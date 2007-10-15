Как Гитлер скупил 253 звезды

Список звезд, работавших на нацистский режим, не так уж велик. Всего 253 имени. Некоторых уже давно предали забвению, других хорошо помнят и сегодня.

Среди них киноактрисы:

Лил Даговер,

Лида Баарова,

Кэтэ Дорш,

Ольга Чехова,

Элизабет Фликеншильдт,

Марианна Хоппе,

Бригитта Хорни,

актеры

Густав Грюндгенс, Генрих Георге, Пауль Хартман, Альбрехт Шёнхальс, Вилли Фрич, Густав Фрёлих, Ганс Альберс,

певицы

Ирма Байльке

и Констанц Неттесхайм,

кинорежиссер и актриса Лени Рифеншталь,

а также дирижер Вильгельм Фуртвэнглер.

Все эти знаменитости перечислены в «Списке Рейнхардта», названного так по имени государственного секретаря имперского министерства финансов Фрица Рейнхардта (1895-1969). 18 июня 1938 года чиновник внес в список 253 фамилии.

Все попавшие в «Список Рейнхардта» в Третьем Рейхе наслаждались сладкой жизнью. Им предоставлялись такие преимущества, о которых рядовые граждане могли лишь мечтать. Питерский ученый О.Ю. Пленков рассматривает этот период нацистской культурной политики, который «в наибольшей степени характеризуется растущим конформизмом и подлаживанием под вкусы Гитлера, который до 1937 г. стремился к прямому контролю над искусством, но со временем стал придавать все большее значение политическим соображениям».

Сам Адольф Гитлер приложил руку к составлению данного списка. Это следует из письма руководителя его канцелярии Генриха Ламмерса, который 7 июля 1938 года писал:

«Дорогой господин Рейнхардт, вчера я представил ваш документ фюреру…»

Гитлер, чья воля являлась законом, как сообщает Ламмерс, приказал предоставить лояльным деятелям искусства гибкую систему налогообложения. Это волюнтаристское указание, вышедшее из самых недр имперской канцелярии, привело к тому, что хорошо оплачиваемые «звезды» получали свои доходы легально и с чистой совестью.

Такое решение позволило высоко ценимому Гитлером дирижеру Фуртвэнглеру выкроить из своего годового дохода в 117 тысяч рейхсмарок 39 600 рейхсмарок налогов, итого 35 %.

Кэтэ Дорш смогла на четверть сократить задолженность по налогам из своего годового жалованья в размере 152 700 марок. Хотя Ганс Альберс скептически относился к преступному режиму, популярному «белокурому Гансу» позволялось удерживать из 562 000 марок его годового дохода примерно 100 тысяч марок.

Для сравнения, государственный секретарь - чиновник самого высшего ранга и тогда и теперь, получал в то время годичное жалованье в размере 18 000 рейхсмарок, рабочий - от 2400 до 3600 марок в год.

Почему Гитлер, который не стал художником из-за недостатка таланта и которого срезали на вступительном экзамене в Венскую академию художеств в 1907 году, так великодушно поступал со знаменитостями? – задается вопросом автор статьи в «Bild».

Знаток немецкой культуры Георг Моссе писал, что, поскольку нацистская идеология возникла в недрах гуманистического мышления, - она и стремилась проявиться прежде всего не в сфере материального, а в сфере идеального, духовного, культуры, поэтому Гитлер придавал большое значение искусству, которое он характеризовал как

«возвышенную и обязывающую к фанатизму миссию».

Заигрывавший с нацистами поэт Готфрид Бенн писал, что «стиль выше истины». А Геббельс прибавлял, что «национал-социализм имеет истоки в искусстве».

Французский историк Фабрис д’Альмеда (Fabrice d’Almeida) дает в своем исследовании «Свастика и икра - светская жизнь при национал-социализме» следующий ответ:

«Решение Гитлера поддерживать публичных персон, носило стратегический характер. Речь шла о том, чтобы завязать тесные контакты с задающими тон и влиятельными элитами разных групп профессионалов».

Далее историк продолжает:

«Подарки своим фаворитам Гитлер направлял не бескорыстно».

Этим фюрер и рейхсканцлер, таков был официальный титул Гитлера, «демонстрировал свою обширную власть, и чтобы прийтись ко двору, было достаточно выказывать лояльное отношение». И не обращать внимания на творимые преступления.

Весьма щедро и охотно Гитлер одаривал картинами, деньгами, имениями. Своего любимого скульптора Арно Брекера он порадовал комфортабельным дворянским поместьем, преподнесенным тому в качестве мастерской художника. Каждый из генерал-фельдмаршалов Герд фон Рундштедт, Вильгельм Кейтель и Гюнтер фон Клуге получил чек на сумму более 250 тысяч марок. А генерал-полковнику Хайнцу Гудериану вручили чек даже на 1,24 млн. марок, пишут в своей книге «Служить и зарабатывать» («Dienen und Verdienen»), о процветавшей благодаря Гитлеру коррупции среди высшей армейской касты , историки Герд Р. Юбершэр и Винфрид Фогель.

Актриса Ольга Чехова, работавшая на советскую разведку

Для себя Гитлер, через своегофотографа Гофмана и через директора Дрезденской картинной галереи Хайнца Поссе, тоже покупал картины у мюнхенского антиквара фрау Альмерс и у берлинского антиквара Габерштока. По свидетельству Маттиаса Уля и Хенрика Эберле, которые они приводят в своих примечаниях к книге «Неизвестный Гитлер»,

«Поссе, начиная с 1939 г., в качестве руководителя «особого проекта Линц» занимался отбором картин для резиденции Гитлера и для планируемого Гитлером музея в Линце. Поссе создал особый штаб, который занимался разворовыванием музеев в оккупированных Германией странах, а также скупал через посредников за бесценок картину и пластику, находившуюся в собственности евреев».

В замке «Бергхоф» в Баварских Альпах находилось множество ценных гобеленов и картин голландских, итальянских и немецких мастеров. Личный адъютант фюрера Отто Гюнше и камердинер Хайнц Линге показали на допросах в НКВД, что там же висела «Венера» Тициана. Имеется в виду картина «Венера и амур» из Парижа, которую Гитлер купил за 90 тысяч марок у Габерштока, оплатив ее покупку из партийной кассы.

«Для сливок общества война в начальный период была периодом изобилия», - пишет д’Альмеда и чувствуется, что они сами были «частью добычи грабителей».

Третий Рейх представлял собой не только государство насилия и террора, пишет «Bild». Его по преимуществу происходящие из мелкой буржуазии властители умело пользовалось рафинированными методами соблазнения и подкупа, которые привели к возникновению коричневой элиты, в лучах славы которых они купались.

Такие паладины Гитлера, как

рейхсмаршал Герман Геринг,

рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер

и министр пропаганды Йозеф Геббельс

держали свою челядь, в зависимости от настроения, то прикармливая их денежными подачками, то давая им привилегии. Примерно 3 или 4 млн. немцев во времена Третьего Рейха пользовались всяческими поблажками и льготами.

Д’Альмеда сравнивает Гитлера с французским Королем-Солнцем: «Гитлер стал наподобие Людовика XIV, правда, без Версаля. Страсть к роскоши, царедворцы, ссоры принцев напоминали об абсолютистском суверене».

После самоубийства Гитлера 30 апреля 1945 года и конца Третьей империи коричневая богема неохотно вспоминала о том, как ее удалось купить. Знаменитости ловко оправдались, выкрутились и открестились от политики во время последующего после краха Германии «процесса денацификации». О своей продажности они даже не заикнулись.