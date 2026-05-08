Юрий Городненко

Михаил Ножкин — участникам СВО: Я буду с вами до последних минут своей жизни

Народный артист РСФСР, соучредитель "Бессмертного полка России" Михаил Иванович Ножкин обратился к участникам СВО с призывом использовать собранные им материалы, которые позволят военнослужащим успешно реализовать свои способности на государственных должностях во многих сферах деятельности.

Актёр Михаил Ножкин на книжном фестивале Красная площадь
Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Содействие формированию будущей элиты страны из участников СВО

Сегодня усилия Михаила Ножкина направлены на содействие реализации декларации президента России о формировании новой управленческой элиты из участников СВО.

Автор песен "Последний бой" и "Я люблю тебя, Россия" неоднократно заявлял о недопустимости того, чтобы будущих руководителей формировали чиновники, сохранившие менталитет 1990-х. В связи с этим Народный артист предложил кураторам кадровой программы "Время героев" использовать лучшее из советского наследия. В частности, предложил материалы Московского интеллектуально-делового клуба.

Участникам СВО предлагается опереться на знания и опыт выдающихся деятелей советской эпохи

Московский интеллектуально-деловой клуб был основан в 1992 году последним председателем Совета министров СССР Николаем Рыжковым. В состав участников вошли (помимо Рыжкова) выдающиеся деятели советской эпохи — государственные деятели Евгений Примаков, Владимир Долгих, Олег Бакланов, руководители органов безопасности Леонид Шебаршин, Николай Леонов, Валерий Лебедев, военачальник Валентин Варенников, дипломат Александр Бессмертных, учёные Леонид Абалкин, Юрий Осипов, Александр Чучалин и др. Они объединились с целью сохранения и передачи будущим поколениям советского наследия, а также собственных знаний, опыта, разработок в области государственного строительства, формирования правового общества, укрепления обороноспособности нашей страны.

Ножкин, как яркий представитель советской культуры, занимал пост вице-президента клуба.

Участникам СВО предлагается проект правовой реформы

Собранные и сохранённые нами с Михаилом Ивановичем разработки членов Московского интеллектуально-делового клуба упорядочены таким образом, чтобы в любой момент могли быть оформлены участниками СВО как готовые законопроекты.

Кроме того, члены клуба подготовили проект правовой реформы, предполагавшей проведение всеобщей ревизии уже существующих законов и нормативных актов. Эта ревизия имела целью нивелирование тех рисков, которые заложены в федеративную модель российской государственности, выявление и устранение существующих противоречий между нормами, заполнение нормативных пробелов. Предлагалось проверить каждый закон, нормативный акт на предмет его эффективности. Также предлагалось включить в каждый закон, нормативный акт чёткий механизм достижения ожидаемого положительного результата, а также конкретную уголовную и административную ответственность за невыполнение.

Правовая реформа должна была привести к кардинальному снижению необходимости принимать новые законы, нормативные акты, а для граждан — обращаться в суды. Проект реформы предусматривал превращение российских законов в стройную систему эффективно работающих норм благодаря специальной технологии в течение 2-3 лет.

Михаил Ножкин предлагает повысить статус участников СВО

Московский интеллектуально-деловой клуб функционировал до 2019 года. В период его существования реализовать вышеуказанные разработки было невозможно ввиду неготовности, а порой и враждебности бюрократического аппарата, противоречия интересам ведущих бизнес-групп. Сегодня же, после заявления Президента России Владимира Путина о формировании новой элиты рождается социальный слой, которому разработки выдающихся деятелей советской эпохи будут интересны. И собранные нами с Михаилом Ивановичем материалы становятся как никогда востребованными.

Участникам СВО предлагается восстановить живую связь с советской эпохой

К сожалению, ответ на предложение Михаила Ивановича использовать собранные нами материалы в рамках программы "Время героев" не последовал. Поэтому Народный артист написал открытое обращение к участникам СВО.

 

Он предложил будущим управленцам не только опереться на опыт и знания представителей советского наследия, но и с его, яркого представителя советского поколения, помощью восстановить живую связь с нашими предками. Это, по мнению Народного артиста, даст будущим управленцам из участников СВО точку опоры в виде органического ощущения своей исторической преемственности. Человека, который будет иметь такую точку опоры уже будет невозможно сбить с толку, запутать.

 
Автор Юрий Городненко
Юрий Городненко — автор медиахолдинга "Правда.Ру"
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру
