Культурный фронт в Венеции: участие России вызвало ярость в Брюсселе

Международная арт-выставка в Венеции стала ареной жёсткого противостояния с Россией. Брюсселю не нравится, что она объединяет народы мира, а должна была бы "находится в изоляции".

Фото: commons.wikimedia.org by T3ru, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Венеция БОЛЬШОЙ КАНАЛ, гондолы 2008

Новости из Венеции как сводки с фронта

Биеннале — это масштабное международное событие в мире искусства, которое проходит раз в два года. Если говорить просто — это Олимпийские игры для художников, архитекторов и дизайнеров. В ответ на решение организаторов (Fondazione Biennale) допустить Россию для участия, Еврокомиссия приостановила выделение гранта в размере 2 млн евро, а главный дипломат ЕС Кая Каллас чуть ли не через день делает обличительные заявления.

По её словам, в то время как Россия "бомбит музеи, разрушает церкви и стремится стереть украинскую культуру", ей нельзя позволять выставлять свою собственную на престижных международных площадках.

Еврокомиссия уточнила, что работа российского павильона нарушает санкции ЕС, так как он якобы напрямую финансируется и управляется государством, поэтому участие России дает ей площадку для пропаганды "мягкой силы".

Но и это ещё не всё. Международное жюри выставки в полном составе ушло в отставку, отказавшись присуждать премии странам, "обвиняемым в преступлениях против человечности". Более 20 стран выразили протест, а Латвия объявила персонами нон грата лиц, способствовавших возвращению России.

Российская композиция признана мягкой силой

Однако руководство мероприятия настояло на участии РФ, сославшись на сохранение дипломатических отношений между странами.

"Венецианское биеннале — это пространство для диалога, где работают ради мира, а не судилище", — сказал его президент Пьетранжело Бутафуокко.

В качестве компромисса павильон открыли только для прессы и профессионалов на период с 5 по 8 мая. Посетители смогут увидеть проект только снаружи — видеозаписи перформансов будут транслироваться на внешние экраны павильона, а музыка — передаваться через динамики.

Россия представила коллективный музыкальный проект под названием "Дерево укоренено в небе". В павильоне задействовано около 50 человек, включая музыкантов, философов и поэтов из России, Аргентины, Бразилии, Мали и Мексики. Внутри здания установлено "перевернутое дерево" (арт-объект в виде корней, уходящих в небо) и цветочные композиции. Работа посвящена традициям и музыкальным языкам, которые развиваются вдали от крупных культурных центров, сохраняя свою аутентичную энергию. Среди российских участников — вокальный ансамбль Intrada, фольклорный ансамбль "Толока", композитор Алексей Ретинский и проект "Московская шумовая мануфактура". Организацией и финансированием проекта занимаются комиссар Анастасия Карнеева (компания Smart Art) и Российская академия музыки имени Гнесиных при поддержке меценатов.

Культура и искусство России объединяют человечество

И где здесь "мягкая сила", спросите вы. Дело в том, что участие России сигнализирует миру, что она не находится в культурной изоляции. Использование международного состава подчёркивает, что страна остается частью мирового диалога и имеет сторонников в странах Глобального Юга, которые не политизируют и санкционируют культуру, как и должно быть.

На самом деле, Брюссель дискриминирует мировое искусство, потому что российская культура — это огромная тектоническая платформа, которая объединяет человечество. И второй показательный момент, премьер-министр Джорджа Мелони заявила, что хотя правительство не разделяет решение о допуске России, но Fondazione Biennale является автономной структурой. То есть Италия сохраняет способность возражать Брюсселю, и с ней можно работать. Напомним, что связи России и Италии были образцом взаимовыгодного сосуществования в предвоенную эпоху.

