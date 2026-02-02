Денис Новосельцев: Мы движемся к ситуации, когда молодому поколению театр будет неинтересен

Корреспондент Pravda. Ru побеседовала с генеральным директором и продюсером театрального фестиваля "Школьная классика" Денисом Новосельцевым о будущем театра для детей и подростков.

Фото: Анжела Якубовская is licensed under Pravda.Ru Денис Новосельцев

В разговоре затронули острые проблемы утраты интереса молодежи к классическому искусству, отсутствия системной поддержки со стороны государства и кризиса театрального воспитания. По мнению собеседника, без комплексных решений театр рискует окончательно выпасть из жизни нового поколения

"Сегодня дети — завтра народ", — написал когда-то давно эти строки известный детский поэт Сергей Михалков, который в своем творчестве много размышлял о характере и облике молодого человека, а также о гражданском призвании юного поколения. Сегодня эти слова можно смело взять в качестве девиза для фестиваля "Школьная классика", который всячески пропагандирует и делает классические произведения доступными для понимания школьниками.

Фестиваль существует уже без малого десять лет. В этом сезоне благодаря фестивалю зрители в Москве и Санкт-Петербурге увидят более 100 постановок академических, молодежных и камерных театров, филармоний из Москвы и Санкт-Петербурга, Брянска, Самары, Йошкар-Олы и Пензы, Новомосковска, Дзержинска, Владимира, Сызрани, Рязани, Иваново, Чебоксар, Сыктывкара и Екатеринбурга.

Казалось бы, масштабность на высочайшем уровне, и наше государство должно быть крайне заинтересовано в процветании и продвижении фестиваля. Но, по факту, оказалось, что существует много препятствий и мало заинтересованности — и не только со стороны государства, но и со стороны педагогов, родителей и даже театральных площадок.

Генеральный директор, продюсер театрального фестиваля "Школьная классика" Денис Новосельцев рассказывает, с какими трудностями приходится сталкиваться в процессе работы.

— Репертуар вашего фестиваля поражает своим разнообразием: в этом сезоне спектакли по произведениям отечественной и мировой литературы, драматические, музыкальные и кукольные постановки. По какому принципу вы отбираете эти спектакли?

— Спектакли для фестиваля мы находим сами, но при этом обязательно учитываем, что наш основной зритель — это школьники. Спектакли могут понравиться школьникам и не понравиться учителям, которые поведут этих школьников в театр, поэтому мы все время находимся "между молотом и наковальней". Для меня главным критерием является реакция школьников во время просмотра постановок на разных площадках в разных городах.

В первую очередь, мы смотрим спектакль на видео, а затем едем и смотрим его вживую. Скажу, не хвастаясь, у меня уже есть определенное чутье: понравится ли этот спектакль и детям, и учителям. В любом случае, мы вынуждены учитывать множество нюансов.

Наша основная задача — "перенести со сцены в книгу". Чтобы то, что школьники увидели на сцене, вызвало у них желание взять книгу, перечитать ее и понять на собственном опыте, что классика — это не скучно.

— По правде говоря, ваш фестиваль несет огромную образовательную миссию. Заставить сегодня школьников читать классику — задача не из простых. Молодежь почти не читает книг. Как хорошо, что вас поддерживает в этом направлении государство.

— К сожалению, вынужден вас разочаровать: государство нас в этом направлении не поддерживает. Мы существуем только за счет продажи билетов на спектакли. Нас на всех уровнях очень хвалят за нашу деятельность, потому что школьники на классические спектакли в репертуарных театрах даже по Пушкинской карте не пойдут.

Нам говорят, что мы делаем благородное дело, что наш фестиваль важен для культурной политики страны, но реальной помощи я пока не вижу. Если честно, уже нет ни сил, ни средств на этот проект, а есть понимание, что без помощи государства не обойтись. Безусловно, государство помогает разным культурным проектам, но пока это не мы.

— Звучит очень странно. Получается, что все держится на энтузиазме. А что говорят родители и школьные учителя? Ведь для них очень важно, чтобы школьники ходили на классические постановки.

— Раньше существовали традиции походов в театр — либо с родителями, либо всем классом. Сегодня ситуация кардинально изменилась: молодые учителя сами не ходят в театр.

Мы взаимодействуем с педагогическими колледжами, которые готовят учителей для младших классов (институты выпускают педагогов для средней и старшей школы). Общаясь с ними, мы понимаем, что они сами не бывают в театре. Когда мы рассказываем им о театре, они спрашивают: "А зачем нам это?"

У будущих педагогов с детства не сформирована традиция походов в театр, и они в этом не виноваты. Общаясь с их родителями возраста 40-45 лет, мы понимаем, что треть из них сами ни разу не были в театре. Представляете, живя в Москве, они ни разу не посетили театр!

Перед спектаклем по пьесе А. Н. Островского "Гроза" я вышел на сцену и сказал: "Поднимите руки те, кто сегодня впервые в жизни пришел в театр". Две трети зала подняли руки. Это был десятый класс, который впервые пришел в театр. И они тоже в этом не виноваты.

Есть еще один важный момент: сегодня внимание школьников удержать практически невозможно. В первую очередь, их должна "цеплять" яркая картинка — костюмы, декорации.

Последние исследования показывают, что молодежь не смотрит ничего дольше 30 секунд, максимум — минуту. Дети сегодня не могут сфокусироваться на длительном и серьезном действии, потому что им свойственно расфокусированное внимание. Что будет дальше с людьми — я не представляю, и, думаю, этого никто не понимает. Поэтому я хочу привлечь к работе психологов, чтобы провести серьезные исследования по этому вопросу.

