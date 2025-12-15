Салемские ведьмы на Трубной: как одна постановка изменила привычное лицо театра

В Театре на Трубной прошла премьера "Салемских ведьм"

Театр на Трубной вновь удивил премьерой. Спектакль "Салемские ведьмы" поставлен режиссером Дмитрием Астраханом в совершенно новом для театра жанре.

Фото: Пресс-служба "Театра на Трубной" is licensed under Pravda.Ru Премьера спектакля "Салемские ведьмы" в "Театре на Трубной"

Театр меняет тон: от праздника к испытанию

До этого, большую часть репертуарной политики, режиссер строил на постановках либо музыкальных, либо лирических с танцевальными номерами и аттракционами. В репертуаре театра много ярких постановок. Поэтому публика любит приходить в театр повеселиться, позабавиться и отдохнуть душой. Но можно сказать, что именно сегодня Театр на Трубной поддался настроениям в обществе, прислушиваясь к переменам. Люди театра понимают, что сегодня не время для тотального веселья, что публика хочет чего-то серьезного, масштабного, вдумчивого. Поэтому родилась постановка "Салемские ведьмы" на основе пьесы известного писателя Артура Миллера "Суровое испытание", написанной много лет назад и не устаревшей до сих пор.

Массовый психоз как вечная тема

Тема — как беззащитен человек перед массовым психозом, насилием и клеветой. Что можно сделать с невиновным человеком, навесив на него все смертные грехи. И как страшно равнодушие людское. Вполне актуально и жизненно.

А если поставить спектакль в интересной авторской интерпретации, то эмоциональное восприятие только усиливается.

Действие начинается с того, что зритель узнает какая беда пришла в поселение Салем. Молоденькие девочки, дочери почтенных фермеров, пытались в лесу вызвать души умерших людей. Верховодила этим действом девушка по имени Абигайль, племянница преподобного Самуэля Пэрриса. А помогала ей, сварив колдовское зелье и наигрывая в шаманский индейский бубен, служанка преподобного по имени Титуба.

Любовное колдовство и смертельный маховик

Танцы возле костра были затеяны с целью приворожить фермера по имени Джон Проктор, в которого влюблена Абигейль. И, казалось бы, подобное представление не должно закончится ничем ужасным, все-таки оно больше похоже на забаву молоденьких девушек. Однако ритуал навлек на Салем настоящую беду. Судебный маховик раскрутился до такой степени, что было казнено огромное количество людей, включая того самого фермера Проктора. Часть Салема опустела. Ушла живая энергия из поселения, в дома, жители которых были казнены больше никто не вселился. Пустые строения стояли многие столетия, как страшное напоминание об инквизиции. И до сих пор в мировой культуре "Салемские ведьмы" — имя нарицательное.

Джон Проктор: роль-вызов и актерский триумф

В первую очередь в этой постановке хочется отметить великолепную игру актера Алексея Суренского, исполняющего роль главного героя Джона Проктора. Порывистая игра Суренского с его бушующим возмущением от несправедливости и мракобесия сотрясает сцену, притягивая внимание зрителей к хитросплетениям сюжета. Джона Проктора в итоге казнили по доносу, но так и не сломали. Сам актер перед премьерой признался, что за всю его театральную карьеру такой роли и такого материала у него не было. Поэтому считает эту работу своеобразным вызовом. Алексей Суренский совершенно блестяще справился с этой ролью, зрителей до глубины души тронула его игра.

Казнили в этой истории также совершенно невиновную женщину по имени Ребекка Нэрс. Ее играет Евдокия Германова. Играет мягко, иронично, душевно. И даже отправляясь на казнь, героиня не обнаруживает ненужного надрыва и истерики. Ведь эта мудрая женщина — сама совесть, которую отверг, позабыл народ. Германовой достаточно горько улыбнуться, и мы понимаем весь ужас страдания ее героини, не оклеветавшей под пытками ни себя, ни других.

Огромным достоинством постановки стало то, что режиссер обошелся без всяких натуралистических подробностей. "Салемских ведьм" любят экранизировать отчасти из-за страшных исторически обоснованных, но смакуемых авторами сцен пыток, насилия, казни через повешение и сожжение. Если зрителям хочется пощекотать себе нервы, то на здоровье, есть для этого кино. На Трубной, в спектакле к счастью, обошлись без демонстрации насилия. Достаточно символизма и ассоциаций, (пример с кровавой рубашкой). И тем не менее ощущение животного страха чувствуется в зрительном зале.

Демоны, истерия и актерский ансамбль

А после появления "дьявольской парочки" Томаса и Энн Патнэм в исполнении Вадима Колганова и Татьяны Цирениной зрители в зале испытывают неподдельное отвращение. Эти двое, как одержимые носятся по сцене, обвиняя всех в страшных смертных грехах. В "Салемских ведьмах" — Циренина и Колганов, оба словно скрученная, напряженная пружина, которая к кульминации сюжета развернулась во всю мощь своего тупого, фанатичного суеверия и втянула жителей Салема в эту безумную вакханалию. Актеры великолепно работают вместе, еще в спектакле "Цилиндр", получился замечательный актерский тандем.

Надо отдать должное в этом спектакле каждый актер на своем месте: Александр Овчинников, Владимир Шульга, Мирослава Михайлова, Евгения Вайс, Александр Мохов, Родион Вьюшкин, Иван Мамонов, Анатолий Шалухин, Елизавета Мартинес.

Служанка Титуба в исполнении Елизаветы Мартинес яркая, органичная, извивающаяся на допросе как змея. Интересно смотрится "номер сумасшествия в суде" под "руководством" той самой Абигайль Уильямс, которую играет Мирослава Михайлова. От "демонических мук" на полу, когда героини подло притворяются, "видя дьявола", становится и смешно, и страшно. Смешно, потому что они нагло врут. А страшно, потому что неприятно смотреть на коллективную истерию. Вдруг в них действительно вселился демон… Эти юные девушки в пуританских платьях и чепцах корчатся словно безумные на полу. Хочется похвалить добротные и разнообразные костюмы от художника по костюмам Дарьи Горшковой.

Не о политике — о сердце и сострадании

Также хорошим режиссерским решением оказалось задействовать в ходе спектакля образ Ведущего. Алексей Франгулов коротко, но доходчиво объясняет зрителям, некоторые исторические нюансы, чтобы история стала более понятной, живой. Ведь не все знакомы с происходящими событиями средневековья в том самом далеком Салеме.

За все десятилетия в кино и в театре довольно много снято и поставлено на тему средневековой инквизиции, но тем не менее молодой зритель почти не имеет представления, что на самом деле происходило в Европе и Америке. Как писали протестанты всех мастей и католики лживые доносы друг на друга, по которым пытали и сжигали других цивилизованных европейцев. Подобную технологию геноцида обычно на Западе принято приписывать довоенному СССР, но как оказалось, как обычно в чужом глазу соринку увидали, а в своем бревна не заметили…

Но этот спектакль не о политике и нравоучениях, как и все постановки Дмитрия Астрахана он о любви. Он о сопереживании и умении сострадать. О том, что иногда необходимо разбудить свое сердце, усыплённое сладкими снами, развлекательными комедиями и водевилями, и увидеть какая бывает на самом деле жизнь…

А вообще этот спектакль полезно посмотреть в традиционные новогодние каникулы, чтобы понять, что у вас в жизни все хорошо, по сравнению с тем, что могло бы быть, если бы вы жили в "прогрессивных" странах Запада.