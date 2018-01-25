Бунт "Пионера": запретная "Смерть Сталина" вышла в прокат

В 16:55 мск в кинотеатре "Пионер" на Кутузовском проспекте начался показ фильма "Смерть Сталина", у которого Минкульт РФ отобрал прокатное удостоверение. "Никаких объявлений перед сеансом администрация кинотеатра не делала, сообщений для присутствующих в кинотеатре журналистов тоже не было. Не было и никаких протестующих против показа фильма ни в "Пионере", ни рядом с ним", — делится корреспондент "Ведомостей", которые теперь ждут комментария от министерства культуры.

По некоторым данным, кинотеатр воспользовался формальным основанием: поскольку лицензия была отозвана буквально на днях, официальное уведомление об этом еще не получено, а значит, оснований для отмены сеансов нет.

Газета пишет, что на ближайшие дни билеты на все сеансы уже раскуплены, пока есть на 3 февраля — не раньше. Стоит ли сатирическая комедия британского режиссера Армандо Ианнуччи такого внимания, сказать трудно, если ее не смотрел (впрочем, с некоторых пор это обстоятельство многих не останавливает). Но ажиотаж вокруг "издевательства над Сталиным" и "смеха над смертью" определенно создал картине рекламу.

Сегодня живущий в столице Грузии художник и общественный деятель, сын советского военного историка Евгения Джугашвили и правнук председателя Совета министров СССР Иосифа Сталина Яков Джугашвили выступил с резкой критикой "Смерти Сталина".

По его словам, фильм снимали "нелюди" - потому что нельзя считать людьми тех, для кого смерть является поводом посмеяться. Джугашвили уверен, что этому фильму "позволили" появиться - хотя, например, трудно себе представить выход подобной картины о бывшем лидере КНДР Ким Ир Сене.

"Мы отказались от справедливости, олицетворением которой был Сталин, который пытался заставить людей жить по справедливости, и мы теперь живем ради (того, чтобы) пожрать и отдохнуть", - резюмировал возмущенный правнук "отца народов".

Ранее в интервью "Правде.Ру" он говорил:

"Я считаю, что сегодня спор о Сталине вообще перестал быть спором об истории, то есть о том, что было, чего не было. Сегодня этот спор стал спором прежде всего об идеях, сталинских идеях, которые от нас скрывают. Начали же замалчивать их еще убийцы Сталина, чтобы народ никогда об этих идеях не узнал. Я считаю, что Сталин пытался построить справедливое общество. Если понимать, что сегодня ценностями человека являются пожрать и отдохнуть, то, конечно, Сталин для такого "человека" - первый враг! А вот если для человека является ценностью служить, то есть делать что-то полезное и считать себя частью своего народа, то Сталин для него - герой!"

По словам Якова Джугашвили, "Сталин стал вождем поневоле и вовсе не был "всемогущим", но обладал способностью убеждать людей, обосновывать правильность своего видения той или иной проблемы - однако, оценивая и принимая какое-то решение, должен был еще и убедить в правильности этого решения остальных членов ЦК, чтобы государство приступило к его осуществлению".

"События, произошедшие в период жизни Сталина и его роль в этих событиях - разные вещи. Чтобы понять роль Сталина в явлениях тех лет, надо сначала понять природу этих явлений. Большинство людей, рассуждающих об истории СССР, не понимают одной очень важной детали. В СССР никогда не было единоличной диктатуры, как это было в западных демократиях. Вместо этого была диктатура коллектива - Центрального комитета партии, а это более 70 человек и в основном первые секретари региональных парторганизаций. Вот этот орган и был диктатором, а не Сталин", - объяснял нам правнук вождя.

В телеграме живо подметили, что эту резкую оценку Яков Джугашвили дал, не посмотрев картину.

"Смерть Сталина" породила новый виток скандала вокруг спорных решений российского министерства культуры - ведь это его эксперты, обязанные перед выдачей прокатного удостоверения отсматривать все претендующие на показ фильмы, пропустили комедию в кинотеатры. И именно они назначили дату начала проката, не удосужившись применить на практике образование (которое, по идее, должно у них иметься) и просчитать явно проблемное совпадение с годовщиной битвы под Сталинградом.

"Как мне кажется, очень важно, что министерство культуры стало по-настоящему министерством культуры. Культура - это сфера, которой должно заниматься государство. Потому что если твое государство не будет заниматься культурной сферой и формированием культурного пространства информационного, этим будут заниматься другие товарищи. И мы знаем прекрасно, к чему это приводит", - сказал "Правде.Ру" заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Никита Данюк.

