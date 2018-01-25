Осел и Королева: для кого играл марш Мендельсона

160 лет назад было впервые исполнено музыкальное произведение, которое у большинства из нас вызывает совершенно однозначную ассоциацию: "Объявляю вас мужем и женой, жених может поцеловать невесту!" Марш Мендельсона - одна из самых известных мелодий в мире, но вряд ли вы знаете о ней всё. Давайте проверим: вот несколько интересных фактов об этой "музыке любви".

1. На самом деле первое исполнение этого произведения датируется 14 октября 1843 года - то была премьера "Сна в летнюю ночь", где увертюрой и является то, что мы зовем "маршем Мендельсона". А 25 января 1858 года марш Мендельсона впервые сыграли на свадьбе - да еще на какой! Браком сочетались будущий прусский король Фридрих III и английская принцесса Виктория Адельгейда (старшая дочь Ее Величества королевы Виктории). Музыку выбрала невеста: она влюбилась в мелодию с детства, услышав ее в исполнении автора, когда он давал концерты в Лондоне.

2. По неподтвержденным данным, на самом деле марш Мендельсона звучал на свадьбе еще до этого: впервые в этом качестве его якобы использовали англичане - Дороти Карью и Том Дэниэл - 2 июня 1847 года. Произошло это в небольшом городке Тивертон с населением меньше 20 тысяч человек, в церкви Святого Питера... Но на самом ли деле? Это тайна, покрытая мраком.

3. Немногим позже, в 1877 году, император Александр II провожал войска на Русско-турецкую войну. Посмотрев на солдат лейб-гвардии Казачьего полка, он воскликнул: "На войну идут, как на свадьбу!" После этого он официально назначил свадебный марш Мендельсона маршем этого полка. По другой версии этой истории, император похвалил вояк за храбрость, и тогда один из них ответил: "Нам на войну, как на свадьбу", а Александр II, оценив шутку, "присвоил" полку новый марш.

4. У Шекспира - автора комедии "Сон в летнюю ночь", к которой Мендельсон писал музыку, - под "Свадебный марш" регистрируют брак герои комедии - Осел и заколдованная Королева. Иначе говоря, этот марш можно назвать "регистрацией ослиного брака", а в целом "Свадебный марш" есть не что иное, как насмешка композитора над пышным торжеством бракосочетания.

5. Мендельсон написал "Сон в летнюю ночь" (и, соответственно, увертюру) в 17-летнем возрасте по заказу прусского короля Фридриха Вильгельма IV. Когда марш Мендельсона впервые исполняли на свадьбе (см. выше), сам он уже пребывал в лучшем из миров. При жизни же композитора произведение особой популярности не снискало: Рихард Вагнер, которого считали недругом Мендельсона, называл этот марш "сладеньким дребезжанием без всякой глубины".

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6. По иронии судьбы, на свадьбе Фридриха III и принцессы Виктории звучала и музыка Вагнера, который Мендельсона терпеть не мог: жених с невестой шли к алтарю под торжественный хор из его оперы "Лоэнгрин", а покидали церковь уже под звуки марша. Оба эти произведения сразу же вошли в европейскую свадебную моду и исполняются в такой последовательности до сих пор. В России - иначе: в православных храмах не разрешали играть светскую музыку, поэтому "Лоэнгрин" до нас не дошел, а вот обычай встречать молодоженов маршем Мендельсона на ступенях церкви вполне прижился.

7. Сам Мендельсон был, похоже, счастлив в браке и уверял, что раскрыл секрет семейного благополучия: по его словам, высокообразованные дамы из высшего общества были ему глубоко отвратительны, поэтому в жены он взял Сесилию Жан-Рено, которая не отличалась особым умом, зато была хозяйственной и заботливой (а еще происходила из зажиточной семьи и принесла мужу приличное приданое). С ней композитор произвел на свет пятерых детей и обрел гармонию, которая вдохновляла его на творческие замыслы, - при том, что сам был довольно нервным и порывистым человеком, подверженным частым сменам настроения. Сесилия пережила мужа на шесть неполных лет.

8. Существует гипотеза о том, что на самом деле Мендельсон не соответствовал светлому образу создателя свадебного марша: якобы спустя много лет после его смерти нашлись документы, свидетельствовавшие о "глубокой эмоциональной связи" композитора со шведской певицей Йенни Линд - он умолял ее о свиданиях и довольно истерично угрожал суицидом в случае отказа (поклонником госпожи Линд был также знаменитый сказочник Ганс-Христиан Андерсен). После появления слухов о существовании этих документов пошли и другие слухи - о том, что смерть Мендельсона не была такой уж естественной. Но эти загадочные письма никогда не публиковались, поэтому рассматривать эту историю всерьез вряд ли стоит.