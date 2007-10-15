Как Гитлер скупил 253 звезды

Список звезд, работавших на нацистский режим, не так уж велик. Всего 253 имени. Некоторых уже давно предали забвению, других хорошо помнят и сегодня.
Среди них киноактрисы:
актеры
певицы
кинорежиссер и актриса Лени Рифеншталь,
а также дирижер Вильгельм Фуртвэнглер.
Все эти знаменитости перечислены в «Списке Рейнхардта», названного так по имени государственного секретаря имперского министерства финансов Фрица Рейнхардта (1895-1969). 18 июня 1938 года чиновник внес в список 253 фамилии.
Все попавшие в «Список Рейнхардта» в Третьем Рейхе наслаждались сладкой жизнью. Им предоставлялись такие преимущества, о которых рядовые граждане могли лишь мечтать. Питерский ученый О.Ю. Пленков рассматривает этот период нацистской культурной политики, который «в наибольшей степени характеризуется растущим конформизмом и подлаживанием под вкусы Гитлера, который до 1937 г. стремился к прямому контролю над искусством, но со временем стал придавать все большее значение политическим соображениям».
Сам Адольф Гитлер приложил руку к составлению данного списка. Это следует из письма руководителя его канцелярии Генриха Ламмерса, который 7 июля 1938 года писал:
«Дорогой господин Рейнхардт, вчера я представил ваш документ фюреру…»
Гитлер, чья воля являлась законом, как сообщает Ламмерс, приказал предоставить лояльным деятелям искусства гибкую систему налогообложения. Это волюнтаристское указание, вышедшее из самых недр имперской канцелярии, привело к тому, что хорошо оплачиваемые «звезды» получали свои доходы легально и с чистой совестью.
Такое решение позволило высоко ценимому Гитлером дирижеру Фуртвэнглеру выкроить из своего годового дохода в 117 тысяч рейхсмарок 39 600 рейхсмарок налогов, итого 35 %.
Кэтэ Дорш смогла на четверть сократить задолженность по налогам из своего годового жалованья в размере 152 700 марок. Хотя Ганс Альберс скептически относился к преступному режиму, популярному «белокурому Гансу» позволялось удерживать из 562 000 марок его годового дохода примерно 100 тысяч марок.
Для сравнения, государственный секретарь - чиновник самого высшего ранга и тогда и теперь, получал в то время годичное жалованье в размере 18 000 рейхсмарок, рабочий - от 2400 до 3600 марок в год.
Почему Гитлер, который не стал художником из-за недостатка таланта и которого срезали на вступительном экзамене в Венскую академию художеств в 1907 году, так великодушно поступал со знаменитостями? – задается вопросом автор статьи в «Bild».
Знаток немецкой культуры Георг Моссе писал, что, поскольку нацистская идеология возникла в недрах гуманистического мышления, - она и стремилась проявиться прежде всего не в сфере материального, а в сфере идеального, духовного, культуры, поэтому Гитлер придавал большое значение искусству, которое он характеризовал как
«возвышенную и обязывающую к фанатизму миссию».
Заигрывавший с нацистами поэт Готфрид Бенн писал, что «стиль выше истины». А Геббельс прибавлял, что «национал-социализм имеет истоки в искусстве».
Французский историк Фабрис д’Альмеда (Fabrice d’Almeida) дает в своем исследовании «Свастика и икра - светская жизнь при национал-социализме» следующий ответ:
«Решение Гитлера поддерживать публичных персон, носило стратегический характер. Речь шла о том, чтобы завязать тесные контакты с задающими тон и влиятельными элитами разных групп профессионалов».
Далее историк продолжает:
«Подарки своим фаворитам Гитлер направлял не бескорыстно».
Этим фюрер и рейхсканцлер, таков был официальный титул Гитлера, «демонстрировал свою обширную власть, и чтобы прийтись ко двору, было достаточно выказывать лояльное отношение». И не обращать внимания на творимые преступления.
Весьма щедро и охотно Гитлер одаривал картинами, деньгами, имениями. Своего любимого скульптора Арно Брекера он порадовал комфортабельным дворянским поместьем, преподнесенным тому в качестве мастерской художника. Каждый из генерал-фельдмаршалов Герд фон Рундштедт, Вильгельм Кейтель и Гюнтер фон Клуге получил чек на сумму более 250 тысяч марок. А генерал-полковнику Хайнцу Гудериану вручили чек даже на 1,24 млн. марок, пишут в своей книге «Служить и зарабатывать» («Dienen und Verdienen»), о процветавшей благодаря Гитлеру коррупции среди высшей армейской касты , историки Герд Р. Юбершэр и Винфрид Фогель.
Для себя Гитлер, через своегофотографа Гофмана и через директора Дрезденской картинной галереи Хайнца Поссе, тоже покупал картины у мюнхенского антиквара фрау Альмерс и у берлинского антиквара Габерштока. По свидетельству Маттиаса Уля и Хенрика Эберле, которые они приводят в своих примечаниях к книге «Неизвестный Гитлер»,
«Поссе, начиная с 1939 г., в качестве руководителя «особого проекта Линц» занимался отбором картин для резиденции Гитлера и для планируемого Гитлером музея в Линце. Поссе создал особый штаб, который занимался разворовыванием музеев в оккупированных Германией странах, а также скупал через посредников за бесценок картину и пластику, находившуюся в собственности евреев».
В замке «Бергхоф» в Баварских Альпах находилось множество ценных гобеленов и картин голландских, итальянских и немецких мастеров. Личный адъютант фюрера Отто Гюнше и камердинер Хайнц Линге показали на допросах в НКВД, что там же висела «Венера» Тициана. Имеется в виду картина «Венера и амур» из Парижа, которую Гитлер купил за 90 тысяч марок у Габерштока, оплатив ее покупку из партийной кассы.
«Для сливок общества война в начальный период была периодом изобилия», - пишет д’Альмеда и чувствуется, что они сами были «частью добычи грабителей».
Третий Рейх представлял собой не только государство насилия и террора, пишет «Bild». Его по преимуществу происходящие из мелкой буржуазии властители умело пользовалось рафинированными методами соблазнения и подкупа, которые привели к возникновению коричневой элиты, в лучах славы которых они купались.
Такие паладины Гитлера, как
держали свою челядь, в зависимости от настроения, то прикармливая их денежными подачками, то давая им привилегии. Примерно 3 или 4 млн. немцев во времена Третьего Рейха пользовались всяческими поблажками и льготами.
Д’Альмеда сравнивает Гитлера с французским Королем-Солнцем: «Гитлер стал наподобие Людовика XIV, правда, без Версаля. Страсть к роскоши, царедворцы, ссоры принцев напоминали об абсолютистском суверене».
После самоубийства Гитлера 30 апреля 1945 года и конца Третьей империи коричневая богема неохотно вспоминала о том, как ее удалось купить. Знаменитости ловко оправдались, выкрутились и открестились от политики во время последующего после краха Германии «процесса денацификации». О своей продажности они даже не заикнулись.
Похоже, попытка справиться с нефтяным загрязнением Мексиканского залива при помощи первого синтетического микроорганизма закончилась печально. Вместо того чтобы спокойно кушать углеводороды и больше ни на что не обращать более внимания, искусственно созданный монстр по имени "Синтия" начал нападать на живые существа, в том числе и на людей.