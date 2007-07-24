Александр Дюма был сластолюбивым гурманом

Никто не спорит, что Александра Дюма-отца знают почти все. Даже те, кто не прочитал ни строчки этого великого и плодотворного романиста или не видел ни единого фильма, поставленного по его произведениям, в своей речи употребляют фразочки, навеянные его неутомимым гением. Примеры?

Александр Дюма был сластолюбивым гурманом

Вместо идиомы «богат как Крёз», приходится порой слышать «богат, как Монте-Кристо». О людях, которые блюдут законы чести и поступают наперекор собственной выгоде, говорят, что они «мушкетерствуют». Но чаще всего мы произносим «Ищите женщину!» или даже по-французски «Cherchez la femme!» - совершенно при этом забывая, что впервые это выражение написал Дюма в своем романе «Парижские могикане».

Дюма, это хорошо видно по его портретам, был человеком крупногабаритным. Он любил вкусно и хорошо поесть. Не обжора, а настоящий гурман. Причем без капризов. Слава отменного кулинара для него равнялась славе литературной. В донесении начальника жандармов второго округа Москвы от 18 сентября 1858 года написано: «Он (Дюма) имеет страсть приготовлять сам на кухне кушанья и, говорят, мастер этого дела».

А в популярном в то время отечественном издании «Развлечение» появилась юмореска о том, как в первые дни после приезда Дюма в Санкт-Петербург к нему явилась огромная депутация почитателей его профессионального мастерства. Литератор подумал, что это писатели или читатели, но оказалось, что его чествовали повара, которые пришли поучиться у знаменитого путешественника. Конечно, то была шутка.

Дюма и сам горазд на выдумки. Он придумал салат с яичной и лимонной заправкой, которая позволяла радоваться жизни в отсутствие растительного масла и уксуса. Писатель обожал дыни, но безумно ненавидел кофе с цикорием. Впрочем, как и кофе со сливками. К своему несчастью, он не мог простить даже понравившейся ему красавице признания, что она не питает отвращения к цикорию. «Мне было отвратительно видеть, как эти губки, свежие, как лепестки розы, эти жемчужно-белые зубы касаются этого отвратительного напитка», - писал Дюма в «Любовном приключении».

Как настоящему французу ему не нравилась ни немецкая, ни русская кухни. По его словам, он не разделял любви русских к стерляжьей ухе. «Рыба эта пресная и жирная, и повара не стараются подчеркнуть её приятный вкус. К ней необходимо придумать соус, и смею предположить, что это смогут сделать только французы», - заключал писатель. Стерляжьей ухе он предпочитал обычные щи, которые, впрочем, тоже поедал без удовольствия. Забавно, но Дюма всерьез считал этимологию слова «щи» китайской.

Исследовательница его творчества Элина Драйтова, написавшая прекрасную монографию о Дюма, полагает, что в этом повинен способ приготовления. В России, в отличие от Франции, блюда жарили не на плите, а готовились в печи. Вкус для европейца был непривычным. Но несколько рецептов из России он все-таки вывез. Это рецепты 5 видов варенья: из роз, тыквы, редьки, орехов и спаржи, которые он узнал у астраханских армян. Обо всем этом писатель написал в «Большом кулинарном словаре», который после его смерти завершил Анатоль Франс.

Помимо еды, Дюма обожал животных. Несмотря на то, что однажды собака серьезно повредила ему кисть правой руки. Полковой хирург сумел соединить разорванные ткани и вправить вывихнутые кости и даже вылечить почти откусанную последнюю фалангу мизинца. Собак он любил, потому что слыл заядлым охотником и даже браконьером.

В своем доме он держал собак, котов, обезьян, кур, разных птиц. В том числе привезенного из африканского вояжа грифа. Однако любимцем писателя на всю жизнь остался пёс по кличке Причард, погибший в схватке с более сильным собратом. Три обезьяны, жившие в замке Монте-Кристо, шутил Дюма, напоминали ему известного переводчика, прославленного романиста и знаменитую актрису.

Если вы помните, при первой встрече с мадам Данглар граф Монте-Кристо сказал ей, что «восточные народы ценят только две вещи на свете: благородство лошадей и женскую красоту». Дюма также был охоч до слабого пола – это факт. И женщин в его жизни тоже было много. «Я держу любовниц, руководствуясь исключительно гуманностью, - признавался знойный романист, - если бы я ограничился лишь одной, она бы и недели не прожила». Когда в уста Бенвенуто Челлини в романе «Асканио» он вкладывает свою собственную теорию любви, мы узнаем, что самым заурядным типом Дюма кажется любовь супружеская.

Многие помнят сына Александра Дюма (которого так и звали - Александр Дюма-сын), автора знаменитой «Дамы с камелиями». Еще у папаши Дюма была дочь Мари-Александрина от актрисы Бель Крельсамер и еще другие. Естественно, рожденные не в браке. Неожиданно для многих он женился на Иде Ферье.

Хитроумная баба скупила векселя писателя и шантажировала его долговой тюрьмой. Узы Гименея показались жизнелюбцу намного привлекательнее узилища. Испытывать судьбу, чтобы обрести своего наставника, вроде аббата Фариа, создатель Монте-Кристо не стал. На вопрос друга, зачем он женился, писатель ответил: «Да чтобы отделаться от неё, голубчик».

Ида не брезговала наставлять рога муженьку, который искренне считал брак насилием над художником. Американский писатель Ги Эндор, опираясь на записки Вьель-Кастеля, передает пикантную историю разрыва отношений между супругами. Однажды промокший от сильного дождя Дюма зашел в спальню жены, которая уже лежала в постели, чтобы погреться возле камина. Он разделся догола и, взяв свечу, подошел к платяному шкафу. К его изумлению он увидел там обнаженного мужчину. Тот пролепетал, что тоже хотел переодеться.

Сильными ручищами Дюма схватил прелюбодея за горло, но вовремя остановился и потом даже не выгнал его под непрекращающийся ливень. В конце концов, устав от работы за письменным столом, Дюма пригласил лечь третьим в супружескую постель стучавшего зубами от холода горе-любовника. Вскоре Ида уехала во Флоренцию, где сдружилась с Жорж Санд и стала любовницей князя де Виллафранка. Дюма так не развелся с ней до конца её дней.