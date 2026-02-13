Спектакль Школа в театре на Трубной: как далеко нам всем до Оззи…

В Театре на Трубной снова премьера. Режиссер Иван Титов представил перед зрителями в зале "Зимний сад" спектакль под названием "Школа", в котором задействованы актеры: Роза Хайрулина, Евгений Козлов, Джульетта Шабанова, Мария Раевская, Александр Сеппиус, Николай Голубев, Александр Львов.

Фото: Анжела Якубовская is licensed under Pravda.Ru Спектакль "Школа" в "Театре на Трубной"

Спектакль "Школа", поставленный в жанре гротеска, рассказывает о современных учителях. Кстати, на школьную тему в нашей отечественной драматургии не так много пьес.

Девиз пьесы звучит так: "Вы любите школу так, как люблю ее я?"

Завязка конфликта и поиск причин

Что примечательно, пьесу написали сами актеры, и сами же актеры определили, куда будет двигаться развитие сюжета. Начинается пьеса с того, что директор школы собирает учителей и сообщает им, что они все уволены. Новость, безусловно, обескураживающая.

На прощание он заказывает всем пиццу, и, поедая пиццу, учителя, преподающие самые разные предметы, начинают выяснять, что с ними не так. В чем они виноваты? Что не так с предметами, которые они преподают? И выясняется, что сегодня надо в основном преподавать не литературу и пение, а предмет под названием Жизнь.

Размышления о профессии и кризисе школы

Что необходимо каждый день в школу приходить обновленными, заряженными на нечто новое, авангардное, потому что дети чувствуют, что учителя стали скучными.

"И вот такие скучные и серые мы приходим к ним каждый день", — сокрушаются герои пьесы.

"А также, — восклицают "учителя", — детям надо помочь подрасти, а мы только и делаем, что орем на них. А надо всего лишь подсказать детям, как жить дальше. Но мы не можем ответить на детские вопросы, потому что мы и на свои-то вопросы не можем ответить".

Дальше — больше: учителя приходят к выводу, что необходимо себя переформатировать. А если не можешь переформатироваться — уходи в тайгу.

И школьные педагоги после того, как на педсовете сообща приходят к выводу, что современная школа — это кладбище похороненных амбиций, собираются отправиться в тайгу. Тайга в их мечтах выглядит как нечто спасительное и притягательное…

Сомнения, страх и реальность

Вот эти сборы и видит зритель, потому что, во-первых, не всем хочется в тайгу, а во-вторых, вот так запросто вычеркнуть из жизни годы невозможно. И тут начинается поиск: что же было хорошего в этой самой школе? Что-то ведь было хорошее…

А если кто-то засомневался в этом: "Сейчас в глаз дам", — говорит героиня, которую играет Роза Хайрулина. И говорит так уверенно и жестко, что становится страшно.

Мы порой слышим и читаем много разных случаев из современности о том, как учителям в современных школах приходится защищаться от агрессивных учеников. Ну, если это не какая-то элитная высокооплачиваемая школа закрытого типа. В простых школах для обычных детей бывает всякое… Непросто, однако, сегодня в школах сеять разумное, доброе, вечное…

А еще на учителей сегодня пытаются навесить обязанности родителей. Не только учить детей, воспитывать, развивать, а и следить за соцсетями и телеграм-каналами учащихся. Заниматься воспитательной работой плюс к активной патриотической нагрузке. Обязанностей и ответственности становится все больше, а зарплата все та же… Но это так, к слову…

Но вернемся к спектаклю. Вспомнить, что было хорошее в школе, все-таки учителям-актерам необходимо. Иначе в "тайге" не выжить…

Итоги, впечатления и ностальгия

Вот такая сюрреалистическая, абсурдистская комедия получилась в театре на Трубной.

Спектакль смотрится легко, он без антракта, действие длиною в полтора часа пролетает стремительно, словно интересный "школьный урок". В диалогах много иронии, цитат из советских фильмов, песен.

Слышим мы и композиции Оззи Осборна, под которые педагоги сокрушаются: "Что нам не хватает, чтобы стать Оззи Осборном? Петь песни поем, но до Оззи далеко".

Актерская профессия невероятно сложная, работать на сцене порой под скептическими взглядами зрителей — тяжело.

Но работа учителя в школе — это вообще титанический труд. И мало кто об этом знает. Невозможно приходить в школу каждый день обновленным, потому что учеба — это, как правило, зубрежка. И как бы ни менялось образование, без усидчивости и прилежности учеников не будет у них знаний.

Невозможно постоянно трансформироваться, модифицироваться, и не нужен в школе каждый день Оззи Осборн… Нужны мудрые, понимающие, терпеливые. А как раз таких при нашей нервной жизни не так много.

И кстати, имена многих учителей, положивших свою жизнь, свое здоровье, чтобы научить нас вечным и непреложным истинам, как в любой ситуации оставаться человеком, мы уже и не помним. Потому что труд по большей части неблагодарный. И даже, как правило, непрестижный…

Вот поэтому и бегут хорошие, настоящие от Бога учителя в "тайгу".

Сюжет пьесы "Школа" актуален, но как прекрасно, что не у всех одинаковые выводы, что есть противоречивые мнения и есть о чем поспорить. Значит, спектакль запомнится, значит, есть что обсудить.

Хочется похвалить музыкальную составляющую: действие очень плотно наполнено музыкой, звуками. А песни, звучащие со сцены, — это самая настоящая ностальгия по молодости для многих зрителей.

Все мы когда-то учились в школе, и у всех воспоминания о школе самые разные. Но благодаря умному, насмешливому, развлекательному спектаклю мы достали эти давние воспоминания из самых затаенных уголков памяти и вспомнили о прекрасном детстве…