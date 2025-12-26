Егения Ядрец о Всеволоде Шиловском, выборе ролей и вере в театр: Никогда не сдавайтесь и верьте в чудо

Актриса Егения Ядрец рассказала о наследии Всеволода Шиловского

Актриса Евгения Ядрец закончила театральный факультет ВГИК, который вел народный артист Всеволод Шиловский. Затем она стала работать в театре-студии Всеволода Шиловского и играть во многих постановках театра. Корреспондент Pravda. Ru Анжела Якубовская побеседовала с актрисой о ее творческом пути, о ее видении профессии актера, о Всеволоде Шиловском и о будущем "Московского театра-студии".

Фото: Анжела Якубовская is licensed under Pravda.Ru Евгения Ядрец и Всеволод Шиловский на сцене Московского театра-студии

Когда многие театралы говорят: "Вот, раньше были артисты, не то, что теперь…", — это, к счастью, не соответствует действительности. В России сегодня достаточно много молодых и даже юных талантливых артистов. Евгения Ядрец — одна из таких.

Можно с уверенностью сказать, что театральная публика специально приходит посмотреть, как работает талантливая актриса в совершенно разных жанрах Евгения Ядрец.

— Евгения, вы были ученицей Всеволода Николаевича. В этом году театр понес большую утрату, не стала вашего лидера. Шиловский был замечательным артистом. А каким он был учителем и режиссером?

— Мне очень повезло, что в моей судьбе мне встретился Всеволод Николаевич, с ним работалось потрясающе, причем во всех аспектах. Во-первых, как с учителем, мастером, а во-вторых — как с режиссером. Мне кажется, что если спросить каждого его ученика, как работалось с мастером, то все до одного ответы будут разными. Потому что он находил особый подход к любому человеку, благодаря чему актеры раскрывались, порой неожиданно для себя самих.

— Вы поступили к нему во ВГИК с первого раза?

— При поступлении на актерский факультет нужно пройти три отборочных тура, и только потом тебя допускают до экзамена. Из практических руководств мне стало ясно, что материал для поступления должен быть свежим, незаезженным, чтобы не как у всех. Как сейчас помню: пришла на первый тур и начала читать прозу, стихи.

Всеволод Николаевич меня прослушал и сказал: "Я допускаю тебя сразу до экзамена, но только при условии, что прочитаешь то, что тебя действительно трогает".

И это был мой первый урок: нужно полностью доверять своему мастеру — и все получится.

Я отбросила все предрассудки, взяла самый популярный монолог для поступления, который меня действительно трогал.

Прочитала первые пять слов, и Всеволод Николаевич сказал: "Спасибо! Садитесь", — и я поняла, что принята на курс.

Читала монолог из "Фантазии Фарятьева". С этого момента и до сих пор в восторге от того, как наш мастер тонко чувствовал каждого актёра.

— У вас очень сильный и звучный голос. Вы поете на сцене?

— Я окончила музыкальную школу, пела в хоре, и, если будет нужно на сцене, в спектакле с удовольствием спою.

Самое смешное, что в первый день поступления Всеволод Николаевич меня спросил: "А вы всегда так тихо разговариваете?" Я со всей силы ему ответила: "Нет!". И это было так громко, что он даже засмеялся. Все-таки профессиональное музыкальное образование сказывается.

А вот по первому образованию я — психолог. Иногда, скажу честно, это мне даже мешает. В некоторых ролях нарочно все свои рациональные рассуждения игнорирую, доверяясь чувствам. Но в целом образование по психологии большой плюс для меня. Очень люблю досконально разбираться в роли, искать корень всего, и любым алогичным поступкам могу дать объяснение.

Всеволод Николаевич всегда учил: чтобы персонаж получился интересным, ты должен быть адвокатом своей роли. Например, он сыграл в фильме Петра Тодоровского "Интердевочка" образ, казалось бы, отвратительного отца. Но, если вдуматься, у него были свои обстоятельства, чтобы так бессовестно вымогать у дочери деньги: больная жена, маленькие дети, он так выживал.

Если бы он играл просто плохого человека, подлеца, вряд ли эта роль получилась бы такой запоминающейся. То есть он защищал своего персонажа, объясняя его неприглядный поступок. А еще психологическое образование помогает мне в общении с людьми.

— Всеволода Шиловского вся страна полюбила за роль фотографа Паши в фильме "Любимая женщина механика Гаврилова". А какие роли вам больше всего нравятся, которые он сыграл?