— Школьники действительно не виноваты. Сегодня пойти всей семьей в театр — это очень накладно. Билеты стоят дорого, а в буфете выпить обычный чай с пирожными — еще дороже.

— Соглашусь: театр в Москве становится элитарным искусством. Театральные площадки не хотят работать со школьниками как с аудиторией, потому что школьники не могут потратить в буфете больше тысячи рублей, а театрам необходимо зарабатывать.

У театров стоит задача, чтобы зритель в антракте оставлял 2500-3000 рублей — тогда экономика сходится. И чтобы билет стоил от 3000 рублей. Что нам на это ответить? Как дальше развивать работу со школьниками? У нас билеты до 3000 рублей, потому что дороже они просто не продаются.

— Получается, мы идем полным ходом к ситуации, когда школьники напрочь забудут про театр и воспитательные классические постановки?

— Пока никто не дал мне вразумительного ответа. Я даже не знаю, как должно отреагировать правительство и волнует ли вообще их эта проблема. Понимаю, что есть государственные дела поважнее, но мы действительно движемся к ситуации, когда молодому поколению театр в скором времени станет неинтересен — просто потому, что он выпадает из фокуса жизни.

Так уже случилось с оперным и балетным искусством, которые перешли в разряд элитарных. Туда же движется и театр. Я очень надеюсь, что в ближайшее время что-то изменится в лучшую сторону, но без усилий со стороны власти это невозможно.

— Понятно, что фестивалей много, но "Школьная классика" существует уже десять лет, и у нее сформировалась определенная репутация. В первую очередь, фестиваль нужен школам и учителям.

— Мы стараемся общаться с педагогами, которые готовы к открытому диалогу. Если говорить о той плеяде учителей, воспитанных в советское время, когда в школах поощрялась внеклассная деятельность и у педагогов была воспитательная нагрузка с доплатами, — это одна история.

Механизм долгое время работал по "накатанной колее" еще с советских времен, и учителям было интересно заниматься воспитательной работой. Сейчас же за это ничего не платят. Время, когда государство поощряло педагогов за такую деятельность, прошло.

Мы думаем над тем, как им помочь. Возможно, это должна быть грантовая история — заложить определенную мотивацию для учителей, чтобы им было интересно водить детей в театры.

Вопрос о театре для школьников необходимо выносить в Общественную палату и обсуждать на государственном уровне. Может, стоит ввести квоты на посещение спектаклей школьниками, чтобы и театрам было выгодно.

Указы президента даются правильно, но здесь нужно выстраивать грамотный механизм. Пока существует старшее поколение педагогов советской закалки, которые передают традиции, театр для школьников будет жить. А вот когда это поколение уйдет — я не знаю, что будет дальше.

Я никогда не мог подумать, что услышу от некоторых учителей и родителей слова: "А зачем нам театр?" Возможно, позже мы услышим: "А зачем нам книги, когда есть интернет?"

— Мне кажется, что ваш фестиваль приносит большую пользу провинциальным театрам. У них появляется возможность приехать в Москву и показать свои спектакли столичной публике.

— Поверьте, польза огромная. Приезд в столицу для провинциальных артистов — это серьезный стимул к работе. В регионах огромное количество талантливых людей, которым просто негде реализоваться. Многие актеры окончили московские и петербургские вузы, получили хорошее образование и уехали в регионы, потому что в столице практически невозможно пробиться в театры.

Мой педагог Владимир Петрович Поглазов в Калужском областном драматическом театре в свое время набрал курс из "Щуки", и я вижу, как отлично работают его выпускники. Они привозили свои спектакли на фестиваль. Этих артистов нужно снимать в кино, а мы пока видим на экране одни и те же лица.

Региональным артистам, чтобы выжить, часто приходится заниматься нетворческими профессиями. Некоторые не выдерживают и вовсе уходят из театра.

В своей дипломной работе я изучал вопрос, сколько выпускников театральных вузов остаются в профессии. Цифры показали, что тратятся бюджетные деньги, а по факту 70% выпускников остаются вне профессии. Возникает вопрос: зачем нам столько актеров и зачем тратить государственные средства, если столько специалистов не востребовано?

— Вы как-то поощряете артистов и театры, участвующие в фестивале?

— К сожалению, мы не можем позволить себе призы ни артистам, ни театрам. Если бы мы получили грант и смогли пригласить уважаемых экспертов в жюри, которые оценивали бы спектакли по номинациям, тогда награды были бы возможны. Пока мы награждаем только дипломами участников фестиваля.

Региональным театрам также важно приезжать в Москву, чтобы лидеры общественного мнения увидели их работы и дали беспристрастную оценку. Разбор должен быть честным — не всегда нужно хвалить.

На местном уровне спектакль может считаться удачным, но на столичной площадке необходима профессиональная оценка, чтобы артисты росли и развивались. Нельзя, чтобы театральные критики "вешали лапшу на уши", нужна конструктивная критика.

Мы иногда приезжаем на региональные фестивали по приглашению коллег и видим, что порой это превращается в настоящую "ярмарку тщеславия". Часто отсутствуют критерии отбора, и все делается ради отчета. Важно понимать: в регионах есть прекрасные театры и талантливые актеры, но есть и слабый уровень, на который нужно указывать, чтобы был рост. Провинциальные театры должны быть не хуже столичных.

Наш фестиваль как раз и занимается поиском лучших региональных театров с талантливыми спектаклями. Я уверен, что у этого направления огромные перспективы.