Западные дети смотрят наше: глобальный успех анимации меняет восприятие России

Говорят, что русские не умеют в "мягкую силу". Это не так. Сообщается, что Netflix приобрёл права на показ мультсериала "Маша и Медведь" в более чем в 100 странах.

Фото: https://commons.wikimedia.org/ by IvanA, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Персонажи мультсериала Маша и Медведь, скульптура в Екатеринбурге,

Представитель языкового омбудсмена Украины Игорь Спиридонов заявил, отмечая феноменальный успех мультфильма, что "с моральной точки зрения ненормально слушать российскую музыку или смотреть российские фильмы. Каждое прослушивание и просмотр — это монетизация доходов РФ, что автоматически увеличивает количество "Шахедов" и баллистических ракет по Украине".

В таких странах, как Италия, Великобритания или Германия, популярность Маши превосходит западных героев, а серия "Маша плюс каша" на YouTube вошла в Книгу рекордов Гиннесса как самый просматриваемый анимационный ролик в истории. Мультсериал западные политики открыто называют "инструментом кремлевской пропаганды" и "элементом гибридной войны".

Значит, то что делают российские аниматоры, это, действительно, нужно.

В чём проявляется мягкая сила мультфильма

Создатели мультсериала (студия "Анимаккорд") смогли упаковать традиционные ценности (семья, дружба, прощение, терпение) в понятный без слов комедийный формат. Из-за минимума диалогов проект легко адаптируется под любую ментальность, стирая геополитические барьеры и легко смотрится также взрослыми.

Медведь — символ России, предстает любящим, добрым, терпеливым, домовитым, интеллигентным и заботливым Мишкой, что подсознательно меняет навязанное на западе негативное восприятие нашей страны. Через "картинку" дети по всему миру знакомятся с элементами российской культуры, быта и традиций, которые прямо противоположны навязываемым традициям мультикультурализма и "гендерного разнообразия" .

И за эту "мякую силу" не не надо платить, она сама приносит доход.

Российские аниматоры продолжают славные традиции

Помимо "Маши и Медведя", на Западе коммерческого успеха и многомиллионной аудитории добились ещё несколько российских проектов, преимущественно в сфере анимации.

1.Анимационный сериал "Фиксики". Сериал переведен на десятки языков и транслируется на крупных платформах по всему миру, включая Amazon Prime и Netflix. Проект несёт колоссальную пользу, так на понятном детям языке объясняет правила безопасности — почему нельзя совать пальцы в розетку, как правильно обращаться с электроприборами и почему нужно беречь технику.

2. Смешарики (KikoRiki) — один из первых российских флагманских проектов, который успешно вышел на международный уровень. В отличие от большинства коммерческих западных мультсериалов, созданных исключительно для развлечения, этот российский проект завоевал мир благодаря сочетанию философии, психологии и уникального визуального языка. Дети видят на экране ярких круглых зверушек, понятные забавные ситуации. В то же время взрослые находят в сериях тонкую иронию, философию, отсылки к мировой литературе и кинематографу. В сериале нет внешнего врага или монстра, которого нужно победить силой. Конфликты здесь внутренние — недопонимание, эгоизм, упрямство или столкновение разных взглядов на жизнь. Герои учатся договариваться и прощать.

3. Три кота (Kid-E-Cats). Сериал транслировался более чем в 170 странах мира на телеканалах Nick Jr. и других детских платформах. Успех проекта позволил запустить масштабные продажи брендированных игрушек и лицензионных товаров по всей Европе. Успех объясняется тем, что мультфильм полностью лишён агрессии, а все конфликты решаются исключительно через фантазию, логику и добрый юмор.

Мягкая сила России в следовании библейским ценностям

Российские анимационные студии нащупали уникальную нишу — они создают качественный, технологичный и при этом добрый продукт для детей и взрослых одновременно, полностью очищенный от насилия и толерантности, что нравится родителям во всём мире. Западные медиагиганты (Netflix, Disney, Discovery) покупают эти проекты потому что они приносят огромную прибыль. Эти проекты делают то, что не удаётся дипломатии — они очеловечивают образ России, которая политиками всячески демонизируется. Когда ребенок в Италии, США или Саудовской Аравии растёт на историях про заботливого русского Медведя или умных Фиксиков, у него на подсознательном уровне формируется дружелюбное и позитивное отношение к культуре России. Это гарантирует, что когда эти дети придут во власть, они не будут с ней воевать.

Россия обладает колоссальным потенциалом "мягкой силы", когда ставка делается на библейские ценности. Просто даже потому, что на Западе в почёте совсем другие, а спрос на любовь и нравственность большой.

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