Кинотеатры же, по его словам, "может быть, и не самостоятельные, но все-таки главная их цель - это максимальное извлечение прибыли, и если для них выгодно, чтобы шел блокбастер, американская жвачка очередная, они выберут его, это естественно".

Однако претензии к "Смерти Сталина", ставшие основанием для отзыва прокатного удостоверения, лежали и в другой плоскости: член Общественного совета при Минкульте Павел Пожигайло, шокированный просмотром комедии на спецпоказе в ведомстве за три дня до ее выхода в прокат, заявил, что "в данном фильме есть немотивированное насилие" и "достаточно кровавые сцены издевательств над людьми, расстрелы", а маршал Жуков выставлен "придурком".

В целом Общественном совету фильм показался не смешным, а пошлым и лживым, не имеющим художественной ценности - но, как признали присутствовавшие на "закрытом" ведомственном показе, возможно, в России "есть зрители, которым комедия может понравиться".

Поскольку фильм был дублирован для показа в кинотеатрах, желающие наверняка смогут посмотреть его онлайн. А пока можно составить о нем представление по трейлеру (он не запрещен, как и сам фильм, во всяком случае, пока):

К возмущению Пожигайло подключились юристы министерства культуры. Они направили главе ведомства Владимиру Мединскому отзыв на "Смерть Сталина", усмотрев в фильме "возбуждение ненависти и вражды, унижение достоинства российского (советского) человека, пропаганду неполноценности человека по признаку его социальной и национальной принадлежности", то есть "признаки экстремизма" и "информацию, распространение которой запрещено законодательством РФ".

В результате, как мы уже знаем, "Смерть Сталина" спешно изъяли из проката, что дало депутату Государственной думы Наталье Поклонской, ранее не раз обвинявшей Минкульт в двойных стандартах и непоследовательном подходе к "Матильде" Алексея Учителя, повод для новых претензий - и на сей раз ей нельзя отказать в логике.

Ее коллега по Госдуме Елена Драпеко (член фракции "Справедливая Россия", исполнительница роли Лизы Бричкиной в фильме "А зори здесь тихие") и вовсе заявила, что мы "должны начать жить по законам военного времени" и создать "совет по нравственности", который сможет экспертным путем "отличить насилие в мультфильме про волка и зайца от ужасного насилия, как в этом фильме" (имеется в виду "Смерть Сталина").

В соцсетях в запрете на показ "Смерти Сталина" усмотрели "животный страх бывших членов партии, бравых комсомольцев и пионеров перед собственным прошлым", которые "настолько сильно себя боятся, что даже не осознают этого, закрываясь за непробиваемым щитом из вечного "Мы обидим ветеранов!" - хотя "у ветеранов и пенсионеров даже денег нет свободных, чтобы сходить на фильм".

Кстати, скандальная волна поднялась вокруг комедии и в соседней Белоруссии, Минкульт которой так же внезапно, как российский, узрел в фильме "насмешки над нашей предыдущей страной". В результате фильм, прокат которого должен был стартовать сегодня, если и покажут, то позже.

Директор по репертуару сети кинотеатров Silver Screen Анастасия Гурина пояснила, что вопрос "подвис", поскольку Минкульт республики выразил желание сначала лично посмотреть "Смерть Сталина", а потом принять решение (напомним, по картине, ранее получившей от него прокатное удостоверение). "Но предварительно нам уже запретили продавать билеты", - признала она.

А между тем завтра, 26 января, в московском кинотеатре "Пионер" покажут "Диван Сталина" - режиссерскую работу известной французской актрисы Фанни Ардан авторскую интерпретацию одноименного романа Жана-Даниэля Бальтасса, где роль вождя исполнил Жерар Депардье. Насколько он несхож с оригиналом, вы можете оценить по трейлеру:

"Сталин - это метафора. Я видела за этой фигурой идеи абсолютной власти и настоящий вопрос фильма - чем становится человек перед лицом абсолютной власти? Все архивы открыты, можно узнать истину, относиться к ней по-разному", - пояснила Ардан.

Действие "Дивана Сталина" происходит в начале 1950-х в "тайной резиденции" вождя, где молодой скульптор Олег Данилов ваяет монумент в его честь под пристальными взорами агентов КГБ. Сам Сталин пребывает там же, страдая от депрессии после смерти жены в компании давней знакомой по имени Лидия, с которой его, как говорится на сайте кинотеатра, "связывают романтические отношения".

"Под видом игры она подвергает его психоанализу - на диване, принадлежавшем Фрейду. История приобретает неожиданный поворот, когда Лидия и Данилов начинают тайно встречаться", - анонсирует фильм пресс-служба "Пионера".