— Мало кто знает пока об этой роли, это короткометражный фильм, вышедший в 2024 году. Называется он "Старый клоун", режиссер Олег Фомин. Всеволод Николаевич исполнил главную роль. Его персонаж получился очень трогательным, светлым, глубоким. У нас проходил закрытый показ в театре, и меня увиденное впечатлило.

— Всеволод Николаевич на интервью часто говорил, что очень тщательно подбирает коллектив театра, чтобы не было никаких интриг, скандалов.

— И это была истинная правда. У нас никогда ничего подобного не случалось. С первого дня наш учитель обозначил: никаких козней, никаких сплетней в театре у меня быть не может! Если возникает малейшее разногласие или вопрос, вы подходите ко мне, и мы все обязательно решим.

У нас все в театре обеспеченны ролями, и никакой конкуренции нет. Всеволод Николаевич сделал огромный упор на поддержание и сохранение атмосферы внутри курса и внутри театра. И все принципы, наставления, которым нас учил мастер, он всегда их придерживался сам.

Несмотря ни на какие обстоятельства, он всегда на репетиции приходил заранее, подготовленный, наполненный энергией, никогда не работал "в полноги". И так он работал всю жизнь, — в свои 25 и в свои 87, и мы его ученики, видя этот пример, не могли поступать иначе.

Всеволод Николаевич начал создавать театр много лет назад, в 2017 году театр получился, но помещения не было. Ребята играли спектакли на разных московских площадках, а стационарный театр на Петровке 17 появился в 2023 году.

Сейчас у нашего театра два учредителя — Павел Николаевич Гусев и Юрий Михайлович Поляков. Мы продолжаем нашу работу как при Всеволоде Николаевиче.

— А что будет с замечательным спектаклем в "Ожидании сердца", в котором Шиловский играл главную роль?

— Я думаю, очень важно сохранить все спектакли, которые поставил Всеволод Николаевич, и обязательно — в том виде, в каком он их и создал. Мастер ставил все свои спектакли на "надёжные рельсы", они будут долго жить. Я думаю, что есть возможность ввести актера на его роль, но пока мы не знаем, кто будет этот человек. Во всяком случае, обязательно планируем его играть дальше.

— Из премьер — что будет в ближайшее время в театре?

— Конечно, необходимо закончить спектакль "Царь Фёдор Иоаннович", который начинал ставить Всеволод Николаевич. Труппа театра состоит из учеников Всеволода Шиловского, которые как раз и задействованы в этой постановке. Мы все одной школы, все друг друга понимаем. И этот спектакль обязательно выйдет.

— Может, вопрос покажется странным, но, как считаете, не много ли артистов в нашей стране?

— Я считаю, если это — твоё, то надо добиваться. Если без актерской профессии жить не можешь, то надо сделать все, чтобы в ней состояться. По себе скажу: еще в детстве мечтала стать актрисой, устраивала домашние концерты на кухне, играла в школьных и городских спектаклях.

У меня есть воспоминание с ранних лет, еще была совсем маленькая, наверное, мне было шесть лет, и я придумала игру. "Показывала" маме наших родственников или знакомых, и мама должна была угадать. Я показала нашего дедушку, и мама так расхохоталась, видимо было очень похоже.

И про себя подумала: "Какая во мне есть сила, что могу так радовать людей!".

И эта мысль заложилась с девства на подсознании. И теперь, когда играю комедии и вижу, как смеются зрители, понимаю, что я на своем месте. Вообще очень люблю комедийные, гротескные роли. Поэтому по поводу много или мало у нас актеров, нельзя человеку запрещать и отбирать мечту, пусть каждый следует своему призванию.

— Какие у вас есть новогодние спектакли в театре? Что посоветуете посмотреть в новогодние каникулы?

— На Новый год у нас есть потрясающий детский спектакль — "Приключение Снегурочки и ее друзей" в постановке ученицы Всеволода Шиловского Мадины Дасаевой. Вы не представляете, в каком восторге дети. В "Снегурочке" много интерактива, волшебства, юмора для родителей, а еще детишки получают подарки. И есть потрясающая, музыкальная сказка "Золушка", режиссер Юлия Латышева. В новогодний период сказки играем каждый день, зрители приходят даже по нескольку раз.

— Евгения, чтобы вы пожелали своим зрителям в преддверии Нового года?

— Никогда не сдавайтесь и верьте в чудо! И приходите в нам в театр!