Откровенное интервью режиссера из Канады: последствия осознанной борьбы против фальсификации истории

Режиссер и продюсер Алексей Дымов представил на международном фестивале "Евразия-Кинофест" документальный проект "Ветераны Второй мировой войны", объединивший живые свидетельства участников боевых действий из России, Канады и Украины. В интервью Pravda.Ru кинематографист рассказал о борьбе с фальсификацией истории на Западе и планах по расширению гуманитарного сотрудничества между континентами.

Фото: Анжела Якубовская is licensed under public domain Алексей Дымов

— Алексей, первый вопрос — о фестивале, какое впечатление он на вас произвел, остались ли пожелания? И какие конференции удалось посетить?

- Количество конференций и Круглых столов — зашкаливало, я даже уставал от обилия информации, но она была исключительно полезная. Хотелось посетить все без исключения, но Круглый стол по искусственному интеллекту в совершенно разнообразных ракурсах — режиссерском, актерском, сценарном были наиболее полезны. Мы обязательно будем использовать искусственный интеллект во второй части нашего фильма, омолаживая наших героев. Я был приглашен на семинар по продвижению фильмов онлайн, и также дал три интервью в программе подкаста "945", это тематика, посвященная войне.

В целом все было на высшем уровне и прием, и программа, и безусловно впечатлило количество приехавших участников из разных стран, а также известных актеров Александра Михайлова, Натальи Андрейченко, Ирины Муравьевой и многих других, с которыми не только прошлись по красной дорожке, но и общались на завтраках и обедах в потрясающей "Жемчужине".

Организаторы потрудились на славу, считаю, что фестиваль прошел на достойном международном уровне. Пожелание только одно, чтобы он продолжался и состоялся в следующем году.

— На одном из Круглых столов прозвучало предложение проводить подобный Международный фестиваль в Канаде. Сегодня разве возможно сотрудничество, учитывая кризис в российско-канадских отношениях?

- Реплика о том, что Канада интересна, и было бы полезно пообщаться на тему проведения фестиваля — эта реплика прозвучала из уст одного из руководителей фестиваля "Евразия". Мы сделали большую презентацию — "Фестиваль Евразия в Северной Америке", и так получилось, что я был единственным приглашенным представителем из Северной Америки, поэтому мне эта тема очень важна и интересна.

Мы подготовили аналитический план с постерами, с экономической составляющей на открытие офиса "Евразии" в Северной Америке. Это не обязательно в Канаде, это может быть в Мексике, учитывая, что это Северная Америка.

"Евразия" — в таком виде в каком я ее увидел имеет колоссальный потенциал развития кинематографа вообще. Почему необходимо связывать с Америкой? Потому что рядом Голливуд, много крупных продюсерских центров, и попытаться соединить евразийских кинематографистов с американскими — было бы очень правильно, и соответственно продвигать наши ценности, в том числе напомнить, что Голливуд учился на Станиславском и Эйзенштейне.

Весь мир знает, что наша русская школа повлияла на большинство кинематографических школ в Америке. Думаю, что проводить ретроспективы Эйзенштейна, Тарковского, Дзиги Вертова, родной брат, которого успешно работал оператором в Голливуде, а также принимать заявки от диаспоры, людей выехавших из Евразии, и формировать их в большие проекты — было бы не плохо. Остальное все придет со временем, главное задать вектор направления. Доказательством моих слов — успешное сотрудничества на примере нашего фильма, в котором принимали участие граждане из разных стран.

— Фильмы о Второй мировой войне огромное количество. А с какой целью вы снимали проект "Ветераны Второй мировой"?

- Мы живем в период, когда на Западе целенаправленно разрушаются военные памятники, уничтожаются следы зверств нацистов, стирается память о победителях фашизма и о самой войне. "Ветераны Второй мировой" — это два года работы, шесть участников из Канады, Китая, России и Украины.

Героями фильма стали: Виктор Ульянович Хоменко — участник обороны Ленинграда и боёв на Невском пятачке, командир санитарного взвода. Вилфред О'Хэрн — техник ВВС Канады, обеспечивавший работу союзной авиации. Надежда Кирилловна Старча — медсестра, прошедшая Сталинград, Курскую дугу и бои в Прибалтике. Аркадий Несонельевич Горбунов — офицер 1-го Украинского фронта, участник боёв в Польше и в Берлине. Борис Есилевич Гуревич — житель блокадного Ленинграда и другие.

Наш фильм — это рассказы от первого лица, мы уверены: внося свою лепту в борьбе с беспамятством о самой страшной войне, унесшей 70 миллионов жизней, мы отодвигаем Третью мировую войну — ядерный армагеддон без победителей. Фильм — это дань памяти героям. В их воспоминаниях — правда о тяжелой войне, которую надо знать, чтобы предотвратить новые мировые войны.

Не секрет, что от жителей западных стран сегодня намеренно скрывается то, что именно Советский Союз сломал хребет вермахта. И совершенно несправедливо представлять СССР лишь помощником Америки в разгроме фашистской Германии. Считаю, что единственная причина современной напряжённости в том, что Запад лишен доступа к истинной информации. И к слову сказать сама Канада потеряла на этой войне более 40000 тысяч человек, нам надо наконец вернуться к способу быть по одну сторону баррикады.

— У вас не было проблем, когда снимали фильм, ведь многие не хотят, чтобы озвучивалось истинные положение вещей? И в каких странах вы его уже успели показать?

