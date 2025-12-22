Новый спектакль в Театре Моссовета разрушает каноны: зрителей ждёт непривычный Шекспир

Андрей Кончаловский представил "Макбет" в "Театре Моссовета"

В Театре Моссовета состоялась премьера шекспировского "Макбета" в постановке режиссера Андрея Кончаловского. Роль Леди Макбет сыграла Юлия Высоцкая. Макбета исполнил Евгений Ткачук. Актёр до этого никогда не играл в шекспировских трагедиях.

Фото: Анжела Якубовская is licensed under Pravda.Ru Премьера спектакля "Леди Макбет" в Москве

Роль, в которую пришлось погрузиться

О своей работе Евгений Ткачук на встрече с журналистами высказался так:

"Я не мечтал получить эту роль, и даже на репетиции протестовал, и говорил: "Давайте возьмем другой материал", но со временем погружаясь в специфику, в глубину шекспировского текста, осознал притягательность зла и то, что выбранный путь ведет к сумасшествию. Пришлось разбираться, погружаться в себя. В этом таком ракурсе я никогда не работал, поэтому было очень любопытно".

Трагедия Уильяма Шекспира "Макбет" часто ставится в мировой культуре в разных формах: в театре, кино и музыке. Впервые пьеса была поставлена на сцене театра "Глобус" в 1611 году. "Макбет" и до сих пор является источником вдохновения для многих произведений в разных областях искусства и культуры.

Но у каждого режиссера, взявшегося за этот сюжет, свое видение истории. У Андрея Кончаловского своя версия, в ней он обратился к кавказским мотивам и сделал постановку не похожей ни на какие другие.

Кавказский акцент трагедии

Леди Макбет предстала на сцене не в традиционных шотландских нарядах, а в национальном грузинском платье. Также все герои — Макбет, король Дункан, Макдуф, Банко и остальные облачены в костюмы с восточными мотивами. Здесь читается некий отсыл к повышенному кипению страстей.

По поводу убийства законного короля Дункана, Юлия Высоцкая размышляет:

"Там есть конфликт, который искрит через всю пьесу — конфликт всех со всеми. И условно король, который не является в нашей трактовке безусловной жертвой, у Леди Макбет вызывает определенные эмоции. Ей его не жаль, потому что он не очень хороший человек".

Как мы знаем из пьесы, именно Леди Макбет подговорила своего супруга убить Дункана, гостившего у них в доме, и убийство свалить на пьяных слуг. Образ супруги в этой пьесе выписан как женщины, снедаемой честолюбием, жаждой страсти, ненасытностью. Она решительно доделала то, на что у мужа не хватило духа. Сегодня в современной психологии можно обозначать сей набор моральных качеств, как не вполне адекватностью.

"Вряд ли абсолютно нормальному человеку, — осмысляет поступки своей героини Юлия Высоцкая, — хочется идти к своей цели любыми средствами, не оглядываясь не на что. Это уже говорит о том, что психика вполне себе подтверждена эмоциональным качелям. Что касается роли для меня это еще один шанс поработать с выдающимся режиссером Кончаловским, и замечательным партнером Женей Ткачуком. И со всеми артистами. У нас сложилась команда мечты. По поводу кавказских мотивов — это была изначальная задумка, что все действие происходит на Кавказе. Женщина, которая так любит своего мужчину и готова для него абсолютно на все, это бывает в любой культуре, начиная от европейской, от самых холодных скандинавских стран до дальней Азии. Любая культура в принципе такую любовь может показать. А все остальное — это форма".

Шекспир как испытание масштаба

Шекспировские трагедии все до одной неоднозначные, мистические и в них существует много неразгаданных тайн. Если в реальных исторических хрониках Макбет не такой уж и тиран, о нем в документах писали, как о мудром, справедливом правители, то Шекспир в своей пьесе трактовал его как самого настоящего монстра.

Он рассказывает в "Макбете" о том, как человек может обольстится колдовским пророчеством и превратится в неуправляемый сгусток Зла. История духовного падения и моральной деградации двух любящих сердец, очарованных ложным посылом от загадочных демонических существ, встретившихся в роковой час на пути, волнует человечество спустя многие века. Как легко можно сбиться с пути, вот о чем пьеса Шекспира.

После создания "Макбета" мировая литература, а затем кинематограф стали тщательно и скрупулёзно исследовать природу этих самых демонических существ, которые описал Шекспир. Драматург творчество, которого оказало влияние на литературу, театр, изобразительное искусство, музыку, кино и современную поп-культуру задал четкое направление культурным деятелям всех стран.

"Есть авторы, — сказал перед премьерой режиссер Андрей Кончаловский, — которые требуют определенных усилий, чтобы стать соразмерными и понять объем, потому что, играя Шекспира, надо играть автора. Также и авторов-гигантов: Софокла, Эсхила, Чехова. У каждого есть своя атмосфера, температура. Поэтому самое сложное — это как лягушка, которая пыталась надуться, чтобы быть больше быка, чтобы не лопнуть, и наша главная задача была ощутить размер его размышлений, через шутки, события, сюжет. Но это все вторично. Первично Шекспир! Если удается, то возникает дыхание автора. Шекспир писал свои пьесы в тавернах, выпив рюмку или две кислого французского вина под названием ранет, поэтому попытаемся так к нему относится, будто он сидит в зале, выпивая из своей кружки, и кивает головой либо так, либо так".

Постановка "Макбет" — это вторая часть шекспировского триптиха Кончаловского. Первая "Укрощение строптивой", прошла несколько лет назад. Теперь "Макбет". И в ближайшее время зрителей ждет постановка "Буря". Театр "Моссовет" всерьез взялся за Шекспира.