мир
Глава ВТБ: новые санкции США станут объявлением войны
Мир
Что теперь будет: ПАСЕ рассказала о геноциде на Украине

Руководство ПАСЕ обнародовало резолюцию "о гуманитарных последствиях войны на Украине", в которой призвало Россию прекратить поддержку Донецка и Луганска. 

Что теперь будет: ПАСЕ рассказала о геноциде на Украине
Россия готовится к выходу из Совета Европы
Мир
Россия готовится к выходу из Совета Европы
Мир
Это - война? Турецкая армия убила офицеров США
Мир
Дан ответ: почему Путин не пойдет на дебаты-2018
Мир
В Иране предложили союз с Россией для противодействия США

В Иране выступили с предложением создать коалицию с участием России для противодействия США. 

В Иране предложили союз с Россией для противодействия США
Срочное предупреждение в США: Аляску может смыть цунами
Мир
Срочное предупреждение в США: Аляску может смыть цунами
Мир
Это - война? Турецкая армия убила офицеров США
Мир
Названа причина массового недопуска спортсменов из России на Олимпиаду
Любовь Степушова Нечаянно нагрянет: Аргентина полюбила Россию Любовь Степушова Александр Артамонов Богатство под ногами: как добыть алмазы из дорог и стен Александр Артамонов Айдын Мехтиев "Танчики" Эрдогана: турки начали игру без спроса Айдын Мехтиев
Комментарии
"Что это такое?": американский генерал удивился украинским танкам
"Что это такое?": американский генерал удивился украинским танкам
Кадыров честно рассказал про извинения и отношение к Конституции
Казахстан переводят на латиницу: зачем это нужно и чем закончится?
Европейский День Победы: как он был от них далёк
Бунт "Пионера": запретная "Смерть Сталина" вышла в прокат
Бунт "Пионера": запретная "Смерть Сталина" вышла в прокат
Бунт "Пионера": запретная "Смерть Сталина" вышла в прокат
СМИ сообщили о тупике в переговорах России и Индии по С-400
Дан ответ: почему Путин не пойдет на дебаты-2018
Будем первыми: Путин не зря напомнил про Ту-144
Глава ВТБ: новые санкции США станут объявлением войны
Бунт "Пионера": запретная "Смерть Сталина" вышла в прокат
Бунт "Пионера": запретная "Смерть Сталина" вышла в прокат
Будем первыми: Путин не зря напомнил про Ту-144
"Что это такое?": американский генерал удивился украинским танкам
Это - война? Турецкая армия убила офицеров США
Это - война? Турецкая армия убила офицеров США
Это - война? Турецкая армия убила офицеров США
Что теперь будет: ПАСЕ рассказала о геноциде на Украине
Это - война? Турецкая армия убила офицеров США
Интересное в фото Все >
Как бы они выглядели сейчас 5 Фото Как бы они выглядели сейчас
Не Санта-Клаус, но с оленем 6 Фото Не Санта-Клаус, но с оленем
Чего только не придумают?! 9 Фото Чего только не придумают?!
В мире животных. Забавно! 9 Фото В мире животных. Забавно!
Пиратские страсти: Сундук мертвеца и бутылка рома 9 Фото Пиратские страсти: Сундук мертвеца и бутылка рома
Мужское Все >
Американская ракета Falcon Heavy все еще пытается взлететь
Американская ракета Falcon Heavy все еще пытается взлететь
Стратегическое оружие Средневековья - катана и клеймор
Стратегическое оружие Средневековья - катана и клеймор
Как согреться в палатке. Пятнадцать советов
Как вывести из организма все ненужное и ядовитое
Здрава: стельки из бересты лечат!
Снаряжение для походов
Оборудование укрытий от непогоды
Русская баня как забытое средство борьбы с болезнями...
13 психологических хитростей, которые облегчают жизнь
13 психологических хитростей, которые облегчают жизнь
5 лучших книг по ведению деловых переговоров
5 лучших книг по ведению деловых переговоров
10 принципов дзен, которые заставят тебя меняться
10 принципов дзен, которые заставят тебя меняться
Что такое эмпатия, и почему её всё меньше
Что такое эмпатия, и почему её всё меньше
6 видов неврозов
6 видов неврозов
Пневматическая подвеска (пневмоподвеска)
Пневматическая подвеска (пневмоподвеска)
Механическая коробка передач
Механическая коробка передач
3 упражнения для стройных коленей
3 упражнения для стройных коленей
Рецепты домашнего мороженого: семифредо
Рецепты домашнего мороженого: семифредо
Победи боль в спине!
Победи боль в спине!
Укрепляем ноги с программой "200 приседаний"
Укрепляем ноги с программой "200 приседаний"
БУЧ - диета для похудения с высокой эффективностью
БУЧ - диета для похудения с высокой эффективностью
Оружие Все >
"Отступать некуда, позади - Москва..." 10 Фото "Отступать некуда, позади - Москва..."
Это вам не цирк - это армия! 7 Фото Это вам не цирк - это армия!
Глаз авианосца - Seahawk 6 Фото Глаз авианосца - Seahawk
Эсминцы для Тихого океана 5 Фото Эсминцы для Тихого океана
Китайские "охотники за головами" 6 Фото Китайские "охотники за головами"
История и современность Все >
Советское наследие
"Я скачу иначе": чем Высоцкий раздражал советских бюрократов

Кто может рассказать правду об ушедшем поэте? Вадим Туманов — последний из могикан поредевшего ближнего круга Владимира Высоцкого и сам по себе человек-легенда

"Я скачу иначе": чем Высоцкий раздражал советских бюрократов
Волшебное слово лыжника Веденина - победителя Олимпиады
10 советов Махатмы Ганди
Февраль 45-го: восстание обреченных
Интересные факты о русском алфавите
В конце войны: история, рассказанная ветераном ВОВ
Целебные свойства деревянной посуды
Белокурые сихиртя - пропавший народ Арктики
"Домострой" - самая оклеветанная книга во всей русской культуре
Великое московское наводнение 1908 года
Какие главные загадки Библии?
Какие главные загадки Библии?
Как смертельный туман воцарился в Лондоне?
Как смертельный туман воцарился в Лондоне?
Пленница императрицы: кем на самом деле была княжна Тараканова
Пленница императрицы: кем на самом деле была княжна Тараканова
Ответа нет: в США признали уязвимость перед "советским реликтом"
Ответа нет: в США признали уязвимость перед "советским реликтом"
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в Российской Федерации: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия» (УПА), «ИГИЛ» (ИГ, Исламское Государство), «Джабхат Фатх аш-Шам» (бывшая «Джабхат ан-Нусра», «Джебхат ан-Нусра»), Национал-Большевистская партия, «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «НСО», «РНЕ», «Талибан», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы». Полный перечень организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности, находится на сайте Минюста РФ

Вход на сайт
Забыли пароль?
Закрыть Я уже подписался