- Лента была продемонстрирована в России и Канаде офлайн, в Казахстане, Армении, Израиле, Белоруссии — онлайн. В самих съёмках, в подготовке вопросов не было, более того местная организация "Легион Канадских ветеранов" предоставила нам ветеранов. У нас была непростая задача: необходимо было найти живого, говорящего ветерана. Например, одному из ветеранов в нашем фильме Вилфреду О'Хэрн уже 100 лет, и Легион ветеранов помог нам с ним связаться.

Касательно публичных показов — мы показывали фильм в общинных центрах, следующий шаг более масштабный показ в Канаде в широкие массы.

Как уже сказал сложных моментов в съемках не было, а вот продвигать фильм по всему миру — проблематично, происходящее в Канаде наглядный тому пример. Сегодня, к сожалению, Канада — это та страна, где в Парламенте под бурные аплодисменты выступают эсэсовцы из дивизии СС "Галичина", есть также в Канаде большие кладбища бандеровских карателей, и установлены памятники главарям украинского нацизма.

С этим чудовищным явлением пытается бороться еврейская община, она пытается пресечь всяческие заигрывания с нацизмом, обращаясь к правительству. Вопросы в некотором роде решаются, но то, что допустили бандеровца по локоть в крови к выступлению, и все ему аплодировали — это беспринципно и ужасающе. У прогрессивных людей во всем мире ситуация поощряемой "фашизации" истории вызвала всеобщее осуждение.

Допускаю, что после большого количества интервью в России, у меня в Канаде могут быть проблемы, но я сознательно иду на какие-то риски, потому что мы, кинематографисты должны говорить о надвигающейся мировой нацисткой угрозе. А со своей стороны имею полное право осуждать нацизм, большинство моих родственников во время войны было уничтожено.

— Расскажите о военном прошлом вашей семьи?

- Мой дед со стороны отца — Дымов Петр Иванович, гвардии старший лейтенант воевал на фронте, он кавалер 3-х орденов Красной Звезды. А вот кровные родственники по материнской линии, все тринадцать человек были расстреляны в белорусском городе Горки, Могилевской области в 1941 году. Их убили по национальному признаку.

Буквально за один день бандеровскими карателями были полностью уничтожены также все жители населенного пункта, откуда мои корни, поэтому считаю, что имею право говорить о фашистских зверствах на войне, и считаю, что наши внуки и правнуки не должны успокаиваться, и забывать о нацистской угрозе. Именно, потому что мы не активны, не солидарны — в мире происходит все то, что происходит.

— Вы участвовали на питчинге сценариев в рамках фестиваля. Что планируется дальше к съемкам?

- Планируем снимать следующую часть "Ветераны Второй Мировой". Как уже сказал, это большой проект, в котором задействованы военные ветераны, проживающие по всему миру, мы хотим успеть заснять интервью каждого участника, оставшегося в живых. Если все сложиться по плану, то наш фильм будет одним из масштабных в истории военной документалистики.

Также на питчинг я привез сценарий документального фильма о Ольге Александровне Романовой — Куликовской. Это младшая сестра императора Николая Второго, которая ради любви к офицеру Николаю Куликовскому отказалась от престолонаследия.

Ольга Александровна уникальная женщина, единственная в своем роде, и надо отметить, что у нее были достойные сыновья. Тихон и Гурий во время Второй Мировой войны решительно отказались сотрудничать с гитлеровским режимом, за что были арестованы, и заключены в тюрьму, к счастью, они спаслись.

Ольга Александровна вместе с супругом Николаем Николаевичем Куликовским похоронена на кладбище в центре Торонто. Ее внуки живут буквально в пятнадцати минутах езды от меня на Севере Торонто, и они также будут принимать участие в съемках. Сейчас мы планируем снять документальный фильм о сложной судьбе изгнанницы из династии Романовых, но затем хотим приступить к игровой картине. У нас есть уникальные исторические материалы, интересные новые факты

И также я привез заявку о советском летчике, трижды герое Советского Союза, Иване Кожедубе с канадской составляющей. Это грустная история о том, как украденные награды героя люди выкупали за собственные деньги на блошином рынке в Торонто, и возвращали на родину в музеи. Документальный фильм — расследование.

— Существует ли в Канаде сегодня русская православная община? И что вообще в Канаде делается для сохранения связи с Россией?

- Русскоговорящая православная община есть, она крупная, это несколько сот тысяч человек. Есть Русский дом, который основан первой волной белой эмиграции. Это здание в центре Торонто с большим парком, в котором стоят памятники советским героям Второй Мировой. В Русском доме происходят мероприятия к 9 мая, и к другим большим событиям. В Большом Банкетном зале ежегодно проводиться Русский бал, где собираются девушки и молодые люди в красивых костюмах, там идут программы, связанные с русской культурой.

А также существует основанная мной в 2017 году "Международная ассоциация друзей Санкт — Петербурга". Нами создано достаточно много мероприятий не только в Торонто, но и в Монреале, Ванкувере и других городах Канады. Мы сделали три крупных события, посвященные блокаде Ленинграда.

В 2002 году я выпустил книгу под названием "Great Russians. Portraits Beyond", это 30 портретов от Екатерины Великой до…"

Был соорганизатором и инициатором все канадской акции, когда организация ВАДА забанила наших параолимпийцев. Штаб-квартира находиться в канадском городе Монреаль, мы организовали во многих городах акцию протеста за коллективное наказание параолимпийцев. Вышли с транспортами к штаб-квартире в Монреале, и выразили свой коллективный протест.

И, конечно, беспрерывно продолжается серьезная работа по продолжению фильма "Ветераны Второй Мировой", переводиться на многие языки мира, собирается материал для продолжения. Делаем все, что в наших силах, чтобы не терять связь с Родиной, и через кинематограф сделать мир по возможности более спокойным.