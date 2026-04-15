Михаил Ножкин: о войне, гражданской позиции, памяти поколений и современных героях

Народный артист России Михаил Ножкин в большом интервью рассказывает о военном детстве, первых выступлениях в госпитале, своей гражданской позиции, роли движения "Бессмертный полк" и о том, почему участники СВО, по его мнению, становятся нравственной опорой и будущей элитой страны.

"Продолжаю служить России"

— Михаил Иванович, в этом году вам исполнилось 89 лет. Как вы себя чувствуете сегодня?

— Спасибо за внимание. Продолжаю работать и служить нашей любимой и непобедимой России, назло всем врагам. Пока есть силы, считаю важным оставаться в профессии и в общественной жизни.

Детство в военном госпитале

— Вы говорили, что ваш трудовой стаж превышает 80 лет. С чего всё началось?

1942 г.

— Я родился и вырос в Москве. Когда началась Великая Отечественная война, мне было четыре с половиной года. Отец в первые дни ушёл добровольцем на фронт, был ранен, попал в окружение, затем в плен. Прошёл через немецкие концлагеря, включая Бухенвальд и Дахау.

Мама всю войну работала операционной медсестрой в военном госпитале — по две смены в день. Госпиталь входил в состав 1-го полевого эвакуационного пункта Западного фронта и фактически считался прифронтовой частью.

Можно сказать, что на фронте у меня оказались оба родителя: отец — на передовой, мать — в военном госпитале. Именно в эвакогоспитале №5004 в пять лет началась и моя трудовая деятельность.

Первая работа и первые выступления

— Что это была за работа?

— Москва тогда была городом госпиталей. Раненых привозили со всех фронтов. Наш госпиталь, бывшая Яузская больница, был крупным хирургическим центром.

Я носил лекарства и вещи, помогал санитаркам, выполнял поручения, следил за небом во время ночных налётов, тушил зажигательные бомбы.

Так госпиталь стал не только местом моей первой работы, но и местом, где началась моя творческая жизнь.

— Можно сказать, что именно там начался ваш творческий путь?

— Да. Первое выступление состоялось на Новый год 1941-1942 годов. Я выступал перед ранеными: пел песни, читал стихи. Всё это происходило прямо в коридоре госпиталя, среди перебинтованных бойцов. Среди крови, прямо в коридоре.

Потом такие выступления стали регулярными. Именно больничная палата стала первым шагом на пути к театральной студии.

Будущий актер учился в строительном техникуме

Война как главная тема творчества

— Тема войны стала центральной в вашем творчестве?

— У меня были произведения на самые разные темы: лирика, юмор, сатира. Но тема войны действительно проходит через многое.

1970-е

Это связано с личной памятью. Военное детство невозможно забыть. Память снова и снова возвращала меня в ту атмосферу, к тем мыслям и чувствам, которыми жило наше поколение — поколение детей войны.

1970-е

Именно эти переживания нашли отражение в моих литературных произведениях и кинообразах.

"Творчество всегда было продолжением гражданской позиции"

— Какое место в вашей жизни занимала общественная деятельность?

— Для меня актёрская деятельность всегда была вторична по отношению к литературе. Но и литература, и кинематограф никогда не существовали отдельно от моей гражданской позиции.

1991 год

Моё творчество всегда было продолжением общественной деятельности, начало которой было положено ещё в годы войны. Всё, что я делал в культуре, было частью более широкой миссии — служения стране, обществу и исторической памяти народа.

В этом, наверное, и заключается главное отличие моего пути: творчество никогда не было самоцелью, а всегда оставалось формой гражданского служения.

О памяти поколений и "Бессмертном полке"

— Продолжением этой гражданской позиции стало участие в создании движения "Бессмертный полк"?

— Безусловно. Для нашего народа всегда было важно сохранить живую связь поколений.

И это особенно стало важным в 2014 году, когда на Украине при активном вмешательстве Запада произошёл фашиствующий переворот. Могли ли мы противостоять этому вызову с идеями личного обогащения, потребительства?! Нашему народу требовалось найти точку опоры. Семейная память, основанная на личной истории каждой семьи, стала той объединяющей силой, которая позволила людям почувствовать свою причастность к истории страны.

Я считаю участие в создании и развитии движения "Бессмертный полк" главным достижением своей жизни.

О формировании новой элиты из участников СВО

— Чем вы занимаетесь сегодня?

— Для меня сегодня один из важнейших вопросов — это формирование будущей элиты страны из числа участников СВО.

Президент совершенно справедливо назвал их золотым фондом государства. Именно из этих людей должна формироваться новая управленческая элита России.

Но здесь важнейший вопрос — кто их будет учить профессиональным навыкам в гражданской жизни, на какой ценностной основе.

Нельзя, чтобы будущих руководителей формировали чиновники, сохранившие менталитет 1990-х годов. Нельзя, чтобы герои, прошедшие передовую, просто растворились в существующих бюрократических механизмах или оказались втянутыми в сомнительные коррупционные схемы.

Именно поэтому сейчас я восстанавливаю и систематизирую материалы, связанные с выдающимися представителями советской эпохи — людьми исключительной порядочности, профессионализма и нравственной силы.

Моя задача — передать их опыт, их знания и их ценностные ориентиры тем участникам СВО, которые уже заняли руководящие должности или готовятся занять.

Речь идёт не просто о сохранении памяти, а о формировании нравственного и управленческого фундамента будущей элиты страны.

Участники СВО как нравственная сила страны

— Что бы вы хотели сказать военным сегодня?

— Участники СВО — это особая категория военных.

Они не просто защищают страну. Они дают всей России импульс к внутреннему обновлению, развитию и нравственному очищению.

Поэтому я не перестану повторять: наши герои на передовой — это совесть русского народа.

Именно они дают всей стране возможность стать лучше, чище и сильнее.

Берегите себя и помните, что за вами — ваши семьи, будущее страны и историческая ответственность перед Родиной.

Фото предоставлены автору публикации из семейного архива Михаила Ножкина